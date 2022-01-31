В Киеве обучали население основам обороны от российской агрессии
30 января в Киеве состоялось одно из самых масштабных обучений для гражданских, планирующих участвовать в обороне Украины от возможной российской агрессии. В учениях, проходивших на территории бывшего завода "Атек", приняли участие более 300 участников всех возрастов, физической и военной подготовки.
Учения состоялись по инициативе представителей Нацкорпуса и Общественного штаба обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Все занятия проводили ветераны боевых действий, инструкторы общественной инициативы "Тотальное сопротивление". Участники военной подготовки обучались работе и обращению с оружием, основам парамедицины, тактике и другим необходимым навыкам.
Также для посетителей действовала выставка образцов оружия.
Подобные мероприятия по подготовке населения к защите от оккупантов организаторы обещают проводить по всей стране. В Киеве сразу было анонсировано следующее обучение на 6 февраля.
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ЗеГниль во главе с ЗеГандоном настороне агрессора ..
@echasterejader
· 14 ч
Гімн збройних сил України
https://twitter.com/i/status/1488013345240363015