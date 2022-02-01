США склали конкретні списки індивідуальних санкцій проти лідерів РФ, - Білий дім
Адміністрація США визначила конкретні списки наближених до Кремля осіб та членів їхніх сімей, які зазнають негайних індивідуальних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.
Про це заявила в понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як проти російських лідерів, так і членів їхніх сімей - у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну", - зауважила офіційна представниця адміністрації США.
Вона підкреслила, що ці зусилля здійснюються в координації із союзниками й партнерами Сполучених Штатів.
"Особи, яких ми визначили, належать до найближчого оточення Кремля й відіграють певну роль у прийнятті рішень уряду або, щонайменше, є причетними до дестабілізуючої поведінки Кремля", - поінформувала Псакі.
Багато хто з цього списку "є особливо вразливими мішенями" через їхні глибокі фінансові зв’язки із західними фінансовими інституціями, додала вона.
Речниця Білого дому також підкреслила, що індивідуальні пакети санкцій проти верхівки російського режиму є лише "частиною зусиль, щоби вразити Росію з усіх боків".
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