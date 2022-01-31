Латвия хочет направить в Украину военных инструкторов

Соответствующее решение должен принимать Кабинет министров Латвии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Кариньш рассказал, что коалиция согласилась направить в Украину латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с военными инструкторами из Канады. Официально это решение должно быть принято завтра.

Депутат Европарламента Юрис Пуце добавил, что программа помощи координируется Канадой. Политик подчеркнул, что это не только важная мера, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, но и подтверждение успешного сотрудничества Латвии с Канадой в сфере военной обороны.

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