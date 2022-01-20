РУС
Латвия предоставит вооружение Украине, - министр обороны Пабрикс

Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил на пресс-конференции в латвийской столице в среду, 19 января, министр обороны страны Артис Пабрикс.

Какие именно вооружения получит Украина, будут обнародованы только после их доставки. В то же время, Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, отметил Пабрикс.

Он раскритиковал сдержанность ряда стран Европейского Союза по предоставлению Украине оборонного оружия.

"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - добавил Артис Пабрикс.

На фоне сообщений из Латвии появилась информация о том, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства. Об этом сообщили три источника, знакомые с решением. В качестве причины приводится тот факт, что президент США Джо Байден предполагает, что Россия нападет на Украину, цитирует агентство Reuters.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о новых поставках американского оружия в Украину: Речь идет об оборонном, но летальном вооружении. ВИДЕО

Агентство отмечает, что речь может идти о противотанковых системах Javelin из Эстонии, а также ракетах Stinger из Литвы. В Госдепартаменте пока не комментируют сообщение.

Одной из стран ЕС, которая отказывается поставлять вооружение Киеву, является Германия. Члены новой правительственной коалиции Германии неоднократно отрицали возможность поставки оружия Украине или сдержанно отзывались о таком решении. 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в Украину снова ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставке оружия общеизвестна с учетом нашей рестриктивной политики экспорта вооружений, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.

Топ комментарии
+21
Литва Польша Англосакси -в кожного свої мотиви допомагати, але таку допомогу треба приймати і бути вдячними. І добре запам'ятати допомогу німеччин франції як 100 років назад так і тепер
20.01.2022 14:48 Ответить
+19
Дякуємо Латвія! Смерть кацапсячі наволочі!!!!
20.01.2022 14:46 Ответить
+10
чудово - потрібні Стінгери та інші засоби протиповітряної оборони
20.01.2022 14:56 Ответить
А в Украине кто-то проверяет охрану переданного оружия? Там агентов фсб в каждой организации много.
20.01.2022 14:42 Ответить
Зебуїни навіть британські посилки розтаможити по-людськи не змогли.
20.01.2022 14:49 Ответить
А ви якою метою цікавитесь?
20.01.2022 15:45 Ответить
Я НАПОМИНАЮ .
20.01.2022 16:01 Ответить
Кому і про ЩО?
20.01.2022 16:02 Ответить
Явно не Вам .
20.01.2022 16:07 Ответить
Тобто, вібруєте повітря навколо себе.
20.01.2022 16:12 Ответить
Вы о себе очень большого мнения , если думаете , что я должна прыгать вокруг Вас
20.01.2022 16:16 Ответить
З чого ви зробили такий хибний висновок "пра майо мнєніє, про його, мнєнія, висоту і про ваші стрибки навколо мене"? Ви помиляєтесь.
20.01.2022 17:09 Ответить
Кабінет Міністрів оприлюднив порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони.

