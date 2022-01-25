Латвія надішле Україні ракетну систему Stinger, екіпірування та сухпайки
Міністр оборони та віцепрем'єр Латвії Артіс Пабрікс повідомив, що Латвія відправить в Україну екіпірування для солдатів, сухпайки, а також ракетну систему Stinger.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканалу "Настоящее время" Артіс Пабрікс.
За його словами, Латвія найближчим часом відправить в Україну американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які були на озброєнні у латвійської армії, індивідуальне екіпірування для солдатів латвійського виробництва, а також сухі пайки.
"Ми отримали дозвіл від Вашингтона і надсилатимемо "Стінгери" в Україну". За його словами, у Латвії немає розбіжностей щодо того, чи варто допомагати Україні та її народу.
Також глава міноборони Латвії закликав інші країни ЄС та НАТО "допомагати Україні та підтримувати українців".
Нагадаємо, 22 грудня Артіс Пабрікс закликав Росію відвести війська від українського кордону, щоб "не дурити публіку, а поговорити про те, що Росію справді непокоїть".
20 січня президент заявив, що Латвія готова надати Україні "летальну та нелетальну продукцію".
25 січня Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо російської загрози для державності України, сказавши, що вона "не відповідає сучасності" та "ганебна".
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https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч
В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 миллиарда.
* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
Україні не потрібні чужі землі але мокшандія повинна бути знищена інакше вони просто затаяться.
Цитую мовознавця:"Латиш і латвієць - це різні речі: латиш - корінний мешканець латвії, а латвієць - будь-який її мешканець, громадянин Латвії. Є латиська мова, але нема латвійської. Датчанин - накинута українцям з росії назва данців, які давньоукраїнською мовою називалися дунці. Звідки українське прізвище Дунець. А голландців в Україні називали голендрами, шотландців - шкотами (кажуть, що й шкодами і шкондами)..."
http://forum.slovnyk.ua/lofiversion/index.php?t4412.html
Дякуємо, браття.
Прочищают небо и мозги.