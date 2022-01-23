Канада розглядає можливість надання Україні зброї, - CBC News

Для допомоги у стримуванні російської агресії влада Канади розглядає можливість передачі Україні зброї та військового спорядження.

Про це пише CBC News із посиланням на власні джерела в уряді Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Канада розмірковує над передачею стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів, розповіли наші джерела. Вони будуть складовою пакета "летального та нелетального спорядження", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це спорядження може бути спрямоване для забезпечення новосформованих загонів територіальної оборони. "Чи надішле Канада додаткові військові сили, аби допомогти із підготовкою цих загонів, поки невідомо", - зауважує видання.

За його інформацією, ухвалення остаточного рішення стосовно пакета військової допомоги для України очікується наступного тижня.

Нагадаємо, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку. Президент України Володимир Зеленський подякував за це рішення.