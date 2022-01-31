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Новини Коронавірус і карантин
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Фінляндія протягом лютого скасує всі COVID-обмеження

Фінляндія протягом лютого скасує всі COVID-обмеження

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила, що протягом лютого в країні скасують всі обмеження, які були введені через коронавірус. Перші послаблення заходів заплановані на вівторок, 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Так, з завтрашнього дня ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 21:00. Однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а закриватися о 18: 00.

При цьому заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. При цьому, зазначила прем'єр, перепустки не будуть звільняти Ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.

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У регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.

При цьому з 1 лютого будуть скасовані правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, що прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.

карантин (18172) Фінляндія (1329) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302

У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів

або

https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html

в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
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31.01.2022 18:25 Відповісти
+4
Странно...
Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
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31.01.2022 17:18 Відповісти
+3
Ну и правильно. Наконец-то эта шиза прекратится...
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31.01.2022 17:13 Відповісти
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Ну и правильно. Наконец-то эта шиза прекратится...
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31.01.2022 17:13 Відповісти
Ещё одни проснулись!от ковидлова поклонничества!
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31.01.2022 18:10 Відповісти
Уже отменили в Великобритании, Чехии, планируют в Израиле отменить, протестуют против нарушения прав и свобод в Канаде, Дании, Нидерландах, Германии и других странах.
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31.01.2022 18:24 Відповісти
Відступники. Єретики.
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31.01.2022 17:14 Відповісти
Для упоротих- щеплення робили не для "паспорта вакцинації". Хоча кому я пояснюю...
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31.01.2022 17:41 Відповісти
Он при геморрое хорошо помогает, только в трубочку нужно свернуть, а примотанный скотчем к голове, через три дня снимает головную боль, дольше нельзя, возможны побочные эффекты, голова чесаться будет.
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31.01.2022 17:43 Відповісти
В сраку!!!
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31.01.2022 18:08 Відповісти
Странно...
Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
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31.01.2022 17:18 Відповісти
Там після скасування обмежень більше ніж в Україні під час карантину)
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31.01.2022 17:20 Відповісти
Ковидобесы внимание..к выдергиванию волос на собственной жопе... приступить!!!
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31.01.2022 17:24 Відповісти
У вас, кацапів, скрізь одна *опа - це ваша скрєпа.

Чому тут не виклав дупу з клізмою? Це ж так кумедно. Всі б посміялися, зацінили б твій жопний гумор.
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31.01.2022 17:28 Відповісти
Ты хочешь себе клизму атиковидным раствором? уже в возбуждении? ..молодец..продолжаем рвать волоса
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31.01.2022 17:32 Відповісти
Боооже! Яке кончене!
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31.01.2022 17:56 Відповісти
Ну, у Фінляндії було майже 80% вакцинованих, тому скасування обмежень логічне. В Італії теж все працює і обмежень ніяких немає для вакцинованих.
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31.01.2022 17:24 Відповісти
Не, там просто поняли, что если идти на поводу ВОЗ, будет полная задница, как в Канаде и Израиле.
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31.01.2022 17:47 Відповісти
А звідки Андрей Дудка знає, що там у Фінляндії «понялі»?

А яка у Канаді та Ізраїлі «задніца»?
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31.01.2022 18:01 Відповісти
Ширяние по четвертому кругу, переполненые ширанутыми больницы, протесты...
Бесценная вы наша! Вы хоть, в остальной интернет иногда заглядывайте.
Рекомендую ролики на ютьюбе из Италии Екатериной Коваленко...
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31.01.2022 18:35 Відповісти
В Ізраїлі ще тихо, але вже збираються діяти, бо 250 млрд про..раних шекелів, надірване психічне і фізичне здоров'я дітей - це нерайдужне майбутнє.
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31.01.2022 20:00 Відповісти
А там глядишь, забудут и про ковид паспорта. Резко выходить нельзя, а то ВОЗ может не понять, и на следующий день там будет новая вспышка особо опасной мутации сезонной простуды ОМИКРОН, которая будет еще заразней.
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31.01.2022 17:33 Відповісти
Хм. Как-то странно на фоне роста заболеваемости во всем мире.
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31.01.2022 17:41 Відповісти
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/u-kanadi-prohodyt-protest-dalekobiynykiv-konvoy-svobody-proty-sanitarnyh-zahodiv-141302

У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів

або

https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html

в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
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31.01.2022 18:25 Відповісти
Бо "чесні", "об'єктивні", "правдиві".
Пайку добре відпрацьовують.
Але відповідати доведеться.
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31.01.2022 20:46 Відповісти
Читаючи коментарі я розумію, чому Україна у постійній жопі.
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Тому,і в жопі, що українська порода свиней,ніколи не нажреться. Вже ноги не держуть нести свою вагу, так все одно повзе до корита, і своє рило туди обов'язково всуне.
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31.01.2022 17:52 Відповісти
Ні, не через це. Корупція легко долається правовими методами, проте не з тупим джерелом влади.
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31.01.2022 17:53 Відповісти
Скорее немного других животных...
на фото зеленый президент и его команда

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31.01.2022 18:36 Відповісти
Еще в 20-м году говорили, что в 2022 г. ковидло исчезнет И это только начало года.
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31.01.2022 18:56 Відповісти
шляшко негодует
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31.01.2022 20:16 Відповісти
Страна здравого смысла.
Недаром финны наваляли Сталину, что аж плевался зубами.
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31.01.2022 20:54 Відповісти
 
 