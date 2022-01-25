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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Міністр оборони Латвії жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо російської загрози для державності України. Як висловився Артіс Пабрікс у інтерв'ю німецькому виданню Bild, цю позицію можна описати словами "не відповідає сучасності" та "ганебна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами віцепрем'єра Латвії, він знає, як розвивалася зовнішня політика Німеччини після поразки Третього рейху у Другій світовій війні. Але, каже міністр, за вікном XXI століття та "часи різко змінилися".

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та німецьких партнерів. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія. Коротко кажучи, політика Німеччини щодо Росії не відповідає нашому часу", – пояснив Пабрікс.

Він назвав "великою помилкою" позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини, які хочуть передати Україні військово-польовий шпиталь, а не озброєння.

Читайте також: У відносинах з Німеччиною ми увійшли у момент істини, - Кулеба. ВIДЕО

"Коли ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете жертві нападу: "Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб'ють", - цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування. Маю сказати, що блокування передачі естонських гаубиць Україні сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи", – заявив глава Міноборони Латвії.

Пабрікс зазначив, що кожна країна має право на самооборону, а "якщо ви забороняєте комусь отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки". З одного боку, сказав він, позиція Берліна – пацифістська повоєнна філософія німецького суспільства, а з іншого, – "дуже тісні ділові та економічні зв'язки між Німеччиною та Росією".

"Це кидає тінь на всі досягнення, які, як ми заявляємо, є наріжними каменями ЄС. Насправді позиція Німеччини більше не має нічого спільного з ціннісною зовнішньою політикою. Якщо нічого не зміниться, Євросоюз не має майбутнього", – підкреслив Пабрікс, чим викликав реакцію інтерв'юера "ви дуже суворі до Німеччини".

Також читайте: Німеччина заблокувала постачання своєї зброї з Естонії до України, - The Wall Street Journal

Міністр оборони Латвії підсумував інтерв'ю заявою, що від Німеччини чекають, "нарешті, що вона візьме на себе провідну роль у Європі та вживе заходів, причому не сьогодні й не завтра, а ще вчора". "Німеччина має стояти на стороні Європи та трансатлантичної єдності. Не десь посередині", – резюмував Пабрікс.

Автор: 

Німеччина (7449) Латвія (1360) зброя (7512) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+63
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25.01.2022 16:38
+50
Если бы Украина, Польша, страны Балтии не отделяли собой немчуру от Московской орды, если бы после войны Западная Германия не оказалась в зоне влияния США и США не предоставили бы немчуре План Маршалла (план экономического послевоенного развития), то до сих пор жили бы эти чванливые "гансы" в своей гребаной подсовковой ГДР, ездили бы на "трабантах" и "варбургах" и стучали бы друг на дружку в Штази ...
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25.01.2022 16:46
+39
Нічого дивного-хвашисти минулого підтримують ******** хвашисиів...Воно одне ціле...
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25.01.2022 16:38
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25.01.2022 16:38 Відповісти
Кёниг фон ***************

·https://mobile.twitter.**********/status/1485691409210482696 20 ч



В 2021 Германия продала Египту оружия на 4,34 Миллиарда.

