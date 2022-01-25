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Новости Помощь Украине
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Латвия пришлет Украине ракетную систему Stinger, экипировку и сухпайки

Латвия пришлет Украине ракетную систему Stinger, экипировку и сухпайки

Министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Латвия отправит в Украину экипировку для солдат, сухпайки, а также ракетную систему Stinger.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканалу "Настоящее время" Артис Пабрикс.

По его словам, Латвия в ближайшее время отправит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии, индивидуальную экипировку для солдат латвийского производства, а также сухие пайки.

"Мы получили разрешение от Вашингтона и будем посылать "Стингеры" в Украину". По его словам, у Латвии нет разногласий относительно того, стоит ли помогать Украине и ее народу.

Глава минобороны Латвии призвал другие страны ЕС и НАТО "помогать Украине и поддерживать украинцев".

Напомним, 22 декабря Артис Пабрикс призвал Россию увести войска от украинской границы, чтобы "не обманывать публику, а поговорить о том, что Россию действительно беспокоит".

20 января президент заявил, что Латвия готова предоставить Украине "летальную и нелетальную продукцию".

25 января Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу российской угрозы для государственности Украины, сказав, что она "не соответствует современности" и "позорна".

Автор: 

Латвия (1344) Пабрикс Артис (9)


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Топ комментарии
+39
Кёниг фон ***************

https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:30
+39
Латвійським браттям-респект...
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25.01.2022 17:32
+21
Щира подяка нашим латвійським братам!
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25.01.2022 17:33
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Кёниг фон ***************

https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:30 Ответить
Ще із рашей дружба єгіптян.
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25.01.2022 17:32 Ответить
у нациков генетическая память заклинила - забыли с кем воевали...
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25.01.2022 17:37 Ответить
А це ще не вечір.Якщо мокшанам вдася окупувати Україну то ***** із своїм союзником Германією знову переділять країни які межують із Україною.А дальше все за сценарієм 1941 року.Історія може повторитися і як не дивно тепер все залежить від перемоги України та відновлення кордонів.
Україні не потрібні чужі землі але мокшандія повинна бути знищена інакше вони просто затаяться.
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25.01.2022 18:12 Ответить
немцы видать уже давно обменяли европейские ценности на москальские ценники ... для нынешних последователей проститутки Шрьодера деньги "не пахнут", а деньги, пахнущие российским газом и нефтью "не пахнут" еще больше...
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25.01.2022 17:44 Ответить
Вопреки всеобщим стереотипам о принципиальности немцев, уже много раз убеждался что ето все фейк. Такие же они продажные как и все. К тому же кроме продажности у них все еще остались имперские амбиции как и у рашистов. Видимо ето их и сближает. До поры до времени когда придется что то делить
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25.01.2022 17:47 Ответить
то другое...вы не пАнимаете...
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25.01.2022 17:59 Ответить
Самый крупный импортёр вооружения в мире - Саудовская Аравия... Вопросы есть?
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25.01.2022 18:13 Ответить
Латвійським браттям-респект...
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25.01.2022 17:32 Ответить
Latishkim, net takova ponjatija latvijskij, ne nu jesli jestj na Ukrainu, hohli itd, to mozhesh i upotrebljatj latvijci.
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25.01.2022 18:02 Ответить
прошу пробачення-виправлюсь...
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25.01.2022 18:05 Ответить
Все вірно, просто не всі знають.

Цитую мовознавця:"Латиш і латвієць - це різні речі: латиш - корінний мешканець латвії, а латвієць - будь-який її мешканець, громадянин Латвії. Є латиська мова, але нема латвійської. Датчанин - накинута українцям з росії назва данців, які давньоукраїнською мовою називалися дунці. Звідки українське прізвище Дунець. А голландців в Україні називали голендрами, шотландців - шкотами (кажуть, що й шкодами і шкондами)..."

http://forum.slovnyk.ua/lofiversion/index.php?t4412.html
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25.01.2022 18:11 Ответить
Щира подяка нашим латвійським братам!
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25.01.2022 17:33 Ответить
приєднуюсь, але час би стингери вже й надіслати. Довго про це говорять..
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25.01.2022 17:42 Ответить
Красавчики,что тут скажешь. Просто они реально знают что такое кацапня. Не то что всякая французско-немецкая дрянь с короткой памятью.
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25.01.2022 17:57 Ответить
За засоби ППО подяка. За сухпайки ганьба нашому керівництву. Заходимо в інтернет і купляємо туристичні суміші "Їдло" вітчизняного виробника - найкращий вибір туристів або купляємо інтегровані системи приготування їжі: разом з продуктами харчування три кіло повноцінного харчування без негативного впливу на систему травлення
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25.01.2022 18:05 Ответить
А чому не ПЗРК FIM-92А Стингер? Прямо таки ракетну систему. Так один ПЗРК чи кілька?
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25.01.2022 18:05 Ответить
А ви з якою метою цікавитесь?
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25.01.2022 18:19 Ответить
Одну дадуть латиші, 499 тихесенько привезуть з з океану...
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25.01.2022 18:22 Ответить
Абсолютно верно Мордва просто здесь интересуется
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25.01.2022 18:27 Ответить
Парашникам скоро понадобится много новых лётчиков:
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25.01.2022 18:06 Ответить
только одну установку стингер? или много
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25.01.2022 18:21 Ответить
По одному на кожне летюче відро з гайками.
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25.01.2022 18:27 Ответить
Ещё один, шо ж вы такие тупые, чуваши?
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25.01.2022 18:28 Ответить
а тобі яке діло?
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27.01.2022 07:39 Ответить
Поведение Германии свидетельствует, что они, ради Рашевских конвертов, готовы продать Европу и Европейский Совет. Если только Раша нападет на Украину ЕС развалится, так как фашисты и французы, совместно с Австрией, наперебой, с короваями и цватами, отталкивая друг-друга, побегут встречать Путлера.
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25.01.2022 18:24 Ответить
Дякуємо Братам ЛАТИШАМ! Латвія справжній Друг України !
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25.01.2022 18:36 Ответить
Рaldies brāļi!
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25.01.2022 18:45 Ответить
Боже бережи Латвію!
Дякуємо, браття.
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25.01.2022 18:55 Ответить
слава Латвии!
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25.01.2022 19:02 Ответить
Мне вот интересно, хоть что-то из оружия, которое в последнее время нам поставила Британия и США -попало в армию? Или его зелень запечатала на складах, чтобы "не провоцировать путина"?
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25.01.2022 19:36 Ответить
Дякуємо!
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25.01.2022 20:20 Ответить
Спасибо латвийцам и всем прибалтам. Друг познается в беде. Германия к сожалению и при Меркель была продажной. В памяти людей она опять будет вспоминаться, как недружественная и фашистско-рашистская.
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25.01.2022 20:29 Ответить
"Стингеры" - то, что доктор прописал.
Прочищают небо и мозги.
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26.01.2022 00:13 Ответить
А ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ ГОТОВСЬ !)
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26.01.2022 00:41 Ответить
 
 