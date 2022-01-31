Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки

Посольство Австралии рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а находящимся в стране австралийцам покинуть ее в кратчайшие сроки.

Об этом посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс написал в своем твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рекомендуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал Эдвардс.

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Между тем, на сайте консульской информации правительства Австралии Министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение по соображениям безопасности.

В сообщении отмечается, что в скором времени условия безопасности могут измениться.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены по обстоятельствам в регионе", - говорится в сообщении.