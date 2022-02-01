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Великобритания выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, - Джонсон

Великобритания выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Украину заявил, что Великобритания выделит Украине почти 90 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Британский премьер приезжает в Киев не с пустыми руками. 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи будут выделены Украине британским правительством для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости в Украине.

По словам Джонсона, визит должен стать четким сигналом – Лондон поддерживает суверенитет Украины и ее право на самооборону.

Сообщение для России остается неизменным – Кремль дорого заплатит за любое вторжение.

"Вторжение в Украину станет трагедией для всего мира. В первую очередь для самой России. Право самих украинцев определять, как им жить и в какие союзы вступать. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится уничтожить его. Призываем Россию отвести войска от украинской границы и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать кровопролития", - заявил Джонсон.

Также читайте: Сегодняшний визит Джонсона в Украину: запланированы переговоры с Зеленским и их совместная встреча со СМИ

Автор: 

Великобритания (5027) помощь (7879) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+13
Не давайте клоуну деньги!!
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01.02.2022 09:25 Ответить
+12
Не давайте гроші. Давайте зброю та спорядження. Осел зі слугами половину заката в асфальт. купить в Московії бітум, половину в ваш же офшор відправить з Бакановим. Прикуплять ще по хатинці на Бейкер-стріт.
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01.02.2022 09:26 Ответить
+12
Його треба звязати та заткнути кляка в гундосу пику.
Так хай і сидить на зустрічах.
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01.02.2022 09:27 Ответить
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Да что ж это делается-то. Лишь-бы зе команда не растянула эту помощь!
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01.02.2022 09:21 Ответить
а відчуття таке, що вони між собою вже усе розділили
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01.02.2022 09:25 Ответить
как раз шапито 95 новые брычки по автосалонам приглядели, будет чем на карантине заниматься.
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01.02.2022 09:49 Ответить
99% пойдёт на пропитание корупции, а оставшиеся деньги пойдут по делу !
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01.02.2022 10:11 Ответить
Боже-бережи королеву...
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01.02.2022 09:23 Ответить
Лишь бы преЗЕдент не начал опять плести про нагнетание обстановки Западом и т.д....
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01.02.2022 09:23 Ответить
Його треба звязати та заткнути кляка в гундосу пику.
Так хай і сидить на зустрічах.
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01.02.2022 09:27 Ответить
Обирати його не треба було і не було б ніякої ганьби, але місцеві жлоби вирішили проголосувати за собі подібного..
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01.02.2022 09:39 Ответить
Не давайте клоуну деньги!!
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01.02.2022 09:25 Ответить
Не давайте гроші. Давайте зброю та спорядження. Осел зі слугами половину заката в асфальт. купить в Московії бітум, половину в ваш же офшор відправить з Бакановим. Прикуплять ще по хатинці на Бейкер-стріт.
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01.02.2022 09:26 Ответить
Буде блаЗЄнським за що руки зачепити...
Не грошима, а зброєю треба допомагати!
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01.02.2022 09:27 Ответить
Заберить їх негайно, та дайте зброю! Бо покрадуть
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01.02.2022 09:30 Ответить
Россия направила в Беларусь баллистические ракеты, спецподразделения, силы противовоздушной обороны, а также контингент в 5 тысяч военных.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза, передает https://www.dsnews.ua/world/rosiya-perekinula-v-bilorus-balistichni-raketi-ta-sili-ppo-postpred-ssha-v-oon-31012022-449883 dsnews.ua .

"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов было использовано для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", - сказала она.

По ее словам, в Беларусь переброшены 5 тысяч российских военных, спецподразделения, силы ПВО и баллистические ракеты. Кроме того, на границе с Украиной уже находится более 100 тысяч российских военных.

