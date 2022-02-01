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США склали конкретні списки індивідуальних санкцій проти лідерів РФ, - Білий дім

США склали конкретні списки індивідуальних санкцій проти лідерів РФ, - Білий дім

Адміністрація США визначила конкретні списки наближених до Кремля осіб та членів їхніх сімей, які зазнають негайних індивідуальних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила в понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як проти російських лідерів, так і членів їхніх сімей - у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну", - зауважила офіційна представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що ці зусилля здійснюються в координації із союзниками й партнерами Сполучених Штатів.

"Особи, яких ми визначили, належать до найближчого оточення Кремля й відіграють певну роль у прийнятті рішень уряду або, щонайменше, є причетними до дестабілізуючої поведінки Кремля", - поінформувала Псакі.

Читайте: У Європарламенті підтвердили готовність до "безпрецедентних санкцій" проти РФ у разі агресії проти України

Багато хто з цього списку "є особливо вразливими мішенями" через їхні глибокі фінансові зв’язки із західними фінансовими інституціями, додала вона.

Речниця Білого дому також підкреслила, що індивідуальні пакети санкцій проти верхівки російського режиму є лише "частиною зусиль, щоби вразити Росію з усіх боків".

Автор: 

росія (66144) санкції (12131) США (23449)


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Топ коментарі
+7
Усі лапатні смердючі свині разом з підсвинками повинні бути викинутими запарєбрік-нехай смердять вдома у рідному свинарнику...
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01.02.2022 01:01 Відповісти
+7
Включили б туди ще Зеленька, Дерьмака, Дермодемченка ! Адже зрадник гірше ворога!!
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01.02.2022 01:03 Відповісти
+1
А в цей же час Мінюст України уклав угоду на харчування в'язнів кацапу, який створив фірму 10 місяців тому і вже має контракти з мінюстом на 1.8 млрд. гривень. Ось так.

Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська Джерело:
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01.02.2022 02:38 Відповісти
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Усі лапатні смердючі свині разом з підсвинками повинні бути викинутими запарєбрік-нехай смердять вдома у рідному свинарнику...
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01.02.2022 01:01 Відповісти
Включили б туди ще Зеленька, Дерьмака, Дермодемченка ! Адже зрадник гірше ворога!!
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01.02.2022 01:03 Відповісти
Ахах, с дерьмодемченка проорал
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01.02.2022 08:46 Відповісти
А в цей же час Мінюст України уклав угоду на харчування в'язнів кацапу, який створив фірму 10 місяців тому і вже має контракти з мінюстом на 1.8 млрд. гривень. Ось так.

Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська Джерело:
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01.02.2022 02:38 Відповісти
"Адміністрація США визначила конкретні списки наближених до Кремля осіб та членів їхніх сімей " - і сховала їх до дальньої та недосяжної шухляди.
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01.02.2022 03:32 Відповісти
Гнать лошат батогом,конюшні,кофіскувать,доступ до фуражу перекрить,тоді Лаврошаді по другому заіржуть!
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01.02.2022 06:26 Відповісти
А Катя Лаврова, громадянка США, є в тому списку?!
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01.02.2022 07:29 Відповісти
"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских лидеров, так и членов их семей Источник:
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01.02.2022 08:35 Відповісти
все самые патриотичные патриоты паРашы напряглись очень сильно, письков вчера аж скулил.
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01.02.2022 08:56 Відповісти
отримай рашист гранату !!!! от навіщо було погрожувати нашій НАТі ????? якість вимоги - аж 7 штук рашисти написали. . .. а зараз вони будуть говорити що це був фейк. . .. а шо відповіли НАТа рашистам - таємниця . . .. . може і нафуй послали. . .. і лише потім рашисти почали відводити війська і Зеленський - поц.. . .. почав кричати про перебільшення кацапської загрози. . ..
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01.02.2022 08:56 Відповісти
С этого нужно начинать.
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01.02.2022 09:24 Відповісти
увесь світ тепер чекає на блискавичну "рішучу і адекватну відповідь" від сраних рашапідів.
ржу немагу............ .
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01.02.2022 11:15 Відповісти
Хитро сказали, по малански. А в случае, если вторжение останется на прежнем уровне + аннексия Крыма, то мир, дружба, bubble gum?
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01.02.2022 11:20 Відповісти
 
 