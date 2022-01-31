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Новости Война
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Латвия хочет направить в Украину военных инструкторов

Латвия хочет направить в Украину военных инструкторов

Соответствующее решение должен принимать Кабинет министров Латвии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Кариньш рассказал, что коалиция согласилась направить в Украину латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с военными инструкторами из Канады. Официально это решение должно быть принято завтра.

Депутат Европарламента Юрис Пуце добавил, что программа помощи координируется Канадой. Политик подчеркнул, что это не только важная мера, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, но и подтверждение успешного сотрудничества Латвии с Канадой в сфере военной обороны.

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Автор: 

Латвия (1349) помощь (7879)


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Топ комментарии
+4
Латвія💗
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31.01.2022 21:13 Ответить
+4
Канадцям і Латвійцям - респект і повага.
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31.01.2022 21:26 Ответить
+4
Важен сам факт присутствия иностранных военных.
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31.01.2022 22:21 Ответить
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Латвія💗
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31.01.2022 21:13 Ответить
Ковбаса по 2.20 набила оскомину,не хочуть назад!
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31.01.2022 21:16 Ответить
зате є скумбрія по 8
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31.01.2022 21:17 Ответить
А хто ж вам доктор!
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31.01.2022 21:27 Ответить
Канадцям і Латвійцям - респект і повага.
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31.01.2022 21:26 Ответить
А у нас своих инструкторов с боевым опытом не хватает? Вот чему могут научить инструкторы из Латвии, при всем уважении? Просто вопрос.
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31.01.2022 21:46 Ответить
снайпера.... Просто ответ.
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31.01.2022 21:57 Ответить
Где латвийские снайпера воевали последние семь лет?
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31.01.2022 22:33 Ответить
Irak Afganistan
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01.02.2022 00:19 Ответить
Важен сам факт присутствия иностранных военных.
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31.01.2022 22:21 Ответить
Здесь согласен.
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31.01.2022 22:32 Ответить
Латишам завжди раді, ви таки ж націоналісти як і ми!!!! Багато років моїм портом приписки була Рига, багато знайомих і друзів залишилося там!!!!!
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31.01.2022 21:46 Ответить
та да...

За несколько лет Гражданской войны ла тышские стрелки заслужили особую «славу». Ударное звено большевистской армии, каратели номер один, они подавляли большинство восстания в Центральной Р оссии.

Оттого мы говорим «ла тышский стрелок», и думаем - «большевик»
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01.02.2022 00:58 Ответить
ключевое слово "в Центральной России", т.е. стреляли кацапов
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01.02.2022 01:40 Ответить
А лісних братів, чому не згадуєш????? То ж ці самі бандерівці!!!!!!! О тож, мовчи комуняка!!!!!!!!!
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01.02.2022 15:05 Ответить
так ты совок по крови та ще и пацак!

В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Литве термин «лесные братья» никогда не использовался ни самими участниками основанного в июне 1946 года Общего демократического движения сопротивления (позже, с февраля 1949 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Движения борьбы за свободу Литвы ) (себя они официально именовали «партизанами», «воинами свободы», «партизанами-воинами свободы» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. partizanai-laisvės kovotojai), ни жителями. При этом неофициально использовались термины «лесные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. miškiniai) и «зелёные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. žaliukai). Термин «лесные братья» по отношению к литовским формированиям утвердился в послевоенной советской литературе и кинофильмах
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01.02.2022 17:23 Ответить
«Бе́лые колго́тки» ?
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31.01.2022 21:52 Ответить
Латишським браттям-респект...
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31.01.2022 22:50 Ответить
Латвія, Литва, Естонія прожили в окупації десятки років і їм не потрібно пояснювати, що таке Рашка. Це ворог і крапка. Це підтверджується постійно.
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01.02.2022 05:41 Ответить
Ти забув добавити про супер-патріотичного Лідера Всесвіту.
Подоляк грошей не заплатить, доведеться на збір полуниці чухрати.
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01.02.2022 06:34 Ответить
Лідер всесвіту скоро буде загорнутий у фольгу і піде на нари. За те, що платив налічку терористам.
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01.02.2022 06:37 Ответить
Ну, ти б без тепла та світла не сидів би- бо ще не прийнявши Помаранчеву Революцію здриснув у Польщу.
Але скажи мені одне. В якому році купувалося вугілля і в якому кацапи ;націоналізували; шахти?
Лише дві цифри. Давай, я в тебе вірю.
Щоб ти- та не обісрався.
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01.02.2022 06:53 Ответить
Так-так, я поїхав у Польщу на роботу ще тоді, як ти на пальмах сиділо і з дупи чоколяду виколупувало. Що робиш і тепер.
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01.02.2022 06:55 Ответить
Шибать ти обісрався. Нє, чесно, я від тебе аж такого навіть не чекав.
Передай Подоляку що звання найтупішого бота по праву твоє.
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01.02.2022 07:34 Ответить
Та яка там "Польща"?!!! У нього поворот на Лодзь і Краків - відразу за Долгопрудним і Митіщами!!!
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01.02.2022 07:02 Ответить
Ти перепив. Ще запитай мене, чий український Крим.
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01.02.2022 08:12 Ответить
А навіщо мені "питать"? І так видно! Ви - задля того щоб не викинули з "Цензора" і Путіна "******" назвете!
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01.02.2022 08:23 Ответить
Мене на Цензорі банили десятки разів, і ВИКЛЮЧНО за те, що вважаю Зеленського Президентом, який цілком відповідає інтересам демократичної, натівської і європейської України. Це не вписується в шоколадну ідіотологію.
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01.02.2022 09:13 Ответить
...латыши давайте ваш бренд (еще со времен В.И.Лэннона) - латышских стрелков
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01.02.2022 05:45 Ответить
Приезжайте! Самое время для обмена военым опытом
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01.02.2022 06:16 Ответить
 
 