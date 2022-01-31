Фінляндія протягом лютого скасує всі COVID-обмеження
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила, що протягом лютого в країні скасують всі обмеження, які були введені через коронавірус. Перші послаблення заходів заплановані на вівторок, 1 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Так, з завтрашнього дня ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 21:00. Однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а закриватися о 18: 00.
При цьому заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. При цьому, зазначила прем'єр, перепустки не будуть звільняти Ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.
У регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.
При цьому з 1 лютого будуть скасовані правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, що прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.
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Нна эттот раз до финнов дошло быстрррее, чемм до осталльныхх.
Чому тут не виклав дупу з клізмою? Це ж так кумедно. Всі б посміялися, зацінили б твій жопний гумор.
А яка у Канаді та Ізраїлі «задніца»?
Бесценная вы наша! Вы хоть, в остальной интернет иногда заглядывайте.
Рекомендую ролики на ютьюбе из Италии Екатериной Коваленко...
У Канаді проходить протест далекобійників «Конвой свободи» проти санітарних заходів
або
https://www.ar25.org/article/kanadskyy-freedom-convoy-pryklad-dlya-vsogo-svitu.html
в нашій пресі нічого про це не пишуть. роти повні води, точніше повні лайна
Пайку добре відпрацьовують.
Але відповідати доведеться.
на фото зеленый президент и его команда
Недаром финны наваляли Сталину, что аж плевался зубами.