Канада розглядає можливість надання Україні зброї, - CBC News
Для допомоги у стримуванні російської агресії влада Канади розглядає можливість передачі Україні зброї та військового спорядження.
Про це пише CBC News із посиланням на власні джерела в уряді Канади, передає Цензор.НЕТ.
"Канада розмірковує над передачею стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів, розповіли наші джерела. Вони будуть складовою пакета "летального та нелетального спорядження", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що це спорядження може бути спрямоване для забезпечення новосформованих загонів територіальної оборони. "Чи надішле Канада додаткові військові сили, аби допомогти із підготовкою цих загонів, поки невідомо", - зауважує видання.
За його інформацією, ухвалення остаточного рішення стосовно пакета військової допомоги для України очікується наступного тижня.
Нагадаємо, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку. Президент України Володимир Зеленський подякував за це рішення.
Очевидно, будет война, все к этому идет, часть приграничной территорий станет непригодной для жизни. Нужно сейчас уже делать какието заграждения, вводить чрезвычайное или военное положение, проводить мобилизацию с опытом войны, усилить безопасность объектов инфраструктуры, коммуникаций, органов власти, все, что делают во время войны.
Паниковать ненадо, но, надеюсь, уже в этом направлении работают, тот же Данилов, как ни смешно звучит)
Может быть мобильные минометы, или..и...мобильные минометы калибр 60.
Вот эта тема актуальна.....
І чи попередили ми про це кацапів і наших союзників?
І чи є в нас чим бомбити?
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
Земля повинна горіти від калінінграда до владивостока.
А всі газо і нафтогони в європі підірвані