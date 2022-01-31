Бали снова открывается для туристов

Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников со всех стран с конца текущей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Это произошло спустя более трех месяцев после объявления о том, что остров открыт для граждан отдельных стран. Бали официально открылся для посетителей из Китая, Новой Зеландии и Японии еще в середине октября.

Повторное открытие острова происходит после подобных действий властей Таиланда и Филиппин, отказавшихся от карантинных ограничений в декабре из-за неопределенности эффективности вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Читайте также: В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина

Решение было принято, несмотря на постоянный рост количества новых случаев COVID-19 в Индонезии в этом месяце.

Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что возобновит полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля.