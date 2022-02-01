Великобритания выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Украину заявил, что Великобритания выделит Украине почти 90 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Британский премьер приезжает в Киев не с пустыми руками. 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи будут выделены Украине британским правительством для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости в Украине.

По словам Джонсона, визит должен стать четким сигналом – Лондон поддерживает суверенитет Украины и ее право на самооборону.

Сообщение для России остается неизменным – Кремль дорого заплатит за любое вторжение.

"Вторжение в Украину станет трагедией для всего мира. В первую очередь для самой России. Право самих украинцев определять, как им жить и в какие союзы вступать. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится уничтожить его. Призываем Россию отвести войска от украинской границы и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать кровопролития", - заявил Джонсон.

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