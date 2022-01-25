Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Міністр оборони Латвії жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо російської загрози для державності України. Як висловився Артіс Пабрікс у інтерв'ю німецькому виданню Bild, цю позицію можна описати словами "не відповідає сучасності" та "ганебна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами віцепрем'єра Латвії, він знає, як розвивалася зовнішня політика Німеччини після поразки Третього рейху у Другій світовій війні. Але, каже міністр, за вікном XXI століття та "часи різко змінилися".

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та німецьких партнерів. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія. Коротко кажучи, політика Німеччини щодо Росії не відповідає нашому часу", – пояснив Пабрікс.

Він назвав "великою помилкою" позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини, які хочуть передати Україні військово-польовий шпиталь, а не озброєння.

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"Коли ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете жертві нападу: "Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб'ють", - цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування. Маю сказати, що блокування передачі естонських гаубиць Україні сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи", – заявив глава Міноборони Латвії.

Пабрікс зазначив, що кожна країна має право на самооборону, а "якщо ви забороняєте комусь отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки". З одного боку, сказав він, позиція Берліна – пацифістська повоєнна філософія німецького суспільства, а з іншого, – "дуже тісні ділові та економічні зв'язки між Німеччиною та Росією".

"Це кидає тінь на всі досягнення, які, як ми заявляємо, є наріжними каменями ЄС. Насправді позиція Німеччини більше не має нічого спільного з ціннісною зовнішньою політикою. Якщо нічого не зміниться, Євросоюз не має майбутнього", – підкреслив Пабрікс, чим викликав реакцію інтерв'юера "ви дуже суворі до Німеччини".

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Міністр оборони Латвії підсумував інтерв'ю заявою, що від Німеччини чекають, "нарешті, що вона візьме на себе провідну роль у Європі та вживе заходів, причому не сьогодні й не завтра, а ще вчора". "Німеччина має стояти на стороні Європи та трансатлантичної єдності. Не десь посередині", – резюмував Пабрікс.