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Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам не їздити до України, а австралійцям, які перебувають у країні, залишити її в найкоротший термін.

Про це посол Австралії в Україні Брюс Едвардс написав у своєму твіттері у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рекомендуємо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати наразі на комерційному або іншому приватному транспорті. Авіаперельоти можуть бути призупинені в найкоротший термін", - написав Едвардс.

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Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни 01

Тим часом на сайті консульської інформації уряду Австралії Міністерство закордонних справ і торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.

У повідомленні наголошується, що умови безпеки можуть змінитися невдовзі.

Також читайте: Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені у зв'язку з обставинами у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Австралія (436) посольство (948) росія (66070)


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Топ коментарі
+19
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31.01.2022 17:54 Відповісти
+8
Влада як уміє заспокоює, але новини невтішні. Схоже на те що орки таки посунуть. Доведеться таки скажених ординців присипати мов скажених собак.
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31.01.2022 18:01 Відповісти
+8
все виглядає так, що США і їх союзники затіяли велику гру проти *********.....
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
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31.01.2022 18:22 Відповісти
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31.01.2022 17:54 Відповісти
Смог бы в ОБСЕ работать если шо... если мутрый нарид однажды не повесит найвеличнишего за яйки.
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31.01.2022 17:57 Відповісти
На твоєму фото він виглядає крутим - окуляри, поза і таке інше.

Насправді наш Гетьман, якого вибрав народ перед великою війною ось такий.

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31.01.2022 18:19 Відповісти
хазанов в молодості
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31.01.2022 18:23 Відповісти
Хазанов , тоже еврей
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31.01.2022 20:30 Відповісти
Влада як уміє заспокоює, але новини невтішні. Схоже на те що орки таки посунуть. Доведеться таки скажених ординців присипати мов скажених собак.
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31.01.2022 18:01 Відповісти
Можно поподробнее про "невтишни новыны"? То, что Австралия рекомендует"?
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31.01.2022 18:30 Відповісти
Несмотря на то, что Государственный департамент США призвал своих дипломатов эвакуироваться из Украины в добровольном порядке, многие сотрудники посольства отказываются покидать страну.

Об этом рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. По ее словам, дипломаты не проявили большого желания уехать. Украину покинули буквально единицы.

«Мы фактически дали дипломатам возможность уехать по желанию. Но большинство из них не захотели воспользоваться этим предложением, абсолютное большинство остается здесь» - отметила она.
Хммм, наверное они что-то знают.
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31.01.2022 19:03 Відповісти
Земля маленькая . За сутки можно облететь .
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31.01.2022 18:10 Відповісти
всё выглядит так, шо жареные мордовцы придут на смену жареным снегирям.
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31.01.2022 18:11 Відповісти
все виглядає так, що США і їх союзники затіяли велику гру проти *********.....
тільки зелене чмо не в курсі....Вже почалося витіснення грязьпрому з ринку газу ЄС і практично досягнуто домовленості між США та Оманом про постійне постачання зрідженого газу танкерами на європейський ринок.
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31.01.2022 18:22 Відповісти
Давно треба було зробити. Років так 30 назад...
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31.01.2022 18:24 Відповісти
до чого тут Оман,якщо зріджений газ постачає Катар?
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31.01.2022 18:51 Відповісти
на "Г+Г" такого точно не побачиш....
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31.01.2022 20:40 Відповісти
слушаю заседание совбеза ООН. кцпская небензя уже три раза ссылалась на клоуна в подтверждение позиции кремля. и на кого же клоун работает?
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31.01.2022 18:17 Відповісти
Это не мешает всем по столу мордой возить кацапов на Совбезе. Даже Албания это сделала с удовольствием.
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31.01.2022 18:30 Відповісти
ну европарламентерка вже чи не в лоба сказала,що у владі наркоман!
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31.01.2022 18:52 Відповісти
А нас волнуют пакеты "маечка" по 3 гр и цена на капусту .
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31.01.2022 18:21 Відповісти
ну, как "нас". их, опешных малороссов
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31.01.2022 18:24 Відповісти
Саксоны что-то замышляют🤪
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31.01.2022 18:22 Відповісти
Подождите, а как же шашлыки, зеля готовится, старается! Эх вы....
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31.01.2022 18:29 Відповісти

Израиль приостановил работу своего посольства в Украине
18:47

«Израильское посольство в Киеве приостановило работу до особого уведомления.

Примечательно, что решение о прекращении работы посольства пришлось на период напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом.
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31.01.2022 18:36 Відповісти
Highlander Freeman


@highlander_free

·
https://twitter.com/highlander_free/status/1488174996388257794 58 мин



The SUN: "Діти в Україні беруть в руки зброю, щоб захистити країну від Росії".

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31.01.2022 18:37 Відповісти
Главное что би вонючая русня догадалась, что вторжение в Україну для нее не будет легкой "тренировкой"
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31.01.2022 18:48 Відповісти
судячи з тупості питання, його поставив, свинопес зайвохромосомний звичайний"
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31.01.2022 20:42 Відповісти
Зажуй бояру
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31.01.2022 18:49 Відповісти
Вони подивилися інтерв'ю Вєлічашего.
Добре,що я не бачив,а то б і я поїхав.
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31.01.2022 18:46 Відповісти
Англоязычные страны действуют сообща, у них своя коммуникация. Байден разгоняет панику в качестве превентивной меры. Наши это не понимают и протестуют, вместо того. что бы говорить да! И просить больше оружия.
П.С. А так да, РФ никуда не нападет, они могут только бить в спину или бомбить сверху, если у противника нет ПВО. В прошлом году пугали, и сейчас пугают. Американцы пытаются их остановить, что бы РФия случайно не развалилась, что им совсем не нужно.
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31.01.2022 19:26 Відповісти
Зауважив цікаву річ : з понад 60 країн що мають посольства в Україні , панікують лише 3 англосакські країни , що мародерять на біржових індексах та на ринку акцій . Випадковість ?
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31.01.2022 20:44 Відповісти
 
 