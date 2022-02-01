Великобритания выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Украину заявил, что Великобритания выделит Украине почти 90 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Британский премьер приезжает в Киев не с пустыми руками. 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи будут выделены Украине британским правительством для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости в Украине.
По словам Джонсона, визит должен стать четким сигналом – Лондон поддерживает суверенитет Украины и ее право на самооборону.
Сообщение для России остается неизменным – Кремль дорого заплатит за любое вторжение.
"Вторжение в Украину станет трагедией для всего мира. В первую очередь для самой России. Право самих украинцев определять, как им жить и в какие союзы вступать. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится уничтожить его. Призываем Россию отвести войска от украинской границы и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать кровопролития", - заявил Джонсон.
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Так хай і сидить на зустрічах.
Не грошима, а зброєю треба допомагати!
Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза, передает https://www.dsnews.ua/world/rosiya-perekinula-v-bilorus-balistichni-raketi-ta-sili-ppo-postpred-ssha-v-oon-31012022-449883 dsnews.ua .
"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов было использовано для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", - сказала она.
По ее словам, в Беларусь переброшены 5 тысяч российских военных, спецподразделения, силы ПВО и баллистические ракеты. Кроме того, на границе с Украиной уже находится более 100 тысяч российских военных.
"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Бо навіть пару човників довжиною 10 метрів за ціною ДЕСЯТЬ БЮДЖЕТНИХ МІЛЬЙОНІВ КОЖЕН барига побудував на власному заводі. А потім швиденько продав його Тигіпку - мовляв, це вже не його відповідальність... Бо після зміни власника документація знищується.
Правда, в Польщі немає олігархів - країна не допустила їх появи, бо Кремль не мав впливу на Польщу. На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. Тому від олігархів треба рішуче позбавитись.
"На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. "
Ти в курсі, що практично все оточення ВАЗелінського кацапські кроти та риги, і в скільки разів збагатились олігархи?
Бо "кротам і ригам" ніхто не дав би ************ зброю в такій кількості.
За відкритими західними джерелами, ВЖЕ зараз кількість протитанкових ракет, які завдяки Заходу і команді Зеленського є в Україні, втричі перевищує кількість путінських танків, які він може погнати на Україну.
Найближчим часом Україна матиме також повноцінну ППО. І відбудеться це при Зеленському. Власне, вже відбувається.
І мені похєр шоколадне піаніно.
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Про "собачиться з Байденом". )))
"У соціальних мережах з'явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - заявив речник Зеленського.
Згідно з https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392?ref_src=twsrc%5Etfw твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джозеф Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Ці подробиці репортерові нібито розповіло джерело в українській владі.
"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", - нібито сказав президент США.
"Київ можуть "взяти", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", - переповідає Марквардт.
Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн повністю спростувала інформацію CNN.
Кстати, ты где воевал?