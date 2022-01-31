У Києві навчали населення основ оборони від російської агресії

30 січня у Києві відбувся один з наймасштабніших вишколів для цивільних громадян, що планують брати участь у обороні України від можливої російської агресії. У навчаннях, що проходили на території колишнього заводу "Атек", взяли участь більше 300 учасників різного віку, фізичної та військової підготовки.

Вишкіл відбувся за ініціативи представників Нацкорпусу та Громадського штабу оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Усі заняття проводили ветерани бойових дій, інструктори громадської ініціативи "Тотальний опір". Учасники вишколу навчалися роботі та поводженню зі зброєю, основ парамедицини, тактиці та іншим необхідним навичкам.

Також для відвідувачів діяла виставка зразків зброї.

Подібні заходи з підготовки населення до захисту від окупантів організатори обіцяють проводити по всій країні. В Києві одразу був анонсований наступний вишкіл на 6 лютого.

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