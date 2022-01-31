Латвія хоче направити в Україну військових інструкторів

Відповідне рішення 1 лютого має приймняти Кабінет міністрів Латвії.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кришьяніс Кариньш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Кариньш розповів, що коаліція погодилася направити в Україну латвійських військових інструкторів, які будуть працювати разом з військовими інструкторами з Канади. Офіційно це рішення мають ухвалити завтра.

Депутат Європарламенту Юріс Пуце додав, що програма допомоги координується Канадою. Політик підкреслив, що це не тільки важливий захід, враховуючи ситуацію з безпекою в Україні, а й підтвердження успішної співпраці Латвії з Канадою у сфері військової оборони.

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