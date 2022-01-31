Бали снова открывается для туристов
Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников со всех стран с конца текущей недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Это произошло спустя более трех месяцев после объявления о том, что остров открыт для граждан отдельных стран. Бали официально открылся для посетителей из Китая, Новой Зеландии и Японии еще в середине октября.
Повторное открытие острова происходит после подобных действий властей Таиланда и Филиппин, отказавшихся от карантинных ограничений в декабре из-за неопределенности эффективности вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон".
Решение было принято, несмотря на постоянный рост количества новых случаев COVID-19 в Индонезии в этом месяце.
Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что возобновит полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля.
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Поэтому в Европе, на Сейшелах, Карибах и даже в Турции с Египтом ты еще можешь отдохнуть в компании нормальных людей, а в Азии эта вероятность стремится к нулю.
Ну разве что отель будет ну ооооочень дорогой.
Адже бути дауном на посаді президента дійсно важко !
Правда 10 000 километров до Киева, но для людей готовых защищать свою страну, это пустяк.
А может Мальдивы?
Куда ж податься?