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Новости Коронавирус и карантин
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Финляндия в течение февраля отменит все COVID-ограничения

Финляндия в течение февраля отменит все COVID-ограничения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что в течение февраля в стране отменят все ограничения, введенные из-за коронавируса. Первые послабления мер запланированы на вторник, 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Так, с завтрашнего дня ресторанам и кафе будет позволено работать до 21:00. Однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.

Также заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей. При этом, отметила премьер, пропуска не будут освобождать Рестораны от ограничений на продажу алкоголя, по крайней мере, до середины февраля.

В регионе Всемаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.

Также читайте: Германия снова усилила правила въезда для украинцев: невакцинированные должны пойти на карантин

При этом с 1 февраля будут отменены правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, а также стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Автор: 

карантин (16729) Финляндия (983) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302

У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів

або

https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html

в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
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31.01.2022 18:25 Ответить
+4
Странно...
Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
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31.01.2022 17:18 Ответить
+3
Ну и правильно. Наконец-то эта шиза прекратится...
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31.01.2022 17:13 Ответить
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Ну и правильно. Наконец-то эта шиза прекратится...
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31.01.2022 17:13 Ответить
Ещё одни проснулись!от ковидлова поклонничества!
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31.01.2022 18:10 Ответить
Уже отменили в Великобритании, Чехии, планируют в Израиле отменить, протестуют против нарушения прав и свобод в Канаде, Дании, Нидерландах, Германии и других странах.
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31.01.2022 18:24 Ответить
Відступники. Єретики.
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31.01.2022 17:14 Ответить
Для упоротих- щеплення робили не для "паспорта вакцинації". Хоча кому я пояснюю...
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31.01.2022 17:41 Ответить
Он при геморрое хорошо помогает, только в трубочку нужно свернуть, а примотанный скотчем к голове, через три дня снимает головную боль, дольше нельзя, возможны побочные эффекты, голова чесаться будет.
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31.01.2022 17:43 Ответить
В сраку!!!
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31.01.2022 18:08 Ответить
Странно...
Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
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31.01.2022 17:18 Ответить
Там після скасування обмежень більше ніж в Україні під час карантину)
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31.01.2022 17:20 Ответить
Ковидобесы внимание..к выдергиванию волос на собственной жопе... приступить!!!
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31.01.2022 17:24 Ответить
У вас, кацапів, скрізь одна *опа - це ваша скрєпа.

Чому тут не виклав дупу з клізмою? Це ж так кумедно. Всі б посміялися, зацінили б твій жопний гумор.
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31.01.2022 17:28 Ответить
Ты хочешь себе клизму атиковидным раствором? уже в возбуждении? ..молодец..продолжаем рвать волоса
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31.01.2022 17:32 Ответить
Боооже! Яке кончене!
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31.01.2022 17:56 Ответить
Ну, у Фінляндії було майже 80% вакцинованих, тому скасування обмежень логічне. В Італії теж все працює і обмежень ніяких немає для вакцинованих.
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31.01.2022 17:24 Ответить
Не, там просто поняли, что если идти на поводу ВОЗ, будет полная задница, как в Канаде и Израиле.
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31.01.2022 17:47 Ответить
А звідки Андрей Дудка знає, що там у Фінляндії «понялі»?

А яка у Канаді та Ізраїлі «задніца»?
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31.01.2022 18:01 Ответить
Ширяние по четвертому кругу, переполненые ширанутыми больницы, протесты...
Бесценная вы наша! Вы хоть, в остальной интернет иногда заглядывайте.
Рекомендую ролики на ютьюбе из Италии Екатериной Коваленко...
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31.01.2022 18:35 Ответить
В Ізраїлі ще тихо, але вже збираються діяти, бо 250 млрд про..раних шекелів, надірване психічне і фізичне здоров'я дітей - це нерайдужне майбутнє.
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31.01.2022 20:00 Ответить
А там глядишь, забудут и про ковид паспорта. Резко выходить нельзя, а то ВОЗ может не понять, и на следующий день там будет новая вспышка особо опасной мутации сезонной простуды ОМИКРОН, которая будет еще заразней.
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31.01.2022 17:33 Ответить
Хм. Как-то странно на фоне роста заболеваемости во всем мире.
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31.01.2022 17:41 Ответить
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302

У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів

або

https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html

в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
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31.01.2022 18:25 Ответить
Бо "чесні", "об'єктивні", "правдиві".
Пайку добре відпрацьовують.
Але відповідати доведеться.
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31.01.2022 20:46 Ответить
Читаючи коментарі я розумію, чому Україна у постійній жопі.
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31.01.2022 17:42 Ответить
Тому,і в жопі, що українська порода свиней,ніколи не нажреться. Вже ноги не держуть нести свою вагу, так все одно повзе до корита, і своє рило туди обов'язково всуне.
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31.01.2022 17:52 Ответить
Ні, не через це. Корупція легко долається правовими методами, проте не з тупим джерелом влади.
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31.01.2022 17:53 Ответить
Скорее немного других животных...
на фото зеленый президент и его команда

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31.01.2022 18:36 Ответить
Еще в 20-м году говорили, что в 2022 г. ковидло исчезнет И это только начало года.
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31.01.2022 18:56 Ответить
шляшко негодует
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31.01.2022 20:16 Ответить
Страна здравого смысла.
Недаром финны наваляли Сталину, что аж плевался зубами.
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31.01.2022 20:54 Ответить
 
 