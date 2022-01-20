Латвія надасть озброєння Україні, - міністр оборони Пабрікс
Латвія на тлі загрози російського вторгнення в Україну готова "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив на пресконференції в латвійській столиці в середу, 19 січня, міністр оборони країни Артіс Пабрікс.
Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки. Водночас Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців, зазначив Пабрікс.
Він розкритикував стриманість низки країн Європейського Союзу щодо надання Україні оборонної зброї.
"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - додав Артіс Пабрікс.
На тлі повідомлень з Латвії з'явилася інформація про те, що Державний департамент США начебто дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва. Про це повідомили три джерела, знайомі з рішенням. Як причина наводиться той факт, що президент США Джо Байден припускає, що Росія нападе на Україну, цитує агенція Reuters.
Агенція зазначає, що може йтися про протитанкові системи Javelin з Естонії, а також ракети Stinger з Литви. У Держдепартаменті поки що не коментують повідомлення.
Однією з країн ЄС, яка відмовляється постачати Києву озброєння, є Німеччина. Члени нової урядової коаліції Німеччини неодноразово заперечували можливість постачання зброї Україні або стримано відгукувалися про таке рішення. 17 січня глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Україну вкотре відповіла відмовою на відповідні прохання Києва. "Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї загальновідома з огляду на нашу рестриктивну політику експорту озброєнь, і це пояснюється також нашою історією", - заявила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже шо ні перевіряти ні видавати ту зброю ніхто нікому не буде!!!!!!
Усе на хронт, або усе під замок а там ще побачимо...
Я кажу що та зброя, яку поставили скоріш за все або не дійде до тих кому конче потрібна, або зовсім не буде використувана за призначенням!!!!! Навіть террам пропонують воювати переважно своєю зброєю.
Хоч я висловив свою точку зору яку можна узагальнити на широкий період від князів до нині
"Всі вони і УНР, і ЗУНР, і Гетьманщина, і Директорія були різними формами Держави Україна, яка, нажаль тоді не відбулася. А тому зараз, косабе, ми будемо боронити її як від мацкальні, так і від смердючої зелені до скону". Не до нашого - їхнього скону.
Я відповів на твоє питання?
видно совковое воспитание)