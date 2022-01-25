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Латвія надішле Україні ракетну систему Stinger, екіпірування та сухпайки

Латвія надішле Україні ракетну систему Stinger, екіпірування та сухпайки

Міністр оборони та віцепрем'єр Латвії Артіс Пабрікс повідомив, що Латвія відправить в Україну екіпірування для солдатів, сухпайки, а також ракетну систему Stinger.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканалу "Настоящее время" Артіс Пабрікс.

За його словами, Латвія найближчим часом відправить в Україну американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які були на озброєнні у латвійської армії, індивідуальне екіпірування для солдатів латвійського виробництва, а також сухі пайки.

"Ми отримали дозвіл від Вашингтона і надсилатимемо "Стінгери" в Україну". За його словами, у Латвії немає розбіжностей щодо того, чи варто допомагати Україні та її народу.

Також глава міноборони Латвії закликав інші країни ЄС та НАТО "допомагати Україні та підтримувати українців".

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Нагадаємо, 22 грудня Артіс Пабрікс закликав Росію відвести війська від українського кордону, щоб "не дурити публіку, а поговорити про те, що Росію справді непокоїть".

20 січня президент заявив, що Латвія готова надати Україні "летальну та нелетальну продукцію".

25 січня Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо російської загрози для державності України, сказавши, що вона "не відповідає сучасності" та "ганебна".

Латвія (1360) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+39
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https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:30
+39
Латвійським браттям-респект...
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25.01.2022 17:32
+21
Щира подяка нашим латвійським братам!
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25.01.2022 17:33
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Кёниг фон ***************

https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Ще із рашей дружба єгіптян.
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25.01.2022 17:32 Відповісти
у нациков генетическая память заклинила - забыли с кем воевали...
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25.01.2022 17:37 Відповісти
А це ще не вечір.Якщо мокшанам вдася окупувати Україну то ***** із своїм союзником Германією знову переділять країни які межують із Україною.А дальше все за сценарієм 1941 року.Історія може повторитися і як не дивно тепер все залежить від перемоги України та відновлення кордонів.
Україні не потрібні чужі землі але мокшандія повинна бути знищена інакше вони просто затаяться.
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25.01.2022 18:12 Відповісти
немцы видать уже давно обменяли европейские ценности на москальские ценники ... для нынешних последователей проститутки Шрьодера деньги "не пахнут", а деньги, пахнущие российским газом и нефтью "не пахнут" еще больше...
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Вопреки всеобщим стереотипам о принципиальности немцев, уже много раз убеждался что ето все фейк. Такие же они продажные как и все. К тому же кроме продажности у них все еще остались имперские амбиции как и у рашистов. Видимо ето их и сближает. До поры до времени когда придется что то делить
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25.01.2022 17:47 Відповісти
то другое...вы не пАнимаете...
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25.01.2022 17:59 Відповісти
Самый крупный импортёр вооружения в мире - Саудовская Аравия... Вопросы есть?
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25.01.2022 18:13 Відповісти
Латвійським браттям-респект...
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25.01.2022 17:32 Відповісти
Latishkim, net takova ponjatija latvijskij, ne nu jesli jestj na Ukrainu, hohli itd, to mozhesh i upotrebljatj latvijci.
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25.01.2022 18:02 Відповісти
прошу пробачення-виправлюсь...
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Все вірно, просто не всі знають.

Цитую мовознавця:"Латиш і латвієць - це різні речі: латиш - корінний мешканець латвії, а латвієць - будь-який її мешканець, громадянин Латвії. Є латиська мова, але нема латвійської. Датчанин - накинута українцям з росії назва данців, які давньоукраїнською мовою називалися дунці. Звідки українське прізвище Дунець. А голландців в Україні називали голендрами, шотландців - шкотами (кажуть, що й шкодами і шкондами)..."

http://forum.slovnyk.ua/lofiversion/index.php?t4412.html
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25.01.2022 18:11 Відповісти
Щира подяка нашим латвійським братам!
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25.01.2022 17:33 Відповісти
приєднуюсь, але час би стингери вже й надіслати. Довго про це говорять..
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25.01.2022 17:42 Відповісти
Красавчики,что тут скажешь. Просто они реально знают что такое кацапня. Не то что всякая французско-немецкая дрянь с короткой памятью.
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25.01.2022 17:57 Відповісти
За засоби ППО подяка. За сухпайки ганьба нашому керівництву. Заходимо в інтернет і купляємо туристичні суміші "Їдло" вітчизняного виробника - найкращий вибір туристів або купляємо інтегровані системи приготування їжі: разом з продуктами харчування три кіло повноцінного харчування без негативного впливу на систему травлення
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25.01.2022 18:05 Відповісти
А чому не ПЗРК FIM-92А Стингер? Прямо таки ракетну систему. Так один ПЗРК чи кілька?
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25.01.2022 18:05 Відповісти
А ви з якою метою цікавитесь?
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25.01.2022 18:19 Відповісти
Одну дадуть латиші, 499 тихесенько привезуть з з океану...
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25.01.2022 18:22 Відповісти
Абсолютно верно Мордва просто здесь интересуется
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25.01.2022 18:27 Відповісти
Парашникам скоро понадобится много новых лётчиков:
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25.01.2022 18:06 Відповісти
только одну установку стингер? или много
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25.01.2022 18:21 Відповісти
По одному на кожне летюче відро з гайками.
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25.01.2022 18:27 Відповісти
Ещё один, шо ж вы такие тупые, чуваши?
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25.01.2022 18:28 Відповісти
а тобі яке діло?
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27.01.2022 07:39 Відповісти
Поведение Германии свидетельствует, что они, ради Рашевских конвертов, готовы продать Европу и Европейский Совет. Если только Раша нападет на Украину ЕС развалится, так как фашисты и французы, совместно с Австрией, наперебой, с короваями и цватами, отталкивая друг-друга, побегут встречать Путлера.
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25.01.2022 18:24 Відповісти
Дякуємо Братам ЛАТИШАМ! Латвія справжній Друг України !
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25.01.2022 18:36 Відповісти
Рaldies brāļi!
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25.01.2022 18:45 Відповісти
Боже бережи Латвію!
Дякуємо, браття.
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25.01.2022 18:55 Відповісти
слава Латвии!
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25.01.2022 19:02 Відповісти
Мне вот интересно, хоть что-то из оружия, которое в последнее время нам поставила Британия и США -попало в армию? Или его зелень запечатала на складах, чтобы "не провоцировать путина"?
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25.01.2022 19:36 Відповісти
Дякуємо!
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25.01.2022 20:20 Відповісти
Спасибо латвийцам и всем прибалтам. Друг познается в беде. Германия к сожалению и при Меркель была продажной. В памяти людей она опять будет вспоминаться, как недружественная и фашистско-рашистская.
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25.01.2022 20:29 Відповісти
"Стингеры" - то, что доктор прописал.
Прочищают небо и мозги.
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26.01.2022 00:13 Відповісти
А ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ ГОТОВСЬ !)
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26.01.2022 00:41 Відповісти
 
 