Латвия предоставит вооружение Украине, - министр обороны Пабрикс
Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил на пресс-конференции в латвийской столице в среду, 19 января, министр обороны страны Артис Пабрикс.
Какие именно вооружения получит Украина, будут обнародованы только после их доставки. В то же время, Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, отметил Пабрикс.
Он раскритиковал сдержанность ряда стран Европейского Союза по предоставлению Украине оборонного оружия.
"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - добавил Артис Пабрикс.
На фоне сообщений из Латвии появилась информация о том, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства. Об этом сообщили три источника, знакомые с решением. В качестве причины приводится тот факт, что президент США Джо Байден предполагает, что Россия нападет на Украину, цитирует агентство Reuters.
Агентство отмечает, что речь может идти о противотанковых системах Javelin из Эстонии, а также ракетах Stinger из Литвы. В Госдепартаменте пока не комментируют сообщение.
Одной из стран ЕС, которая отказывается поставлять вооружение Киеву, является Германия. Члены новой правительственной коалиции Германии неоднократно отрицали возможность поставки оружия Украине или сдержанно отзывались о таком решении. 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в Украину снова ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставке оружия общеизвестна с учетом нашей рестриктивной политики экспорта вооружений, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.
Схоже шо ні перевіряти ні видавати ту зброю ніхто нікому не буде!!!!!!
Усе на хронт, або усе під замок а там ще побачимо...
Я кажу що та зброя, яку поставили скоріш за все або не дійде до тих кому конче потрібна, або зовсім не буде використувана за призначенням!!!!! Навіть террам пропонують воювати переважно своєю зброєю.
Хоч я висловив свою точку зору яку можна узагальнити на широкий період від князів до нині
"Всі вони і УНР, і ЗУНР, і Гетьманщина, і Директорія були різними формами Держави Україна, яка, нажаль тоді не відбулася. А тому зараз, косабе, ми будемо боронити її як від мацкальні, так і від смердючої зелені до скону". Не до нашого - їхнього скону.
Я відповів на твоє питання?
видно совковое воспитание)