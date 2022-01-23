Канада рассматривает возможность предоставления Украине оружия, - CBC News
Для помощи в сдерживании российской агрессии власти Канады рассматривают возможность передачи Украине оружия и военного оснащения.
Об этом пишет CBC News со ссылкой на собственные источники в правительстве Канады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков, рассказали наши источники. Они будут составной частью пакета летального и нелетального оснащения", - говорится в материале.
Отмечается, что это оснащение может быть направлено на обеспечение недавно сформированных отрядов территориальной обороны. "Отправит ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой этих отрядов, пока неизвестно", - отмечает издание.
По его информации, принятие окончательного решения о пакете военной помощи для Украины ожидается на следующей неделе.
Напомним, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение.
Очевидно, будет война, все к этому идет, часть приграничной территорий станет непригодной для жизни. Нужно сейчас уже делать какието заграждения, вводить чрезвычайное или военное положение, проводить мобилизацию с опытом войны, усилить безопасность объектов инфраструктуры, коммуникаций, органов власти, все, что делают во время войны.
Паниковать ненадо, но, надеюсь, уже в этом направлении работают, тот же Данилов, как ни смешно звучит)
Может быть мобильные минометы, или..и...мобильные минометы калибр 60.
Вот эта тема актуальна.....
І чи попередили ми про це кацапів і наших союзників?
І чи є в нас чим бомбити?
Земля повинна горіти від калінінграда до владивостока.
А всі газо і нафтогони в європі підірвані