Схоже шо ні перевіряти ні видавати ту зброю ніхто нікому не буде!!!!!!
Усе на хронт, або усе під замок а там ще побачимо...
20.01.2022 17:26 Ответить
Дама, говорила трохи про інше, про передану Вкраїні зброю, як військову допомогу. А не про зброю для тероборони.
20.01.2022 17:30 Ответить
Та ясень пень, я чудово розумію про шо казала поважна жіночка.
Я кажу що та зброя, яку поставили скоріш за все або не дійде до тих кому конче потрібна, або зовсім не буде використувана за призначенням!!!!! Навіть террам пропонують воювати переважно своєю зброєю.
20.01.2022 17:35 Ответить
Цього я не знаю, хоча надія на здоровий глузд, принаймні, Резнікова і Залізного ще не вмерла.
20.01.2022 17:50 Ответить
Залужного.
20.01.2022 17:52 Ответить
Україні потрібно таке
20.01.2022 19:12 Ответить
Дякуємо Латвія! Смерть кацапсячі наволочі!!!!
20.01.2022 14:46 Ответить
Литва Польша Англосакси -в кожного свої мотиви допомагати, але таку допомогу треба приймати і бути вдячними. І добре запам'ятати допомогу німеччин франції як 100 років назад так і тепер
20.01.2022 14:48 Ответить
100 років тому завдяки Німеччині Україна постала, як держава.
20.01.2022 15:00 Ответить
Поки харчувала голодаючу німеччину
20.01.2022 15:07 Ответить
Ні, поки ІСНУВАЛА, як держава до поразки у війні.
20.01.2022 15:10 Ответить
Звісно я можу помилятися але мені здається це все дуже символічним. Держава яка із середини руйнувалася чварами між небагаточисельною елітою яка дивились хто на росію хто на незалежність. Населення дезорієнтоване і не вірило ні тим ні іншим. Територію практично не контролювало. Дуже сумно насправді...
20.01.2022 15:19 Ответить
надо было дружить с батькой
20.01.2022 15:24 Ответить
Який хотів дружити з косабами і які його, врешті решт звели в могилу?
20.01.2022 15:42 Ответить
Про яку державу ви говорите?
20.01.2022 15:44 Ответить
Та яка утворилася ніби і незалежна від росії но єто нє точно. А яку ви порадите вважати самою українською -унр чи гетьманщину?
Хоч я висловив свою точку зору яку можна узагальнити на широкий період від князів до нині
20.01.2022 16:21 Ответить
Питання, ну дуже, смердить косабом. Але відповідаючи по-суті на ваше, начебто, запитання, скажу наступне:
"Всі вони і УНР, і ЗУНР, і Гетьманщина, і Директорія були різними формами Держави Україна, яка, нажаль тоді не відбулася. А тому зараз, косабе, ми будемо боронити її як від мацкальні, так і від смердючої зелені до скону". Не до нашого - їхнього скону.
Я відповів на твоє питання?
20.01.2022 17:05 Ответить
цей хаос створювався штучно,щоб в краЇні було беззаконня і щоб можна було беззастережно красти! Ці так звані,,еліти,, добре ладили поміж себе і дружно разом після чергового розводняка лохторату попивали коньяк!
20.01.2022 16:29 Ответить
Ні ви помиляєтесь. Це наша національна особливість яку ви простежити від князів і до тепер. І це дуже сумно. Це майже безнадійно...
20.01.2022 16:31 Ответить
А отбивалась от Польши в 1918-1919 благодаря Чехословакии- единственной стране которая продавала украинцам ЗУНР оружие в обмен на нефть из Стрыйских родовищ
20.01.2022 15:55 Ответить
Цього не знав, а можна детальніше?
20.01.2022 15:58 Ответить
Настало врем'я і події, яке дійсно виявляє хто нам Друзі і хто діє ,а хто чеше язика,заробляючи гроші та повчаючи життю.
20.01.2022 15:29 Ответить
Велика вдячність вам!!!
20.01.2022 14:53 Ответить
чудово - потрібні Стінгери та інші засоби протиповітряної оборони
20.01.2022 14:56 Ответить
ПВО и ПКР
20.01.2022 15:03 Ответить
Очевидно что Рашку валят. жаль что силами Украины. Конечно помогут. Дадут патронов, денег. Но все таки.
20.01.2022 15:22 Ответить
ми хрестили, ми і відспіваємо.
20.01.2022 15:25 Ответить
клас!
20.01.2022 16:30 Ответить
Тобі рашку жаль?
20.01.2022 16:04 Ответить
Дякуем, господа прибалтийцы,братья . Очень ждем ваших посылок , не медлите, пожалуйста.
20.01.2022 15:37 Ответить
какие прибалтийцы?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:44 Ответить
Москалі тут задумалися. І нафуя їм той Крим, коли вже китайці повним ходом освоюють Рашу до Уралу. Землі їм мало?
20.01.2022 15:47 Ответить
Подяка латишам.
20.01.2022 15:47 Ответить
Cпасибо Латвия!
20.01.2022 17:27 Ответить
Україні потрібні легкі військові квадроцикли і баггі.
20.01.2022 19:10 Ответить


20.01.2022 19:11 Ответить
Германия реально не может поставить оружие по исторической причине, потому что вой на болотах в этом случае превратится в ультразвук, а сам факт в главный козырь, почему надо ненавидеть ЕС! Ну а нам, прибалтам, они могут поставлять что угодно! Если вы понимаете о чём я.
20.01.2022 19:58 Ответить
 
 