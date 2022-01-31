Латвія хоче направити в Україну військових інструкторів
Відповідне рішення 1 лютого має приймняти Кабінет міністрів Латвії.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кришьяніс Кариньш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Кариньш розповів, що коаліція погодилася направити в Україну латвійських військових інструкторів, які будуть працювати разом з військовими інструкторами з Канади. Офіційно це рішення мають ухвалити завтра.
Депутат Європарламенту Юріс Пуце додав, що програма допомоги координується Канадою. Політик підкреслив, що це не тільки важливий захід, враховуючи ситуацію з безпекою в Україні, а й підтвердження успішної співпраці Латвії з Канадою у сфері військової оборони.
Топ коментарі
+4 Bird Jackdaw
показати весь коментар31.01.2022 21:13 Відповісти Посилання
+4 Микола Мазуренко
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+4 ganimed1969 Gani
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За несколько лет Гражданской войны ла тышские стрелки заслужили особую «славу». Ударное звено большевистской армии, каратели номер один, они подавляли большинство восстания в Центральной Р оссии.
Оттого мы говорим «ла тышский стрелок», и думаем - «большевик»
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Литве термин «лесные братья» никогда не использовался ни самими участниками основанного в июне 1946 года Общего демократического движения сопротивления (позже, с февраля 1949 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Движения борьбы за свободу Литвы ) (себя они официально именовали «партизанами», «воинами свободы», «партизанами-воинами свободы» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. partizanai-laisvės kovotojai), ни жителями. При этом неофициально использовались термины «лесные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. miškiniai) и «зелёные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. žaliukai). Термин «лесные братья» по отношению к литовским формированиям утвердился в послевоенной советской литературе и кинофильмах
Подоляк грошей не заплатить, доведеться на збір полуниці чухрати.
Але скажи мені одне. В якому році купувалося вугілля і в якому кацапи ;націоналізували; шахти?
Лише дві цифри. Давай, я в тебе вірю.
Щоб ти- та не обісрався.
Передай Подоляку що звання найтупішого бота по праву твоє.