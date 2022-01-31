Финляндия в течение февраля отменит все COVID-ограничения
Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что в течение февраля в стране отменят все ограничения, введенные из-за коронавируса. Первые послабления мер запланированы на вторник, 1 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Так, с завтрашнего дня ресторанам и кафе будет позволено работать до 21:00. Однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.
Также заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей. При этом, отметила премьер, пропуска не будут освобождать Рестораны от ограничений на продажу алкоголя, по крайней мере, до середины февраля.
В регионе Всемаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.
При этом с 1 февраля будут отменены правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, а также стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.
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Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
Чому тут не виклав дупу з клізмою? Це ж так кумедно. Всі б посміялися, зацінили б твій жопний гумор.
А яка у Канаді та Ізраїлі «задніца»?
Бесценная вы наша! Вы хоть, в остальной интернет иногда заглядывайте.
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У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів
або
https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html
в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
Пайку добре відпрацьовують.
Але відповідати доведеться.
на фото зеленый президент и его команда
Недаром финны наваляли Сталину, что аж плевался зубами.