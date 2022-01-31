Балі знову відкривається для туристів

Курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця поточного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Це сталося через більш ніж три місяці після оголошення про те, що острів відкрито для громадян окремих країн. Балі офіційно відкрився для відвідувачів з Китаю, Нової Зеландії та Японії ще в середині жовтня.

Повторне відкриття острова відбувається після подібних дій влади Таїланду та Філіппін, які відмовилися від карантинних обмежень у грудні через невизначеність щодо ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Рішення ухвалено попри постійне зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії цього місяця.

Авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що відновить польоти на Балі з Сінгапуру з 16 лютого.