Совместное заявление Украины и Польши о решении проблемы транзитных авторазрешений

Польша и Украина договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Как известно, 31 января 2022 года по инициативе президента Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды состоялась встреча министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Республики Польша Анджея Адамчика в присутствии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша Якуба Кумоха.

Отмечается, что по результатам встречи был согласован текст совместного заявления о следующем:

1.1. Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. До 4 февраля 2022 года украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов через территорию Украины.

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1.2. Стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. До 5 февраля 2022 года стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

1.3. Стороны договорились о разработке совместного плана действий, направленного на значительное повышение эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Республики Польша и Украины. Соответствующий план действий должен быть согласован при участии представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины не позже конца февраля 2022 года.

1.4. Стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках с 1992 года.

"Стороны исходят из того, что все пункты Совместного заявления взаимосвязаны и должны быть реализованы в полном объеме", - пишут в Офисе президента.

Кроме того, стороны также отметили заинтересованность польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении. В свою очередь компания KGHM выразила готовность начать переговоры относительно совместной разработки залежей цветных металлов.