* В Египте есть смертная казнь
* Оппозиция в тюрьмах
* Участвует в конфликтах в Ливии и Йемене
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25.01.2022 17:28 Відповісти
это другое(с)
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25.01.2022 18:29 Відповісти
Нічого дивного-хвашисти минулого підтримують ******** хвашисиів...Воно одне ціле...
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25.01.2022 16:38 Відповісти
Давні союзники, ****.
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25.01.2022 17:07 Відповісти
Пабрикс МОЛОДЕЦ , не в бровь,а в глаз !
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25.01.2022 17:22 Відповісти
_Безнраственные дельцы - подельники и сообщники людоедов, путинферштейны и подобные нелюди уже давно попрали ценнности и и мораль, убеждённо встали на сторону зла и каннибалов.
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25.01.2022 16:39 Відповісти
Може згадаєте хто вимагав від України здачі Криму без бою.
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25.01.2022 16:40 Відповісти
Тоді Меркуль
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25.01.2022 16:46 Відповісти
Зтули пельку , зебенябот 😡
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25.01.2022 18:00 Відповісти
Зеле
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25.01.2022 18:18 Відповісти
вонючим кацапам и твоему *****!
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25.01.2022 18:18 Відповісти
"не відповідає нашому часу"
Може в вас часові пояси різні?
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25.01.2022 16:44 Відповісти
І у кого гірший, по-Вашому?
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25.01.2022 17:00 Відповісти
Кожна держава має право самостійно й незалежно приймати рішення.
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25.01.2022 17:05 Відповісти
крім прав є ще й обовязки і відповідальність за ці самостійні рішення..Нехер було гансам Будапештський меморандум підписувати і лізти в переговірний процес між іншими незалежними державами
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Скока ***** денежек отвалил?
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25.01.2022 18:19 Відповісти
Деньги труба)))
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25.01.2022 18:40 Відповісти
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс , сказав чітко і зрозуміло, дуже доходчиво для німців та інших країн-"поцифістів".
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25.01.2022 16:45 Відповісти
Если бы Украина, Польша, страны Балтии не отделяли собой немчуру от Московской орды, если бы после войны Западная Германия не оказалась в зоне влияния США и США не предоставили бы немчуре План Маршалла (план экономического послевоенного развития), то до сих пор жили бы эти чванливые "гансы" в своей гребаной подсовковой ГДР, ездили бы на "трабантах" и "варбургах" и стучали бы друг на дружку в Штази ...
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25.01.2022 16:46 Відповісти
Ага, дай украинцам оружие а они еще будут обстреливать росийские гаубицы и грады которые приехали с миром в Украину.
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25.01.2022 16:48 Відповісти
Вот они подельнички! Фрицы, жабоеды и репоеды рашисты!

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25.01.2022 16:50 Відповісти
Хер с этиме хЕрами...пусть нам еще пару таких госпиталей добавят...это тоже важная составляющая...
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25.01.2022 16:51 Відповісти
Немцы и русские обое рябое,фашисты Европы.
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25.01.2022 16:52 Відповісти
Люди ... Тут нам усе вже пояснили, чому Німеччина так себе веде. У нас тут дитячий садок ... С ...ка !

https://www.youtube.com/watch?v=HDsAl3yCsto
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25.01.2022 16:56 Відповісти
Як по-мені, то все чітко по Геббельсу: 80%+20% брехні чи бурних фантазій. В черговий раз переконуюсь, що на слово "політолог" потрібно стріляти, не питаючи прізвища.
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Ви послухали про повний зміст виступу німецького адмірала в Індії ?
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25.01.2022 19:04 Відповісти
1. Послухав.
2. Куча фантазії.
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25.01.2022 19:39 Відповісти
Можна подумати, що у кацапів сидять такі собі довбо-би, які не розуміють, що як тільки расія розіб'є остаточно баки з США та НАТО, то Китай її зразу переполовинить, а не буде їй свій ринок підставляти.
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25.01.2022 18:08 Відповісти
Китайський ринок для товарів РФ ? Це гумор ?
З іншого боку, мені у цій версії не подобається відсутність пояснення щодо ринку США для товарів з Китаю.
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25.01.2022 19:07 Відповісти
А де місце Турції, від якої ху-ло какає, тільки чує? Турція буде мовчати? Щось нескладуха в голові того політолога.
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25.01.2022 18:11 Відповісти
Францію відсунули від контракту з Австралією. З турками якось домовляться.
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25.01.2022 19:09 Відповісти
Важко не погодитись з шановним паном Міністром.
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25.01.2022 16:56 Відповісти
Це заява сильного політика-державника. Західна Європа остаточно протухла, не дивно, що ВБ вийшла звідти.
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25.01.2022 16:59 Відповісти
у жизни надо бояться трех вещей: копыт лошади, рогов быка и рычания прибалтийского тигра
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25.01.2022 17:03 Відповісти
А соплей твоего ***** боятся не надо
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25.01.2022 18:20 Відповісти
Германия и Франция полностью зашкварились . Кто помог Украине в час ""Ч""? - Англия. США БАЛТИЯ, .
Теперь возникает весьма любопытный вопрос. а как пособники ***** , по сути , могут участвовать в переговорах по завершению войны ********* с Украиной ?
Ответ- только как соучастники и на стороне агрессора и оккупанта- *********
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25.01.2022 17:05 Відповісти
Позор или преступление? Время покажет, но лицо свое подлое Германия показала. Поддерживаешь Кремль - значит поддерживаешь Иран с его сумашедшим режимом, страну рабов и ядерных ракет КНДР, Венесуэлу с Мадуро и прочую прокацапскую нечисть. Одно радует там где Германия там всегда проигрыш в мировой войне, клоака во главе с русскими фашистами и немецкими кровожадными "пацифистами" обречена. Паттон, великий американский воин, был прав нужно было добивать фашистов и мочить СССР. Тепер вся планета расплачивается
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25.01.2022 17:08 Відповісти
https://youtu.be/6BHw9ZfTgfs

