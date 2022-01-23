УКР
Канада розглядає можливість надання Україні зброї, - CBC News

Канада розглядає можливість надання Україні зброї, - CBC News

Для допомоги у стримуванні російської агресії влада Канади розглядає можливість передачі Україні зброї та військового спорядження.

Про це пише CBC News із посиланням на власні джерела в уряді Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Канада розмірковує над передачею стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів, розповіли наші джерела. Вони будуть складовою пакета "летального та нелетального спорядження", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це спорядження може бути спрямоване для забезпечення новосформованих загонів територіальної оборони. "Чи надішле Канада додаткові військові сили, аби допомогти із підготовкою цих загонів, поки невідомо", - зауважує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України

За його інформацією, ухвалення остаточного рішення стосовно пакета військової допомоги для України очікується наступного тижня.

Нагадаємо, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку. Президент України Володимир Зеленський подякував за це рішення.

23.01.2022 01:44 Відповісти
23.01.2022 03:21 Відповісти
23.01.2022 03:27 Відповісти
Ніяких грошей, тим більш кредитів, владі блазнів, тільки зброя, бронежилети,... і то зі спеціальним маркуванням, щоб не перепродали.
23.01.2022 01:44 Відповісти
Так і зброю усі надають - тільки людям її не дають.
23.01.2022 02:33 Відповісти
Сейчас РФ своими требования по безопасности к США полностью игнорирует ЕС, Украину.
Очевидно, будет война, все к этому идет, часть приграничной территорий станет непригодной для жизни. Нужно сейчас уже делать какието заграждения, вводить чрезвычайное или военное положение, проводить мобилизацию с опытом войны, усилить безопасность объектов инфраструктуры, коммуникаций, органов власти, все, что делают во время войны.
Паниковать ненадо, но, надеюсь, уже в этом направлении работают, тот же Данилов, как ни смешно звучит)
23.01.2022 03:21 Відповісти
Составить списки неблагонадежных - это Мураев, ОПЖЗ, всех, кто хоть немного симпатизирует рабсеянам - в лагеря до выяснения и перевоспитания. Война это не шутка и не героизм, а работа в определенном направлении по усилению безопасности. Никакие права человека и тп элементы правовой системы не действуют во время войны - ни суды, ни следствие, расстрел по подозрению в симпатии рабсеянам на месте - их там миллионы обезумевших от жажды крови, подавай им новый передел мира, ну как на это еще можно реагировать?
23.01.2022 03:27 Відповісти
С мира по нитке- раздолбаем свинособак вщент!
23.01.2022 03:21 Відповісти
Ты, это.. Береги там себя на передовой, раздолбай
23.01.2022 05:33 Відповісти
Бежит по минному полю Афанасий, семь у восемь, восемь на семь.
23.01.2022 08:45 Відповісти
А в чем сомнения, ты это...???
23.01.2022 09:04 Відповісти
кацапа, расскажи своей невесте что вернешься грузом 200
23.01.2022 15:58 Відповісти
Слухай, мавпо, прикрий свою пащеку ))
23.01.2022 16:03 Відповісти
+вірно сказано, навіть запаху грошей не виказуйте, а то повітря із запахами перепродадуть. Все тільки штуками,штуками,штуками. Бо там будуть "волонтерити".
23.01.2022 06:15 Відповісти
у мураева два великі земляки - це видатний військовий діяч Васька Чипаєв (чи Чупаев) і Вітька Абакумов. Він більше схиляється до Абакумова, тому і на нього "поставили" у ФСБ. Хоча Абакумова погубили дівчата, однак таки апостолом костоломів став ще за життя. І є там протекція старшого товариша, давнього "резидента" ФСБ Дерипаски із своїм верним Санчо Костею Килимником. Але поки в Москві будуть кричати -держіть нас семеро, Мураев спалиться. і булави не дадуть
23.01.2022 06:27 Відповісти
Ну это лишний раз свидетельствует, что проблема с стрелкотней все таки существует для теробороны. Как бы ни пыжылись наши политики. Ну тогда давайте скорретируем заказ( если это возможно!) Дело в том что нужны мобильные переносные орудия калибра 76 или 90. Для усиления указанных частей. В случае высадки десанта вражеское ССО их просто снайперами перещелкает. Дальность снайперов сейчас 2 киломитерз.
Может быть мобильные минометы, или..и...мобильные минометы калибр 60.
Вот эта тема актуальна.....
23.01.2022 07:11 Відповісти
Друже, гвинтівки й автомати тобі не ************, якщо ..... РОЗДОВБАТИ всю бронетехніку вже біля кордонів. Кацапи у чистому полі не вояки. Так було у 1918 році. Так буде і зараз. Ссиконуть йти пішки, бо отримають вила в пузо.
23.01.2022 12:25 Відповісти
Головне питання, чи будемо ми у відповідь бомбити територію кацапстану? Чи знову, як у 2014 будемо терпилами?
І чи попередили ми про це кацапів і наших союзників?
І чи є в нас чим бомбити?
23.01.2022 08:05 Відповісти
Вот один патриот уже предлогал еще в начале войны делать диверсии в Ростове. СБУ его замочило. А сейчас при ЗЕ-рыговской власти Ермака и Портнова даже заикаться про это не стоит:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
23.01.2022 09:50 Відповісти
Тоді в нас немає шансів. Кацапів можна перемогти тільки масовим терором на їхній території

Земля повинна горіти від калінінграда до владивостока.
А всі газо і нафтогони в європі підірвані
23.01.2022 14:54 Відповісти
Интересно, кроме воплей ЗЕ о том, что ,,не паниковать" и ,,сдадим Харьков" зелёна власть хоть что-то делает? Мне кажется, что всё присланное оружие ЗЕшобла запрёт на складах и поставит охрану, чтоб никто не взял до прихода рашки. И благополучно сдастся. Мы отобьемся, но не благодаря ЗЕшобле
23.01.2022 09:04 Відповісти
Черга з "благодійників" росте... Правда, в основному, на рівні бла-бла-бла. Ніхто ще не почав замислюватись над тим, чому їх так багато, і з якою метою вони намагаються душити нас в обіймах?
23.01.2022 09:18 Відповісти
У США, в отличие от Украины, на тот момент был лидер и работающие государственные структуры, а у нас обдолбаный кусок говна и его никчемные утырки на всех ветвях государственной власти.
23.01.2022 17:17 Відповісти
Не треба розглядати .... тижнями. Давайте вже зараз. А потім розглядайте.
23.01.2022 12:26 Відповісти
 
 