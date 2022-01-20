Латвія надасть озброєння Україні, - міністр оборони Пабрікс

Латвія на тлі загрози російського вторгнення в Україну готова "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив на пресконференції в латвійській столиці в середу, 19 січня, міністр оборони країни Артіс Пабрікс.

Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки. Водночас Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців, зазначив Пабрікс.

Він розкритикував стриманість низки країн Європейського Союзу щодо надання Україні оборонної зброї.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - додав Артіс Пабрікс.

На тлі повідомлень з Латвії з'явилася інформація про те, що Державний департамент США начебто дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва. Про це повідомили три джерела, знайомі з рішенням. Як причина наводиться той факт, що президент США Джо Байден припускає, що Росія нападе на Україну, цитує агенція Reuters.

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Агенція зазначає, що може йтися про протитанкові системи Javelin з Естонії, а також ракети Stinger з Литви. У Держдепартаменті поки що не коментують повідомлення.

Однією з країн ЄС, яка відмовляється постачати Києву озброєння, є Німеччина. Члени нової урядової коаліції Німеччини неодноразово заперечували можливість постачання зброї Україні або стримано відгукувалися про таке рішення. 17 січня глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Україну вкотре відповіла відмовою на відповідні прохання Києва. "Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї загальновідома з огляду на нашу рестриктивну політику експорту озброєнь, і це пояснюється також нашою історією", - заявила вона.