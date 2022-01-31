Латвия хочет направить в Украину военных инструкторов
Соответствующее решение должен принимать Кабинет министров Латвии.
Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Кариньш рассказал, что коалиция согласилась направить в Украину латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с военными инструкторами из Канады. Официально это решение должно быть принято завтра.
Депутат Европарламента Юрис Пуце добавил, что программа помощи координируется Канадой. Политик подчеркнул, что это не только важная мера, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, но и подтверждение успешного сотрудничества Латвии с Канадой в сфере военной обороны.
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За несколько лет Гражданской войны ла тышские стрелки заслужили особую «славу». Ударное звено большевистской армии, каратели номер один, они подавляли большинство восстания в Центральной Р оссии.
Оттого мы говорим «ла тышский стрелок», и думаем - «большевик»
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Литве термин «лесные братья» никогда не использовался ни самими участниками основанного в июне 1946 года Общего демократического движения сопротивления (позже, с февраля 1949 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Движения борьбы за свободу Литвы ) (себя они официально именовали «партизанами», «воинами свободы», «партизанами-воинами свободы» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. partizanai-laisvės kovotojai), ни жителями. При этом неофициально использовались термины «лесные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. miškiniai) и «зелёные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. žaliukai). Термин «лесные братья» по отношению к литовским формированиям утвердился в послевоенной советской литературе и кинофильмах
Подоляк грошей не заплатить, доведеться на збір полуниці чухрати.
Але скажи мені одне. В якому році купувалося вугілля і в якому кацапи ;націоналізували; шахти?
Лише дві цифри. Давай, я в тебе вірю.
Щоб ти- та не обісрався.
Передай Подоляку що звання найтупішого бота по праву твоє.