Про руководство Германии очень метко выразился Айдер Муждабаев
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25.01.2022 17:08 Відповісти
Україні треба відновити ядерний статус!

Негайно почати робити брудні бомби! Чорнобиль допоможе їх за місяць тисячами наробити!

А в цей час центрифугами почати збагачувати уран!

Хай німці хапливші жиром тоді далі з ліліпутіном по деснам гоняють!

P.S. Госпіталь у фріців не брати!!! хай удавляться ним, фрици гнилозаді!
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25.01.2022 17:09 Відповісти
"Госпіталь у фріців не брати!!!"

Вы ещё назло немцам уши отморозьте...
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25.01.2022 17:16 Відповісти
Оля ! Хто буде робити "брудні бомби" ??
Про центрифуги це Ви загнули, вибачте. Їх же ще зробити треба. Міксери ж тут не підійдуть. Нажаль.
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25.01.2022 19:14 Відповісти
Друг познается в беде. Пора наводить порядок в хаосе ЕС и мы поможем.
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25.01.2022 17:10 Відповісти
как боженька
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25.01.2022 17:14 Відповісти
Огромное спасибо латвийским друзьям за поддержку Украины!!! ❤️❤️ Браво!!! 👏👏👏👍👍👍
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Треба створювати новий оборонний союз, до якого не брати ні колбасників, ні жабоїдів, ні макаронників, ні хунів. Із скандінавами треба дружити, поляками британцями, прибалтами, США і бажано з турками. Турків пуйло боїться мов вогню. А німеччини, франції та австрії немає, там одна чорнота.
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25.01.2022 17:26 Відповісти
Немцы прекрасно помнят,кто воевал против них во время второй мировой войны.Вот они и мстят, сталкивая русских и украинцев лбами.А сами будут довольно хихикать припевая:"Ах мой милый Августин.."
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25.01.2022 17:29 Відповісти
То есть это "по указке немцев" твои срузьке убили 14 тысяч украинцев и отняли украинские территории? Так, лапоть?
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25.01.2022 18:15 Відповісти
Оказывается это немцы убили 15000 Украинцев? Захватили и засрали территории? Мсье удмурт?
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25.01.2022 18:22 Відповісти
Браво, пан Пабрикс!
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Немецкие фашисты убили 10 миллионов Украинцев и теперь они поддерживают русских фашистов, которые убили уже 15 тысяч Украинцев - это стадион Динамо имени Лобановского целый заполненный и русские фашисты продолжают убивать каждый день Украинцев и немцы поддерживают убийства Украинцев! Немцы - это фашисты!!! Это сравнимо с историей об одной особенно жестокой практике, существовавшей в Аушвице. Охранник принуждал узника нести пятидесятикилограммовый мешок с мокрой солью из одного конца большого участка в другой и обратно. Arbeit machtfrei, гласила надпись над входом в лагерь. «Работа освобождает». А свободой была смерть. Перетаскивание соли было бесполезным мучением. Это было произведение искусства злости. И немцы сейчас делают тоже самое! Немцы - это фашистская нечисть вместе с русскими!!!
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25.01.2022 17:38 Відповісти
Еще раз решили пакт о ненападении проверить? Склерозная у них история.
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25.01.2022 17:46 Відповісти
Позор Немцам!
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25.01.2022 17:46 Відповісти
Німці йдуть на союз с Московієй. Вони вже не маскеруються.
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25.01.2022 18:40 Відповісти
В Европе есть такая страна как Андорра. Она не член ЕС. Там при покупка блока сигарет они дарят футболку. Так вот немцы на считают хуже...
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25.01.2022 17:47 Відповісти
Німці зкурвилися наніц)))
Так що ТЕРКИ ПОЛЯКІВ З НІМАКАМИ - ЦЕ НЕ ВИПАДКОВІСТЬ...
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25.01.2022 17:53 Відповісти
