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Новини Війна
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Латвія хоче направити в Україну військових інструкторів

Латвія хоче направити в Україну військових інструкторів

Відповідне рішення 1 лютого має приймняти Кабінет міністрів Латвії.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кришьяніс Кариньш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Кариньш розповів, що коаліція погодилася направити в Україну латвійських військових інструкторів, які будуть працювати разом з військовими інструкторами з Канади. Офіційно це рішення мають ухвалити завтра.

Депутат Європарламенту Юріс Пуце додав, що програма допомоги координується Канадою. Політик підкреслив, що це не тільки важливий захід, враховуючи ситуацію з безпекою в Україні, а й підтвердження успішної співпраці Латвії з Канадою у сфері військової оборони.

Читайте: Своєю агресією проти України Росія прагне відновити Радянську імперію, - президент Латвії Левітс

Автор: 

Латвія (1363) допомога (8449)


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Топ коментарі
+4
Латвія💗
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31.01.2022 21:13 Відповісти
+4
Канадцям і Латвійцям - респект і повага.
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31.01.2022 21:26 Відповісти
+4
Важен сам факт присутствия иностранных военных.
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31.01.2022 22:21 Відповісти
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Латвія💗
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31.01.2022 21:13 Відповісти
Ковбаса по 2.20 набила оскомину,не хочуть назад!
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31.01.2022 21:16 Відповісти
зате є скумбрія по 8
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31.01.2022 21:17 Відповісти
А хто ж вам доктор!
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31.01.2022 21:27 Відповісти
Канадцям і Латвійцям - респект і повага.
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31.01.2022 21:26 Відповісти
А у нас своих инструкторов с боевым опытом не хватает? Вот чему могут научить инструкторы из Латвии, при всем уважении? Просто вопрос.
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31.01.2022 21:46 Відповісти
снайпера.... Просто ответ.
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31.01.2022 21:57 Відповісти
Где латвийские снайпера воевали последние семь лет?
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31.01.2022 22:33 Відповісти
Irak Afganistan
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01.02.2022 00:19 Відповісти
Важен сам факт присутствия иностранных военных.
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31.01.2022 22:21 Відповісти
Здесь согласен.
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31.01.2022 22:32 Відповісти
Латишам завжди раді, ви таки ж націоналісти як і ми!!!! Багато років моїм портом приписки була Рига, багато знайомих і друзів залишилося там!!!!!
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31.01.2022 21:46 Відповісти
та да...

За несколько лет Гражданской войны ла тышские стрелки заслужили особую «славу». Ударное звено большевистской армии, каратели номер один, они подавляли большинство восстания в Центральной Р оссии.

Оттого мы говорим «ла тышский стрелок», и думаем - «большевик»
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01.02.2022 00:58 Відповісти
ключевое слово "в Центральной России", т.е. стреляли кацапов
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01.02.2022 01:40 Відповісти
А лісних братів, чому не згадуєш????? То ж ці самі бандерівці!!!!!!! О тож, мовчи комуняка!!!!!!!!!
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01.02.2022 15:05 Відповісти
так ты совок по крови та ще и пацак!

В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Литве термин «лесные братья» никогда не использовался ни самими участниками основанного в июне 1946 года Общего демократического движения сопротивления (позже, с февраля 1949 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B Движения борьбы за свободу Литвы ) (себя они официально именовали «партизанами», «воинами свободы», «партизанами-воинами свободы» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. partizanai-laisvės kovotojai), ни жителями. При этом неофициально использовались термины «лесные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. miškiniai) и «зелёные» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. žaliukai). Термин «лесные братья» по отношению к литовским формированиям утвердился в послевоенной советской литературе и кинофильмах
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01.02.2022 17:23 Відповісти
«Бе́лые колго́тки» ?
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31.01.2022 21:52 Відповісти
Латишським браттям-респект...
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31.01.2022 22:50 Відповісти
Латвія, Литва, Естонія прожили в окупації десятки років і їм не потрібно пояснювати, що таке Рашка. Це ворог і крапка. Це підтверджується постійно.
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01.02.2022 05:41 Відповісти
Ти забув добавити про супер-патріотичного Лідера Всесвіту.
Подоляк грошей не заплатить, доведеться на збір полуниці чухрати.
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01.02.2022 06:34 Відповісти
Лідер всесвіту скоро буде загорнутий у фольгу і піде на нари. За те, що платив налічку терористам.
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01.02.2022 06:37 Відповісти
Ну, ти б без тепла та світла не сидів би- бо ще не прийнявши Помаранчеву Революцію здриснув у Польщу.
Але скажи мені одне. В якому році купувалося вугілля і в якому кацапи ;націоналізували; шахти?
Лише дві цифри. Давай, я в тебе вірю.
Щоб ти- та не обісрався.
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01.02.2022 06:53 Відповісти
Так-так, я поїхав у Польщу на роботу ще тоді, як ти на пальмах сиділо і з дупи чоколяду виколупувало. Що робиш і тепер.
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01.02.2022 06:55 Відповісти
Шибать ти обісрався. Нє, чесно, я від тебе аж такого навіть не чекав.
Передай Подоляку що звання найтупішого бота по праву твоє.
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01.02.2022 07:34 Відповісти
Та яка там "Польща"?!!! У нього поворот на Лодзь і Краків - відразу за Долгопрудним і Митіщами!!!
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01.02.2022 07:02 Відповісти
Ти перепив. Ще запитай мене, чий український Крим.
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01.02.2022 08:12 Відповісти
А навіщо мені "питать"? І так видно! Ви - задля того щоб не викинули з "Цензора" і Путіна "******" назвете!
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01.02.2022 08:23 Відповісти
Мене на Цензорі банили десятки разів, і ВИКЛЮЧНО за те, що вважаю Зеленського Президентом, який цілком відповідає інтересам демократичної, натівської і європейської України. Це не вписується в шоколадну ідіотологію.
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01.02.2022 09:13 Відповісти
...латыши давайте ваш бренд (еще со времен В.И.Лэннона) - латышских стрелков
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01.02.2022 05:45 Відповісти
Приезжайте! Самое время для обмена военым опытом
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01.02.2022 06:16 Відповісти
 
 