8 637 24

Канада рассматривает возможность предоставления Украине оружия, - CBC News

Канада рассматривает возможность предоставления Украине оружия, - CBC News

Для помощи в сдерживании российской агрессии власти Канады рассматривают возможность передачи Украине оружия и военного оснащения.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на собственные источники в правительстве Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков, рассказали наши источники. Они будут составной частью пакета летального и нелетального оснащения", - говорится в материале.

Отмечается, что это оснащение может быть направлено на обеспечение недавно сформированных отрядов территориальной обороны. "Отправит ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой этих отрядов, пока неизвестно", - отмечает издание.

Читайте также: Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли наращивание Россией военных сил вблизи границ Украины

По его информации, принятие окончательного решения о пакете военной помощи для Украины ожидается на следующей неделе.

Напомним, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение.

Канада (2127) оружие (10406)
+25
Ніяких грошей, тим більш кредитів, владі блазнів, тільки зброя, бронежилети,... і то зі спеціальним маркуванням, щоб не перепродали.
23.01.2022 01:44 Ответить
+7
С мира по нитке- раздолбаем свинособак вщент!
23.01.2022 03:21 Ответить
+4
Составить списки неблагонадежных - это Мураев, ОПЖЗ, всех, кто хоть немного симпатизирует рабсеянам - в лагеря до выяснения и перевоспитания. Война это не шутка и не героизм, а работа в определенном направлении по усилению безопасности. Никакие права человека и тп элементы правовой системы не действуют во время войны - ни суды, ни следствие, расстрел по подозрению в симпатии рабсеянам на месте - их там миллионы обезумевших от жажды крови, подавай им новый передел мира, ну как на это еще можно реагировать?
23.01.2022 03:27 Ответить
Так і зброю усі надають - тільки людям її не дають.
23.01.2022 02:33 Ответить
Сейчас РФ своими требования по безопасности к США полностью игнорирует ЕС, Украину.
Очевидно, будет война, все к этому идет, часть приграничной территорий станет непригодной для жизни. Нужно сейчас уже делать какието заграждения, вводить чрезвычайное или военное положение, проводить мобилизацию с опытом войны, усилить безопасность объектов инфраструктуры, коммуникаций, органов власти, все, что делают во время войны.
Паниковать ненадо, но, надеюсь, уже в этом направлении работают, тот же Данилов, как ни смешно звучит)
23.01.2022 03:21 Ответить
Ты, это.. Береги там себя на передовой, раздолбай
23.01.2022 05:33 Ответить
Бежит по минному полю Афанасий, семь у восемь, восемь на семь.
23.01.2022 08:45 Ответить
А в чем сомнения, ты это...???
23.01.2022 09:04 Ответить
кацапа, расскажи своей невесте что вернешься грузом 200
23.01.2022 15:58 Ответить
Слухай, мавпо, прикрий свою пащеку ))
23.01.2022 16:03 Ответить
+вірно сказано, навіть запаху грошей не виказуйте, а то повітря із запахами перепродадуть. Все тільки штуками,штуками,штуками. Бо там будуть "волонтерити".
23.01.2022 06:15 Ответить
у мураева два великі земляки - це видатний військовий діяч Васька Чипаєв (чи Чупаев) і Вітька Абакумов. Він більше схиляється до Абакумова, тому і на нього "поставили" у ФСБ. Хоча Абакумова погубили дівчата, однак таки апостолом костоломів став ще за життя. І є там протекція старшого товариша, давнього "резидента" ФСБ Дерипаски із своїм верним Санчо Костею Килимником. Але поки в Москві будуть кричати -держіть нас семеро, Мураев спалиться. і булави не дадуть
23.01.2022 06:27 Ответить
Ну это лишний раз свидетельствует, что проблема с стрелкотней все таки существует для теробороны. Как бы ни пыжылись наши политики. Ну тогда давайте скорретируем заказ( если это возможно!) Дело в том что нужны мобильные переносные орудия калибра 76 или 90. Для усиления указанных частей. В случае высадки десанта вражеское ССО их просто снайперами перещелкает. Дальность снайперов сейчас 2 киломитерз.
Может быть мобильные минометы, или..и...мобильные минометы калибр 60.
Вот эта тема актуальна.....
23.01.2022 07:11 Ответить
Друже, гвинтівки й автомати тобі не ************, якщо ..... РОЗДОВБАТИ всю бронетехніку вже біля кордонів. Кацапи у чистому полі не вояки. Так було у 1918 році. Так буде і зараз. Ссиконуть йти пішки, бо отримають вила в пузо.
23.01.2022 12:25 Ответить
Головне питання, чи будемо ми у відповідь бомбити територію кацапстану? Чи знову, як у 2014 будемо терпилами?
І чи попередили ми про це кацапів і наших союзників?
І чи є в нас чим бомбити?
23.01.2022 08:05 Ответить
Вот один патриот уже предлогал еще в начале войны делать диверсии в Ростове. СБУ его замочило. А сейчас при ЗЕ-рыговской власти Ермака и Портнова даже заикаться про это не стоит:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
23.01.2022 09:50 Ответить
Тоді в нас немає шансів. Кацапів можна перемогти тільки масовим терором на їхній території

Земля повинна горіти від калінінграда до владивостока.
А всі газо і нафтогони в європі підірвані
23.01.2022 14:54 Ответить
Интересно, кроме воплей ЗЕ о том, что ,,не паниковать" и ,,сдадим Харьков" зелёна власть хоть что-то делает? Мне кажется, что всё присланное оружие ЗЕшобла запрёт на складах и поставит охрану, чтоб никто не взял до прихода рашки. И благополучно сдастся. Мы отобьемся, но не благодаря ЗЕшобле
23.01.2022 09:04 Ответить
Черга з "благодійників" росте... Правда, в основному, на рівні бла-бла-бла. Ніхто ще не почав замислюватись над тим, чому їх так багато, і з якою метою вони намагаються душити нас в обіймах?
23.01.2022 09:18 Ответить
У США, в отличие от Украины, на тот момент был лидер и работающие государственные структуры, а у нас обдолбаный кусок говна и его никчемные утырки на всех ветвях государственной власти.
23.01.2022 17:17 Ответить
Не треба розглядати .... тижнями. Давайте вже зараз. А потім розглядайте.
23.01.2022 12:26 Ответить
 
 