Латвия пришлет Украине ракетную систему Stinger, экипировку и сухпайки

Министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Латвия отправит в Украину экипировку для солдат, сухпайки, а также ракетную систему Stinger.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканалу "Настоящее время" Артис Пабрикс.

По его словам, Латвия в ближайшее время отправит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии, индивидуальную экипировку для солдат латвийского производства, а также сухие пайки.

"Мы получили разрешение от Вашингтона и будем посылать "Стингеры" в Украину". По его словам, у Латвии нет разногласий относительно того, стоит ли помогать Украине и ее народу.

Глава минобороны Латвии призвал другие страны ЕС и НАТО "помогать Украине и поддерживать украинцев".

Напомним, 22 декабря Артис Пабрикс призвал Россию увести войска от украинской границы, чтобы "не обманывать публику, а поговорить о том, что Россию действительно беспокоит".

20 января президент заявил, что Латвия готова предоставить Украине "летальную и нелетальную продукцию".

25 января Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу российской угрозы для государственности Украины, сказав, что она "не соответствует современности" и "позорна".