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США составили конкретные списки индивидуальных санкций против лидеров РФ, - Белый дом

США составили конкретные списки индивидуальных санкций против лидеров РФ, - Белый дом

Администрация США определила конкретные списки приближенных к Кремлю лиц и членов их семей, подвергающихся немедленным индивидуальным санкциям в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом заявила в понедельник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских лидеров, так и членов их семей – в случае, если Россия вторгнется в Украину", - отметила официальный представитель администрации США.

Она подчеркнула, что эти усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

"Лица, которых мы определили, принадлежат к ближайшему окружению Кремля и играют определенную роль в принятии решений правительства или, по меньшей мере, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - проинформировала Псаки.

Также читайте: Объем и тип санкций в отношении РФ будут зависеть от типа и масштаба действий российской стороны против Украины или ЕС, - спикер Евросоюза

Многие из этого списка "являются особенно уязвимыми мишенями" из-за их глубоких финансовых связей с западными финансовыми институтами, добавила она.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что индивидуальные пакеты санкций против верхушки российского режима являются лишь "частью усилий, чтобы поразить Россию со всех сторон".

Автор: 

россия (96192) санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+7
Усі лапатні смердючі свині разом з підсвинками повинні бути викинутими запарєбрік-нехай смердять вдома у рідному свинарнику...
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01.02.2022 01:01 Ответить
+7
Включили б туди ще Зеленька, Дерьмака, Дермодемченка ! Адже зрадник гірше ворога!!
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01.02.2022 01:03 Ответить
+1
А в цей же час Мінюст України уклав угоду на харчування в'язнів кацапу, який створив фірму 10 місяців тому і вже має контракти з мінюстом на 1.8 млрд. гривень. Ось так.

Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська Джерело:
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01.02.2022 02:38 Ответить
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Усі лапатні смердючі свині разом з підсвинками повинні бути викинутими запарєбрік-нехай смердять вдома у рідному свинарнику...
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01.02.2022 01:01 Ответить
Включили б туди ще Зеленька, Дерьмака, Дермодемченка ! Адже зрадник гірше ворога!!
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01.02.2022 01:03 Ответить
Ахах, с дерьмодемченка проорал
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01.02.2022 08:46 Ответить
А в цей же час Мінюст України уклав угоду на харчування в'язнів кацапу, який створив фірму 10 місяців тому і вже має контракти з мінюстом на 1.8 млрд. гривень. Ось так.

Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська Джерело:
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01.02.2022 02:38 Ответить
"Адміністрація США визначила конкретні списки наближених до Кремля осіб та членів їхніх сімей " - і сховала їх до дальньої та недосяжної шухляди.
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01.02.2022 03:32 Ответить
Гнать лошат батогом,конюшні,кофіскувать,доступ до фуражу перекрить,тоді Лаврошаді по другому заіржуть!
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01.02.2022 06:26 Ответить
А Катя Лаврова, громадянка США, є в тому списку?!
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01.02.2022 07:29 Ответить
"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских лидеров, так и членов их семей Источник:
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01.02.2022 08:35 Ответить
все самые патриотичные патриоты паРашы напряглись очень сильно, письков вчера аж скулил.
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01.02.2022 08:56 Ответить
отримай рашист гранату !!!! от навіщо було погрожувати нашій НАТі ????? якість вимоги - аж 7 штук рашисти написали. . .. а зараз вони будуть говорити що це був фейк. . .. а шо відповіли НАТа рашистам - таємниця . . .. . може і нафуй послали. . .. і лише потім рашисти почали відводити війська і Зеленський - поц.. . .. почав кричати про перебільшення кацапської загрози. . ..
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01.02.2022 08:56 Ответить
С этого нужно начинать.
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01.02.2022 09:24 Ответить
увесь світ тепер чекає на блискавичну "рішучу і адекватну відповідь" від сраних рашапідів.
ржу немагу............ .
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01.02.2022 11:15 Ответить
Хитро сказали, по малански. А в случае, если вторжение останется на прежнем уровне + аннексия Крыма, то мир, дружба, bubble gum?
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01.02.2022 11:20 Ответить
 
 