германия такой же враг как и рашка
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25.01.2022 18:12 Відповісти
Ага, только всю вашу свинособакию кормит
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25.01.2022 18:24 Відповісти
гены, 3 000 000 немок были изнасилованы в 1945 году, вот и результат
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25.01.2022 18:15 Відповісти
Переважна більшість з них зробили аборти. Так що не треба перебільшувати значимість цього факту. Все значно простіше - гроші, гроші та ще раз гроші.
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25.01.2022 18:42 Відповісти
_И безразличие людоеда к добру и злу, отказ общества от нравственности порождает сборище каннибалов.
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25.01.2022 19:54 Відповісти
Не пам'ятаю хто це сказав,але суть в цьому напевно є: -Одного разу колишні антифашисти... самі стануть фашастами.)))
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25.01.2022 18:30 Відповісти
Німці йдуть на зближення з Росією та Китаєм. І це вже давно. Це була помилка збирати Нормандський чі Минський формат з їх участью.
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25.01.2022 18:35 Відповісти
Замість НАТО буде інший союз де Україна буде грати головну роль. Але звичайно не з нашею шмарклею це буде будуваться.
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25.01.2022 18:38 Відповісти
Шмаркли уже больше двух лет нет.😂 Того самого шмаркли, что вылизывал дупу фрау Риббентроп и подписал составленую ней Минскую зраду. Которая до сих пор вылазит Украине боком.
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25.01.2022 18:53 Відповісти
Шмаркля зараз при владі і блокує нашу армію, збагачується на великому крадівництві.
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25.01.2022 20:03 Відповісти
Коротше кажучи, росіяни купили німців з усіма їхніми арійськими потрохами. Сумно що така розвинена та культурна нація так легко може обміняти людські цінності на якісь єкономічні переваги.
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25.01.2022 18:39 Відповісти
Це взаємовигідна політика обох країн. Прикро що ми тільки зараз це зрозуміли.
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25.01.2022 18:55 Відповісти
Дякуємо, латиський брате!
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25.01.2022 18:46 Відповісти
Маски сброшены. Они доиграются до "Немцы - это фашисты" 40-х годов.
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25.01.2022 19:08 Відповісти
Гітлер був учнем сталіна, наслідував концлагеря.,диктатуру. загарбання сусідніх земель під приводом захисту своїх громадян. Росія навть була і є більше фашистською державою Тому ці народи і так "товаришують " на протязі всієї історії
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25.01.2022 19:08 Відповісти
Вже є дві корумповані гамно-країни в ЄС . Німеччина та Хорватія . Час змін чітко показує хто є хто.
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25.01.2022 19:41 Відповісти
Ну Хорватія офіційно підтримує Україну, це презік у них даун. А вирішує там все прем'єр.
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25.01.2022 20:02 Відповісти
Просто балтійці зрозуміли, що якщо кацапи полізуть до них, то продажні фріци теж будуть так відморожуватись і на 5-ту статтю ганси начхають за грязьпромівське бабло.
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25.01.2022 20:01 Відповісти
Можливо вирішити питання таким чином.
В поляків стоять на озброєнні аналогічні гармати і у Чехії можливо, потрібно провести таемні перемовини з ними.Вониинам дають свої гармати а Латвії потім передадуть їм свої.Так у Німеччини не буде шансу блокувати бо фактично їх зброя перейде іншій країні НАТО.
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25.01.2022 21:10 Відповісти
Для начинающих изучать немецкий:
Mein Kampf - Моя Борьба (немецкий)
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25.01.2022 21:28 Відповісти
 
 