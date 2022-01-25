Латвия пришлет Украине ракетную систему Stinger, экипировку и сухпайки
Министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Латвия отправит в Украину экипировку для солдат, сухпайки, а также ракетную систему Stinger.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканалу "Настоящее время" Артис Пабрикс.
По его словам, Латвия в ближайшее время отправит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии, индивидуальную экипировку для солдат латвийского производства, а также сухие пайки.
"Мы получили разрешение от Вашингтона и будем посылать "Стингеры" в Украину". По его словам, у Латвии нет разногласий относительно того, стоит ли помогать Украине и ее народу.
Глава минобороны Латвии призвал другие страны ЕС и НАТО "помогать Украине и поддерживать украинцев".
Напомним, 22 декабря Артис Пабрикс призвал Россию увести войска от украинской границы, чтобы "не обманывать публику, а поговорить о том, что Россию действительно беспокоит".
20 января президент заявил, что Латвия готова предоставить Украине "летальную и нелетальную продукцию".
25 января Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу российской угрозы для государственности Украины, сказав, что она "не соответствует современности" и "позорна".
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https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч
В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.
* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
Україні не потрібні чужі землі але мокшандія повинна бути знищена інакше вони просто затаяться.
Цитую мовознавця:"Латиш і латвієць - це різні речі: латиш - корінний мешканець латвії, а латвієць - будь-який її мешканець, громадянин Латвії. Є латиська мова, але нема латвійської. Датчанин - накинута українцям з росії назва данців, які давньоукраїнською мовою називалися дунці. Звідки українське прізвище Дунець. А голландців в Україні називали голендрами, шотландців - шкотами (кажуть, що й шкодами і шкондами)..."
http://forum.slovnyk.ua/lofiversion/index.php?t4412.html
Дякуємо, браття.
Прочищают небо и мозги.