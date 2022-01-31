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Новости Агрессия России против Украины Война
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Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки

Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки

Посольство Австралии рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а находящимся в стране австралийцам покинуть ее в кратчайшие сроки.

Об этом посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс написал в своем твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рекомендуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал Эдвардс.

Читайте также: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки 01

Между тем, на сайте консульской информации правительства Австралии Министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение по соображениям безопасности.

В сообщении отмечается, что в скором времени условия безопасности могут измениться.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены по обстоятельствам в регионе", - говорится в сообщении.

Автор: 

Австралия (438) посольство (1085) россия (96192)


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Топ комментарии
+19
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31.01.2022 17:54 Ответить
+8
Влада як уміє заспокоює, але новини невтішні. Схоже на те що орки таки посунуть. Доведеться таки скажених ординців присипати мов скажених собак.
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31.01.2022 18:01 Ответить
+8
все виглядає так, що США і їх союзники затіяли велику гру проти *********.....
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
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31.01.2022 18:22 Ответить
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31.01.2022 17:54 Ответить
Смог бы в ОБСЕ работать если шо... если мутрый нарид однажды не повесит найвеличнишего за яйки.
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31.01.2022 17:57 Ответить
На твоєму фото він виглядає крутим - окуляри, поза і таке інше.

Насправді наш Гетьман, якого вибрав народ перед великою війною ось такий.

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31.01.2022 18:19 Ответить
хазанов в молодості
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31.01.2022 18:23 Ответить
Хазанов , тоже еврей
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31.01.2022 20:30 Ответить
Влада як уміє заспокоює, але новини невтішні. Схоже на те що орки таки посунуть. Доведеться таки скажених ординців присипати мов скажених собак.
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31.01.2022 18:01 Ответить
Можно поподробнее про "невтишни новыны"? То, что Австралия рекомендует"?
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31.01.2022 18:30 Ответить
Несмотря на то, что Государственный департамент США призвал своих дипломатов эвакуироваться из Украины в добровольном порядке, многие сотрудники посольства отказываются покидать страну.

Об этом рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. По ее словам, дипломаты не проявили большого желания уехать. Украину покинули буквально единицы.

«Мы фактически дали дипломатам возможность уехать по желанию. Но большинство из них не захотели воспользоваться этим предложением, абсолютное большинство остается здесь» - отметила она.
Хммм, наверное они что-то знают.
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31.01.2022 19:03 Ответить
Земля маленькая . За сутки можно облететь .
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31.01.2022 18:10 Ответить
всё выглядит так, шо жареные мордовцы придут на смену жареным снегирям.
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31.01.2022 18:11 Ответить
все виглядає так, що США і їх союзники затіяли велику гру проти *********.....
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
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31.01.2022 18:22 Ответить
Давно треба було зробити. Років так 30 назад...
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31.01.2022 18:24 Ответить
до чого тут Оман,якщо зріджений газ постачає Катар?
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31.01.2022 18:51 Ответить
на "Г+Г" такого точно не побачиш....
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31.01.2022 20:40 Ответить
слушаю заседание совбеза ООН. кцпская небензя уже три раза ссылалась на клоуна в подтверждение позиции кремля. и на кого же клоун работает?
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31.01.2022 18:17 Ответить
Это не мешает всем по столу мордой возить кацапов на Совбезе. Даже Албания это сделала с удовольствием.
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31.01.2022 18:30 Ответить
ну европарламентерка вже чи не в лоба сказала,що у владі наркоман!
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31.01.2022 18:52 Ответить
А нас волнуют пакеты "маечка" по 3 гр и цена на капусту .
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31.01.2022 18:21 Ответить
ну, как "нас". их, опешных малороссов
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31.01.2022 18:24 Ответить
Саксоны что-то замышляют🤪
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31.01.2022 18:22 Ответить
Подождите, а как же шашлыки, зеля готовится, старается! Эх вы....
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31.01.2022 18:29 Ответить

Израиль приостановил работу своего посольства в Украине
18:47

«Израильское посольство в Киеве приостановило работу до особого уведомления.

Примечательно, что решение о прекращении работы посольства пришлось на период напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом.
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31.01.2022 18:36 Ответить
Highlander Freeman


@highlander_free

·
https://twitter.com/highlander_free/status/1488174996388257794 58 мин



The SUN: "Діти в Україні беруть в руки зброю, щоб захистити країну від Росії".

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31.01.2022 18:37 Ответить
Главное что би вонючая русня догадалась, что вторжение в Україну для нее не будет легкой "тренировкой"
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31.01.2022 18:48 Ответить
судячи з тупості питання, його поставив, свинопес зайвохромосомний звичайний"
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31.01.2022 20:42 Ответить
Зажуй бояру
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31.01.2022 18:49 Ответить
Вони подивилися інтерв'ю Вєлічашего.
Добре,що я не бачив,а то б і я поїхав.
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31.01.2022 18:46 Ответить
Англоязычные страны действуют сообща, у них своя коммуникация. Байден разгоняет панику в качестве превентивной меры. Наши это не понимают и протестуют, вместо того. что бы говорить да! И просить больше оружия.
П.С. А так да, РФ никуда не нападет, они могут только бить в спину или бомбить сверху, если у противника нет ПВО. В прошлом году пугали, и сейчас пугают. Американцы пытаются их остановить, что бы РФия случайно не развалилась, что им совсем не нужно.
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31.01.2022 19:26 Ответить
Зауважив цікаву річ : з понад 60 країн що мають посольства в Україні , панікують лише 3 англосакські країни , що мародерять на біржових індексах та на ринку акцій . Випадковість ?
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31.01.2022 20:44 Ответить
 
 