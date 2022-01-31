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Новини
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Спільна заява України та Польщі щодо вирішення проблеми транзитних автодозволів

Спільна заява України та Польщі щодо вирішення проблеми транзитних автодозволів

Польща та Україна домовилися про суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажоперевезень з урахуванням потреб українських та польських автомобільних перевізників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Офісу Президента.

Як відомо, 31 січня 2022 року з ініціативи Президента Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди відбулася зустріч міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова та Республіки Польща Анджея Адамчика у присутності керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та державного секретаря Канцелярії Президента Республіки Польща – керівника Бюро з міжнародної політики Якуба Кумоха.

Зазначається, що за результатами зустрічі було узгоджено текст спільної заяви про наступне:

1.1. Сторони домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. До 4 лютого 2022 року українська сторона проінформує польську сторону про конкретні терміни відновлення транзиту вантажних вагонів через територію України.

1.2. Сторони домовилися про суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахуванням потреб українських та польських автомобільних перевізників. До 5 лютого 2022 р. сторони повинні погодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка має погодити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

1.3. Сторони домовилися про створення спільного плану дій, спрямованого на значне підвищення ефективності роботи міжнародних пунктів пропуску Республіки Польща та України. Відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого 2022 року.

1.4. Сторони домовилися ініціювати перегляд положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща щодо міжнародних автомобільних перевезень з 1992 року.

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"Сторони виходять із того, що всі пункти Спільної заяви взаємопов'язані та мають бути реалізовані у повному обсязі", - пишуть в Офісі президента.

Крім того, сторони також відзначили інтерес польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор та домовилися сприяти їхній співпраці з НАК "Нафтогаз України" у цьому напрямку. Зі свого боку компанія KGHM висловила готовність розпочати переговори щодо спільної розробки покладів кольорових металів.

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кордон (4821) заява (223) Польща (8629) торгівля (1343)


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Топ коментарі
+3
Свинособака заблудилась
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31.01.2022 20:34 Відповісти
+3
кацапня немытая завали свое хрюкало,бесполезная биомасса руснявая
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31.01.2022 20:36 Відповісти
+2
А разве свинарник не в Чите?🤣🖕
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31.01.2022 20:37 Відповісти
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Свинособака заблудилась
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31.01.2022 20:34 Відповісти
кацапня немытая завали свое хрюкало,бесполезная биомасса руснявая
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31.01.2022 20:36 Відповісти
А разве свинарник не в Чите?🤣🖕
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31.01.2022 20:37 Відповісти
правильно о таких отбросах говорят как) ты ,его в дверь(спам) оно в окно....)))
иди счи хлябай немытое чепушило
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31.01.2022 20:43 Відповісти
🤣🖕###
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31.01.2022 20:42 Відповісти
В ватных новостях будет:

Совместное заявление Украины и Польши о решении проблемы транзитных авторазрешений назло России!
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31.01.2022 22:46 Відповісти
 
 