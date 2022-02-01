США составили конкретные списки индивидуальных санкций против лидеров РФ, - Белый дом
Администрация США определила конкретные списки приближенных к Кремлю лиц и членов их семей, подвергающихся немедленным индивидуальным санкциям в случае нового вторжения России в Украину.
Об этом заявила в понедельник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских лидеров, так и членов их семей – в случае, если Россия вторгнется в Украину", - отметила официальный представитель администрации США.
Она подчеркнула, что эти усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.
"Лица, которых мы определили, принадлежат к ближайшему окружению Кремля и играют определенную роль в принятии решений правительства или, по меньшей мере, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - проинформировала Псаки.
Многие из этого списка "являются особенно уязвимыми мишенями" из-за их глубоких финансовых связей с западными финансовыми институтами, добавила она.
Представитель Белого дома также подчеркнула, что индивидуальные пакеты санкций против верхушки российского режима являются лишь "частью усилий, чтобы поразить Россию со всех сторон".
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