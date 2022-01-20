УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
8 384 47

Латвія надасть озброєння Україні, - міністр оборони Пабрікс

Латвія надасть озброєння Україні, - міністр оборони Пабрікс

Латвія на тлі загрози російського вторгнення в Україну готова "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив на пресконференції в латвійській столиці в середу, 19 січня, міністр оборони країни Артіс Пабрікс.

Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки. Водночас Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців, зазначив Пабрікс.

Він розкритикував стриманість низки країн Європейського Союзу щодо надання Україні оборонної зброї.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - додав Артіс Пабрікс.

На тлі повідомлень з Латвії з'явилася інформація про те, що Державний департамент США начебто дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва. Про це повідомили три джерела, знайомі з рішенням. Як причина наводиться той факт, що президент США Джо Байден припускає, що Росія нападе на Україну, цитує агенція Reuters.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про нові поставки американської зброї до України: Йдеться про оборонне, але летальне озброєння. ВIДЕО

Агенція зазначає, що може йтися про протитанкові системи Javelin з Естонії, а також ракети Stinger з Литви. У Держдепартаменті поки що не коментують повідомлення.

Однією з країн ЄС, яка відмовляється постачати Києву озброєння, є Німеччина. Члени нової урядової коаліції Німеччини неодноразово заперечували можливість постачання зброї Україні або стримано відгукувалися про таке рішення. 17 січня глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Україну вкотре відповіла відмовою на відповідні прохання Києва. "Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї загальновідома з огляду на нашу рестриктивну політику експорту озброєнь, і це пояснюється також нашою історією", - заявила вона.

Латвія (1353) оборона (4799) зброя (7479) допомога (8382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Литва Польша Англосакси -в кожного свої мотиви допомагати, але таку допомогу треба приймати і бути вдячними. І добре запам'ятати допомогу німеччин франції як 100 років назад так і тепер
показати весь коментар
20.01.2022 14:48
+19
Дякуємо Латвія! Смерть кацапсячі наволочі!!!!
показати весь коментар
20.01.2022 14:46
+10
чудово - потрібні Стінгери та інші засоби протиповітряної оборони
показати весь коментар
20.01.2022 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Украине кто-то проверяет охрану переданного оружия? Там агентов фсб в каждой организации много.
показати весь коментар
20.01.2022 14:42 Відповісти
Зебуїни навіть британські посилки розтаможити по-людськи не змогли.
показати весь коментар
20.01.2022 14:49 Відповісти
А ви якою метою цікавитесь?
показати весь коментар
20.01.2022 15:45 Відповісти
Я НАПОМИНАЮ .
показати весь коментар
20.01.2022 16:01 Відповісти
Кому і про ЩО?
показати весь коментар
20.01.2022 16:02 Відповісти
Явно не Вам .
показати весь коментар
20.01.2022 16:07 Відповісти
Тобто, вібруєте повітря навколо себе.
показати весь коментар
20.01.2022 16:12 Відповісти
Вы о себе очень большого мнения , если думаете , что я должна прыгать вокруг Вас
показати весь коментар
20.01.2022 16:16 Відповісти
З чого ви зробили такий хибний висновок "пра майо мнєніє, про його, мнєнія, висоту і про ваші стрибки навколо мене"? Ви помиляєтесь.
показати весь коментар
20.01.2022 17:09 Відповісти
Кабінет Міністрів оприлюднив порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони.

