Латвия предоставит вооружение Украине, - министр обороны Пабрикс

Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил на пресс-конференции в латвийской столице в среду, 19 января, министр обороны страны Артис Пабрикс.

Какие именно вооружения получит Украина, будут обнародованы только после их доставки. В то же время, Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, отметил Пабрикс.

Он раскритиковал сдержанность ряда стран Европейского Союза по предоставлению Украине оборонного оружия.

"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - добавил Артис Пабрикс.

На фоне сообщений из Латвии появилась информация о том, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства. Об этом сообщили три источника, знакомые с решением. В качестве причины приводится тот факт, что президент США Джо Байден предполагает, что Россия нападет на Украину, цитирует агентство Reuters.

Агентство отмечает, что речь может идти о противотанковых системах Javelin из Эстонии, а также ракетах Stinger из Литвы. В Госдепартаменте пока не комментируют сообщение.

Одной из стран ЕС, которая отказывается поставлять вооружение Киеву, является Германия. Члены новой правительственной коалиции Германии неоднократно отрицали возможность поставки оружия Украине или сдержанно отзывались о таком решении. 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в Украину снова ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставке оружия общеизвестна с учетом нашей рестриктивной политики экспорта вооружений, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.