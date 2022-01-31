Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни
Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам не їздити до України, а австралійцям, які перебувають у країні, залишити її в найкоротший термін.
Про це посол Австралії в Україні Брюс Едвардс написав у своєму твіттері у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рекомендуємо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати наразі на комерційному або іншому приватному транспорті. Авіаперельоти можуть бути призупинені в найкоротший термін", - написав Едвардс.
Тим часом на сайті консульської інформації уряду Австралії Міністерство закордонних справ і торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.
У повідомленні наголошується, що умови безпеки можуть змінитися невдовзі.
"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені у зв'язку з обставинами у регіоні", - йдеться у повідомленні.
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Насправді наш Гетьман, якого вибрав народ перед великою війною ось такий.
Об этом рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. По ее словам, дипломаты не проявили большого желания уехать. Украину покинули буквально единицы.
«Мы фактически дали дипломатам возможность уехать по желанию. Но большинство из них не захотели воспользоваться этим предложением, абсолютное большинство остается здесь» - отметила она.
Хммм, наверное они что-то знают.
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
Израиль приостановил работу своего посольства в Украине
18:47
«Израильское посольство в Киеве приостановило работу до особого уведомления.
Примечательно, что решение о прекращении работы посольства пришлось на период напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом.
@highlander_free
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https://twitter.com/highlander_free/status/1488174996388257794 58 мин
The SUN: "Діти в Україні беруть в руки зброю, щоб захистити країну від Росії".
Добре,що я не бачив,а то б і я поїхав.
П.С. А так да, РФ никуда не нападет, они могут только бить в спину или бомбить сверху, если у противника нет ПВО. В прошлом году пугали, и сейчас пугают. Американцы пытаются их остановить, что бы РФия случайно не развалилась, что им совсем не нужно.