Схоже шо ні перевіряти ні видавати ту зброю ніхто нікому не буде!!!!!!
Усе на хронт, або усе під замок а там ще побачимо...
показати весь коментар
20.01.2022 17:26 Відповісти
Дама, говорила трохи про інше, про передану Вкраїні зброю, як військову допомогу. А не про зброю для тероборони.
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
Та ясень пень, я чудово розумію про шо казала поважна жіночка.
Я кажу що та зброя, яку поставили скоріш за все або не дійде до тих кому конче потрібна, або зовсім не буде використувана за призначенням!!!!! Навіть террам пропонують воювати переважно своєю зброєю.
показати весь коментар
20.01.2022 17:35 Відповісти
Цього я не знаю, хоча надія на здоровий глузд, принаймні, Резнікова і Залізного ще не вмерла.
показати весь коментар
20.01.2022 17:50 Відповісти
Залужного.
показати весь коментар
20.01.2022 17:52 Відповісти
Україні потрібно таке
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Дякуємо Латвія! Смерть кацапсячі наволочі!!!!
показати весь коментар
20.01.2022 14:46 Відповісти
Литва Польша Англосакси -в кожного свої мотиви допомагати, але таку допомогу треба приймати і бути вдячними. І добре запам'ятати допомогу німеччин франції як 100 років назад так і тепер
показати весь коментар
20.01.2022 14:48 Відповісти
100 років тому завдяки Німеччині Україна постала, як держава.
показати весь коментар
20.01.2022 15:00 Відповісти
Поки харчувала голодаючу німеччину
показати весь коментар
20.01.2022 15:07 Відповісти
Ні, поки ІСНУВАЛА, як держава до поразки у війні.
показати весь коментар
20.01.2022 15:10 Відповісти
Звісно я можу помилятися але мені здається це все дуже символічним. Держава яка із середини руйнувалася чварами між небагаточисельною елітою яка дивились хто на росію хто на незалежність. Населення дезорієнтоване і не вірило ні тим ні іншим. Територію практично не контролювало. Дуже сумно насправді...
показати весь коментар
20.01.2022 15:19 Відповісти
надо было дружить с батькой
показати весь коментар
20.01.2022 15:24 Відповісти
Який хотів дружити з косабами і які його, врешті решт звели в могилу?
показати весь коментар
20.01.2022 15:42 Відповісти
Про яку державу ви говорите?
показати весь коментар
20.01.2022 15:44 Відповісти
Та яка утворилася ніби і незалежна від росії но єто нє точно. А яку ви порадите вважати самою українською -унр чи гетьманщину?
Хоч я висловив свою точку зору яку можна узагальнити на широкий період від князів до нині
показати весь коментар
20.01.2022 16:21 Відповісти
Питання, ну дуже, смердить косабом. Але відповідаючи по-суті на ваше, начебто, запитання, скажу наступне:
"Всі вони і УНР, і ЗУНР, і Гетьманщина, і Директорія були різними формами Держави Україна, яка, нажаль тоді не відбулася. А тому зараз, косабе, ми будемо боронити її як від мацкальні, так і від смердючої зелені до скону". Не до нашого - їхнього скону.
Я відповів на твоє питання?
показати весь коментар
20.01.2022 17:05 Відповісти
цей хаос створювався штучно,щоб в краЇні було беззаконня і щоб можна було беззастережно красти! Ці так звані,,еліти,, добре ладили поміж себе і дружно разом після чергового розводняка лохторату попивали коньяк!
показати весь коментар
20.01.2022 16:29 Відповісти
Ні ви помиляєтесь. Це наша національна особливість яку ви простежити від князів і до тепер. І це дуже сумно. Це майже безнадійно...
показати весь коментар
20.01.2022 16:31 Відповісти
А отбивалась от Польши в 1918-1919 благодаря Чехословакии- единственной стране которая продавала украинцам ЗУНР оружие в обмен на нефть из Стрыйских родовищ
показати весь коментар
20.01.2022 15:55 Відповісти
Цього не знав, а можна детальніше?
показати весь коментар
20.01.2022 15:58 Відповісти
Настало врем'я і події, яке дійсно виявляє хто нам Друзі і хто діє ,а хто чеше язика,заробляючи гроші та повчаючи життю.
показати весь коментар
20.01.2022 15:29 Відповісти
Велика вдячність вам!!!
показати весь коментар
20.01.2022 14:53 Відповісти
чудово - потрібні Стінгери та інші засоби протиповітряної оборони
показати весь коментар
20.01.2022 14:56 Відповісти
ПВО и ПКР
показати весь коментар
20.01.2022 15:03 Відповісти
Очевидно что Рашку валят. жаль что силами Украины. Конечно помогут. Дадут патронов, денег. Но все таки.
показати весь коментар
20.01.2022 15:22 Відповісти
ми хрестили, ми і відспіваємо.
показати весь коментар
20.01.2022 15:25 Відповісти
клас!
показати весь коментар
20.01.2022 16:30 Відповісти
Тобі рашку жаль?
показати весь коментар
20.01.2022 16:04 Відповісти
Дякуем, господа прибалтийцы,братья . Очень ждем ваших посылок , не медлите, пожалуйста.
показати весь коментар
20.01.2022 15:37 Відповісти
какие прибалтийцы?
видно совковое воспитание)
показати весь коментар
20.01.2022 16:44 Відповісти
Москалі тут задумалися. І нафуя їм той Крим, коли вже китайці повним ходом освоюють Рашу до Уралу. Землі їм мало?
показати весь коментар
20.01.2022 15:47 Відповісти
Подяка латишам.
показати весь коментар
20.01.2022 15:47 Відповісти
Cпасибо Латвия!
показати весь коментар
20.01.2022 17:27 Відповісти
Україні потрібні легкі військові квадроцикли і баггі.
показати весь коментар
20.01.2022 19:10 Відповісти


показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
Германия реально не может поставить оружие по исторической причине, потому что вой на болотах в этом случае превратится в ультразвук, а сам факт в главный козырь, почему надо ненавидеть ЕС! Ну а нам, прибалтам, они могут поставлять что угодно! Если вы понимаете о чём я.
показати весь коментар
20.01.2022 19:58 Відповісти
 
 