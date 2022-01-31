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Новости Война
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В Киеве обучали население основам обороны от российской агрессии

В Киеве обучали население основам обороны от российской агрессии

30 января в Киеве состоялось одно из самых масштабных обучений для гражданских, планирующих участвовать в обороне Украины от возможной российской агрессии. В учениях, проходивших на территории бывшего завода "Атек", приняли участие более 300 участников всех возрастов, физической и военной подготовки.

Учения состоялись по инициативе представителей Нацкорпуса и Общественного штаба обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Все занятия проводили ветераны боевых действий, инструкторы общественной инициативы "Тотальное сопротивление". Участники военной подготовки обучались работе и обращению с оружием, основам парамедицины, тактике и другим необходимым навыкам.

Также для посетителей действовала выставка образцов оружия.

Подобные мероприятия по подготовке населения к защите от оккупантов организаторы обещают проводить по всей стране. В Киеве сразу было анонсировано следующее обучение на 6 февраля.

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Автор: 

Киев (25683) оборона (5238) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+9
снова все на добровольцах ..
ЗеГниль во главе с ЗеГандоном настороне агрессора ..
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31.01.2022 21:30 Ответить
+4
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31.01.2022 21:53 Ответить
+1
З ВР і ОП і начніть!
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31.01.2022 21:29 Ответить
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З ВР і ОП і начніть!
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31.01.2022 21:29 Ответить
снова все на добровольцах ..
ЗеГниль во главе с ЗеГандоном настороне агрессора ..
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31.01.2022 21:30 Ответить
Меч Арея


@echasterejader

· 14 ч

Гімн збройних сил України

https://twitter.com/i/status/1488013345240363015
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31.01.2022 21:48 Ответить
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31.01.2022 21:53 Ответить
Нормальні?
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31.01.2022 22:23 Ответить
З00+ человек. Это по 30+ на один район Киева. Взвод на район с населением в среднем 250+ тыс человек. А надо по батальону на район. Шевченківський батальйон, Лук'янівська сотня! Звучит хорошо)
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31.01.2022 22:25 Ответить
Не устану повторять, Украине нужно скопировать у Швейцарии военную модель по которой все граждане смогут защищать страну. Если вся страна будет вооружена, то все будет тихо на Украинских границах! На такую страну никто не сунется!!!
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31.01.2022 22:51 Ответить
Может лучше на ученя в АТЕК сходишь, чем "неустанно повторять". И пару приятелей диванных" швейцарцев " захвати
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05.02.2022 06:12 Ответить
партизанен ! рашашвайн капут !
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01.02.2022 00:06 Ответить
Це частина тероборони чи парамілітарна організація?
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01.02.2022 08:54 Ответить
 
 