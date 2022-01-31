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Новини Війна
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У Києві навчали населення основ оборони від російської агресії

У Києві навчали населення основ оборони від російської агресії

30 січня у Києві відбувся один з наймасштабніших вишколів для цивільних громадян, що планують брати участь у обороні України від можливої російської агресії. У навчаннях, що проходили на території колишнього заводу "Атек", взяли участь більше 300 учасників різного віку, фізичної та військової підготовки.

Вишкіл відбувся за ініціативи представників Нацкорпусу та Громадського штабу оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Усі заняття проводили ветерани бойових дій, інструктори громадської ініціативи "Тотальний опір". Учасники вишколу навчалися роботі та поводженню зі зброєю, основ парамедицини, тактиці та іншим необхідним навичкам.

Також для відвідувачів діяла виставка зразків зброї.

Подібні заходи з підготовки населення до захисту від окупантів організатори обіцяють проводити по всій країні. В Києві одразу був анонсований наступний вишкіл на 6 лютого.

Також читайте: До нового вторгнення РФ в Україну готується весь світ, окрім самої України, - екскомандир "Азову" Жорін

Автор: 

Київ (19663) оборона (4831) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+9
снова все на добровольцах ..
ЗеГниль во главе с ЗеГандоном настороне агрессора ..
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31.01.2022 21:30 Відповісти
+4
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31.01.2022 21:53 Відповісти
+1
З ВР і ОП і начніть!
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31.01.2022 21:29 Відповісти
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31.01.2022 21:29 Відповісти
снова все на добровольцах ..
ЗеГниль во главе с ЗеГандоном настороне агрессора ..
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31.01.2022 21:30 Відповісти
Меч Арея


@echasterejader

· 14 ч

Гімн збройних сил України

https://twitter.com/i/status/1488013345240363015
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31.01.2022 21:48 Відповісти
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31.01.2022 21:53 Відповісти
Нормальні?
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31.01.2022 22:23 Відповісти
З00+ человек. Это по 30+ на один район Киева. Взвод на район с населением в среднем 250+ тыс человек. А надо по батальону на район. Шевченківський батальйон, Лук'янівська сотня! Звучит хорошо)
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31.01.2022 22:25 Відповісти
Не устану повторять, Украине нужно скопировать у Швейцарии военную модель по которой все граждане смогут защищать страну. Если вся страна будет вооружена, то все будет тихо на Украинских границах! На такую страну никто не сунется!!!
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31.01.2022 22:51 Відповісти
Может лучше на ученя в АТЕК сходишь, чем "неустанно повторять". И пару приятелей диванных" швейцарцев " захвати
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05.02.2022 06:12 Відповісти
партизанен ! рашашвайн капут !
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01.02.2022 00:06 Відповісти
Це частина тероборони чи парамілітарна організація?
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01.02.2022 08:54 Відповісти
 
 