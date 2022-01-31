РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11868 посетителей онлайн
Новости
5 408 46

Бали снова открывается для туристов

Бали снова открывается для туристов

Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников со всех стран с конца текущей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Это произошло спустя более трех месяцев после объявления о том, что остров открыт для граждан отдельных стран. Бали официально открылся для посетителей из Китая, Новой Зеландии и Японии еще в середине октября.

Повторное открытие острова происходит после подобных действий властей Таиланда и Филиппин, отказавшихся от карантинных ограничений в декабре из-за неопределенности эффективности вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Читайте также: В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина

Решение было принято, несмотря на постоянный рост количества новых случаев COVID-19 в Индонезии в этом месяце.

Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что возобновит полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля.

Автор: 

Индонезия (140) путешествие (98) туризм (1543)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
І Рада пішла на карантин. Співпадіння?
показать весь комментарий
31.01.2022 19:20 Ответить
+5
Зеленько вже може їхати відпочивати від важкої роботи !
Адже бути дауном на посаді президента дійсно важко !
показать весь комментарий
31.01.2022 19:12 Ответить
+5
Вот новый командный пункт, с которого слуги-уроды с зеленским во главе, будут защищать Украину от кацапов!
Правда 10 000 километров до Киева, но для людей готовых защищать свою страну, это пустяк.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если вам нравится отдых с кацапами, то это для вас.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:07 Ответить
а де їх нема? Вони всюди
показать весь комментарий
31.01.2022 19:08 Ответить
На Бали и во Вьетнам кацапские менты путевки получают, шоб ты понимал.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:16 Ответить
не знал
показать весь комментарий
31.01.2022 19:28 Ответить
Им в Азию летать дешево. Особенно тем, кто за Уралом.

Поэтому в Европе, на Сейшелах, Карибах и даже в Турции с Египтом ты еще можешь отдохнуть в компании нормальных людей, а в Азии эта вероятность стремится к нулю.

Ну разве что отель будет ну ооооочень дорогой.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:46 Ответить
на украинских курортах
показать весь комментарий
31.01.2022 19:28 Ответить
Але там ціни... Дешевше закордон поїхати
показать весь комментарий
31.01.2022 19:30 Ответить
дешевле дома сидеть
показать весь комментарий
31.01.2022 19:32 Ответить
Останній раз був у Єгипті - там кацапів не було. Білорус був, усе розпитував "зачєм ми стріляєм в домбас" наслухався кацапської пропаганди.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:28 Ответить
когда нет денег даже на кирилловку, то конечно понравится
показать весь комментарий
31.01.2022 19:43 Ответить
Заробляйте, вас хтось за руки тримає? Не пускає? Хтось каже "іване, сиди вдома, нащо тобі та робота".
показать весь комментарий
31.01.2022 19:51 Ответить
Вже пустили кацапів в Єгипет,одразу все подорожчало.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:03 Ответить
в європі їх набагато менше, ніж на балі, у турції, єгипті. це суто кацапські місця, адже туди не треба шенген
показать весь комментарий
31.01.2022 20:27 Ответить
ага, менше... Натовпом ходили і ходять
показать весь комментарий
31.01.2022 20:30 Ответить
я конкретно за Данію говорю. все ж менше. дорого там і візи не дають або оформлювати западло, коли можна в турцію до своїх. а якщо їхати у не популярний час, то взагалі пісня, переважна більшість місцевих
показать весь комментарий
31.01.2022 20:36 Ответить
Ну Данія не особливо туристична країна на відмінну від півдня Європи
показать весь комментарий
31.01.2022 20:38 Ответить
Не хватило сил удовлетворить замужнею москвичку???
показать весь комментарий
31.01.2022 20:23 Ответить
А у тебя встает на животных, что ты ими интересуешься?
показать весь комментарий
31.01.2022 20:42 Ответить
Зеленько вже може їхати відпочивати від важкої роботи !
Адже бути дауном на посаді президента дійсно важко !
показать весь комментарий
31.01.2022 19:12 Ответить
Молодец, и сюда приплел )
показать весь комментарий
31.01.2022 19:36 Ответить
Вот новый командный пункт, с которого слуги-уроды с зеленским во главе, будут защищать Украину от кацапов!
Правда 10 000 километров до Киева, но для людей готовых защищать свою страну, это пустяк.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:12 Ответить
Це один з улублених округів дупататів з верховної зради...
показать весь комментарий
31.01.2022 19:14 Ответить
ждем видосика зели со сказочного бали
показать весь комментарий
31.01.2022 19:17 Ответить
І Рада пішла на карантин. Співпадіння?
показать весь комментарий
31.01.2022 19:20 Ответить
Балі то так, круто, але курво трохи тойво, недешево..
показать весь комментарий
31.01.2022 19:31 Ответить
То запишіться в слугу урода, враз мільйонером станете ))
показать весь комментарий
31.01.2022 19:39 Ответить
Я у двох турах у 2019 голосував за Порошенка, я цього клоуна на дух не переношу. Коли воно вже сконає...
показать весь комментарий
31.01.2022 19:45 Ответить
То запишись двірником на фабріку ,,рошен,, теж мільонером станеш. Та поїдеш з Пєтєю на Мальдіви , бо на Балі дешево та кацапи ....в Омані зараз Квартал а у Туреччині зараз холодно
показать весь комментарий
31.01.2022 20:18 Ответить
Так там коли прилетіти то потрібно ще 7 днів і на карантині просидіти, і звичайно, за свій кошт)) Та й пускають туди зараз лише за бізнес візами, а вони щось біля 300$ коштують
показать весь комментарий
01.02.2022 12:26 Ответить
Ну у наших же слуг знову канікули під виглядм карантину, пора на Балі.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:06 Ответить
Бали или Сейшелы?
А может Мальдивы?
Куда ж податься?
показать весь комментарий
31.01.2022 20:11 Ответить
Так ми напишемо, не проблема. Оттава заблокована, Трюдо сховавсь, люди тримаються.

показать весь комментарий
31.01.2022 20:24 Ответить
На пути в Бали...
показать весь комментарий
31.01.2022 20:17 Ответить
Хоть бы всех петухов из ВР,спетлявших на Бали под видом карантина, там акулы поели.🤞
показать весь комментарий
31.01.2022 20:23 Ответить
Насколько я помню, акулы говно не едят. Так что СН бояться нечего.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:50 Ответить
Рвдість прийшла звідки не чекали.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:51 Ответить
Так понимаю шо квартальная шобла опять в отпуск..
показать весь комментарий
31.01.2022 20:59 Ответить
Мммдауж. ************.
показать весь комментарий
31.01.2022 21:34 Ответить
 
 