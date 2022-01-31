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Новини
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Балі знову відкривається для туристів

Балі знову відкривається для туристів

Курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця поточного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Це сталося через більш ніж три місяці після оголошення про те, що острів відкрито для громадян окремих країн. Балі офіційно відкрився для відвідувачів з Китаю, Нової Зеландії та Японії ще в середині жовтня.

Повторне відкриття острова відбувається після подібних дій влади Таїланду та Філіппін, які відмовилися від карантинних обмежень у грудні через невизначеність щодо ефективності вакцини проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має намір підписати з Індонезією угоду про взаємне скасування візових вимог

Рішення ухвалено попри постійне зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії цього місяця.

Авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що відновить польоти на Балі з Сінгапуру з 16 лютого.

Індонезія (150) подорож (92) туризм (1564)


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Топ коментарі
+6
І Рада пішла на карантин. Співпадіння?
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31.01.2022 19:20 Відповісти
+5
Зеленько вже може їхати відпочивати від важкої роботи !
Адже бути дауном на посаді президента дійсно важко !
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31.01.2022 19:12 Відповісти
+5
Вот новый командный пункт, с которого слуги-уроды с зеленским во главе, будут защищать Украину от кацапов!
Правда 10 000 километров до Киева, но для людей готовых защищать свою страну, это пустяк.
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31.01.2022 19:12 Відповісти
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Если вам нравится отдых с кацапами, то это для вас.
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31.01.2022 19:07 Відповісти
а де їх нема? Вони всюди
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31.01.2022 19:08 Відповісти
На Бали и во Вьетнам кацапские менты путевки получают, шоб ты понимал.
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31.01.2022 19:16 Відповісти
не знал
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31.01.2022 19:28 Відповісти
Им в Азию летать дешево. Особенно тем, кто за Уралом.

Поэтому в Европе, на Сейшелах, Карибах и даже в Турции с Египтом ты еще можешь отдохнуть в компании нормальных людей, а в Азии эта вероятность стремится к нулю.

Ну разве что отель будет ну ооооочень дорогой.
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31.01.2022 20:46 Відповісти
на украинских курортах
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31.01.2022 19:28 Відповісти
Але там ціни... Дешевше закордон поїхати
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31.01.2022 19:30 Відповісти
дешевле дома сидеть
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31.01.2022 19:32 Відповісти
Останній раз був у Єгипті - там кацапів не було. Білорус був, усе розпитував "зачєм ми стріляєм в домбас" наслухався кацапської пропаганди.
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31.01.2022 19:28 Відповісти
когда нет денег даже на кирилловку, то конечно понравится
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31.01.2022 19:43 Відповісти
Заробляйте, вас хтось за руки тримає? Не пускає? Хтось каже "іване, сиди вдома, нащо тобі та робота".
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31.01.2022 19:51 Відповісти
Вже пустили кацапів в Єгипет,одразу все подорожчало.
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31.01.2022 20:03 Відповісти
в європі їх набагато менше, ніж на балі, у турції, єгипті. це суто кацапські місця, адже туди не треба шенген
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31.01.2022 20:27 Відповісти
ага, менше... Натовпом ходили і ходять
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31.01.2022 20:30 Відповісти
я конкретно за Данію говорю. все ж менше. дорого там і візи не дають або оформлювати западло, коли можна в турцію до своїх. а якщо їхати у не популярний час, то взагалі пісня, переважна більшість місцевих
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31.01.2022 20:36 Відповісти
Ну Данія не особливо туристична країна на відмінну від півдня Європи
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31.01.2022 20:38 Відповісти
Не хватило сил удовлетворить замужнею москвичку???
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31.01.2022 20:23 Відповісти
А у тебя встает на животных, что ты ими интересуешься?
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31.01.2022 20:42 Відповісти
Зеленько вже може їхати відпочивати від важкої роботи !
Адже бути дауном на посаді президента дійсно важко !
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31.01.2022 19:12 Відповісти
Молодец, и сюда приплел )
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31.01.2022 19:36 Відповісти
Вот новый командный пункт, с которого слуги-уроды с зеленским во главе, будут защищать Украину от кацапов!
Правда 10 000 километров до Киева, но для людей готовых защищать свою страну, это пустяк.
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31.01.2022 19:12 Відповісти
Це один з улублених округів дупататів з верховної зради...
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31.01.2022 19:14 Відповісти
ждем видосика зели со сказочного бали
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31.01.2022 19:17 Відповісти
І Рада пішла на карантин. Співпадіння?
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31.01.2022 19:20 Відповісти
Балі то так, круто, але курво трохи тойво, недешево..
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31.01.2022 19:31 Відповісти
То запишіться в слугу урода, враз мільйонером станете ))
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31.01.2022 19:39 Відповісти
Я у двох турах у 2019 голосував за Порошенка, я цього клоуна на дух не переношу. Коли воно вже сконає...
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31.01.2022 19:45 Відповісти
То запишись двірником на фабріку ,,рошен,, теж мільонером станеш. Та поїдеш з Пєтєю на Мальдіви , бо на Балі дешево та кацапи ....в Омані зараз Квартал а у Туреччині зараз холодно
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31.01.2022 20:18 Відповісти
Так там коли прилетіти то потрібно ще 7 днів і на карантині просидіти, і звичайно, за свій кошт)) Та й пускають туди зараз лише за бізнес візами, а вони щось біля 300$ коштують
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01.02.2022 12:26 Відповісти
Ну у наших же слуг знову канікули під виглядм карантину, пора на Балі.
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31.01.2022 20:06 Відповісти
Бали или Сейшелы?
А может Мальдивы?
Куда ж податься?
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31.01.2022 20:11 Відповісти
Так ми напишемо, не проблема. Оттава заблокована, Трюдо сховавсь, люди тримаються.

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31.01.2022 20:24 Відповісти
На пути в Бали...
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31.01.2022 20:17 Відповісти
Хоть бы всех петухов из ВР,спетлявших на Бали под видом карантина, там акулы поели.🤞
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31.01.2022 20:23 Відповісти
Насколько я помню, акулы говно не едят. Так что СН бояться нечего.
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31.01.2022 20:50 Відповісти
Рвдість прийшла звідки не чекали.
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31.01.2022 20:51 Відповісти
Так понимаю шо квартальная шобла опять в отпуск..
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31.01.2022 20:59 Відповісти
Мммдауж. ************.
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31.01.2022 21:34 Відповісти
 
 