США составили конкретные списки индивидуальных санкций против лидеров РФ, - Белый дом

Администрация США определила конкретные списки приближенных к Кремлю лиц и членов их семей, подвергающихся немедленным индивидуальным санкциям в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом заявила в понедельник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских лидеров, так и членов их семей – в случае, если Россия вторгнется в Украину", - отметила официальный представитель администрации США.

Она подчеркнула, что эти усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

"Лица, которых мы определили, принадлежат к ближайшему окружению Кремля и играют определенную роль в принятии решений правительства или, по меньшей мере, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - проинформировала Псаки.

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Многие из этого списка "являются особенно уязвимыми мишенями" из-за их глубоких финансовых связей с западными финансовыми институтами, добавила она.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что индивидуальные пакеты санкций против верхушки российского режима являются лишь "частью усилий, чтобы поразить Россию со всех сторон".