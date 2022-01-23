Канада рассматривает возможность предоставления Украине оружия, - CBC News

Для помощи в сдерживании российской агрессии власти Канады рассматривают возможность передачи Украине оружия и военного оснащения.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на собственные источники в правительстве Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков, рассказали наши источники. Они будут составной частью пакета летального и нелетального оснащения", - говорится в материале.

Отмечается, что это оснащение может быть направлено на обеспечение недавно сформированных отрядов территориальной обороны. "Отправит ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой этих отрядов, пока неизвестно", - отмечает издание.

Читайте также: Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли наращивание Россией военных сил вблизи границ Украины

По его информации, принятие окончательного решения о пакете военной помощи для Украины ожидается на следующей неделе.

Напомним, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение.