Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки
Посольство Австралии рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а находящимся в стране австралийцам покинуть ее в кратчайшие сроки.
Об этом посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс написал в своем твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рекомендуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал Эдвардс.
Между тем, на сайте консульской информации правительства Австралии Министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение по соображениям безопасности.
В сообщении отмечается, что в скором времени условия безопасности могут измениться.
"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены по обстоятельствам в регионе", - говорится в сообщении.
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Насправді наш Гетьман, якого вибрав народ перед великою війною ось такий.
Об этом рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. По ее словам, дипломаты не проявили большого желания уехать. Украину покинули буквально единицы.
«Мы фактически дали дипломатам возможность уехать по желанию. Но большинство из них не захотели воспользоваться этим предложением, абсолютное большинство остается здесь» - отметила она.
Хммм, наверное они что-то знают.
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
Израиль приостановил работу своего посольства в Украине
18:47
«Израильское посольство в Киеве приостановило работу до особого уведомления.
Примечательно, что решение о прекращении работы посольства пришлось на период напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом.
@highlander_free
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https://twitter.com/highlander_free/status/1488174996388257794 58 мин
The SUN: "Діти в Україні беруть в руки зброю, щоб захистити країну від Росії".
Добре,що я не бачив,а то б і я поїхав.
П.С. А так да, РФ никуда не нападет, они могут только бить в спину или бомбить сверху, если у противника нет ПВО. В прошлом году пугали, и сейчас пугают. Американцы пытаются их остановить, что бы РФия случайно не развалилась, что им совсем не нужно.