"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
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01.02.2022 09:37 Ответить
маринуйте мясо и не нагнетайте обстановку, смотрите мои видосики, катайтесь на лыжах, до встречи в Израиле.
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01.02.2022 09:54 Ответить
Надо бы добавить ..
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01.02.2022 09:49 Ответить
зекоманда чхала на всіх, бо як було сказано, без лоха и жизнь плоха, а в якості лохів виступили українці....
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01.02.2022 09:51 Ответить
Клоуну и вонючей зелени нельзя деньги давать
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01.02.2022 09:56 Ответить
Бариги немає при владі, тому є повна впевненість, що кошти будуть витрачені за призначенням.
Бо навіть пару човників довжиною 10 метрів за ціною ДЕСЯТЬ БЮДЖЕТНИХ МІЛЬЙОНІВ КОЖЕН барига побудував на власному заводі. А потім швиденько продав його Тигіпку - мовляв, це вже не його відповідальність... Бо після зміни власника документація знищується.
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01.02.2022 09:57 Ответить
Барыги нет при влади уже 3 года ( хотя ты наверное не знаешь, что шоколадный гетьман спокойно живет во дворце в Конча Заспе и ездит с кортежем на работу в ВР) Кстати ты стал жить лучше при власти Голобородько??? Или может подешевел бензин, олия, мясо и хлеб??? Так, что тебя *******, родной, когда ты купился на миф про Слуг олигархов.. Барыги в Украине при власти уже 30 лет.
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01.02.2022 10:10 Ответить
Я працюю в Польщі за контрактом. Тут теж піднялись ціни на паливо, на продукти харчування, на газ тощо. Проте всі знають, що це наслідок російської агресії, яку підтримують фашистсько-комуністичні адепти типу тебе.
Правда, в Польщі немає олігархів - країна не допустила їх появи, бо Кремль не мав впливу на Польщу. На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. Тому від олігархів треба рішуче позбавитись.
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01.02.2022 10:31 Ответить
Що, що зменшується? Вплив олігархів? Це ж яким упоротим зебілом потрібно бути, щоб таку хрінь писати про мультиміліонера ВАЗелінського, шістку олігарха бабломойського?
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01.02.2022 10:34 Ответить
Прочитай те, що я написав, ще раз, повільно, вголос, ворушачи губами.
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01.02.2022 10:37 Ответить
О, то ти не здатен не тільки думати, а й читати по-дорослому? Буває. Осилиш власну маячню?

"На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. "
Ти в курсі, що практично все оточення ВАЗелінського кацапські кроти та риги, і в скільки разів збагатились олігархи?
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01.02.2022 10:48 Ответить
Це твоя і таких як ти хвора фантазія.
Бо "кротам і ригам" ніхто не дав би ************ зброю в такій кількості.
За відкритими західними джерелами, ВЖЕ зараз кількість протитанкових ракет, які завдяки Заходу і команді Зеленського є в Україні, втричі перевищує кількість путінських танків, які він може погнати на Україну.
Найближчим часом Україна матиме також повноцінну ППО. І відбудеться це при Зеленському. Власне, вже відбувається.
І мені похєр шоколадне піаніно.
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01.02.2022 11:01 Ответить
Зброю дають Україні, всупеерч воплям твого капітулянта, який собачиться з Байденом і Європою, і на якого посилаються кацапи в ООН, щоб звинуватити Захід в нагнітання ситуації.
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01.02.2022 11:06 Ответить
Домалюй на фоні Януковича його міністра торгівлі. Порошенка тобто.
-------------
Про "собачиться з Байденом". )))

"У соціальних мережах з'явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - заявив речник Зеленського.

Згідно з https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392?ref_src=twsrc%5Etfw твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джозеф Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Ці подробиці репортерові нібито розповіло джерело в українській владі.

"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", - нібито сказав президент США.

"Київ можуть "взяти", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", - переповідає Марквардт.

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн повністю спростувала інформацію CNN.
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01.02.2022 11:22 Ответить
Ты сбежал со своей Родины в Польшу, вместо того, чтобы воевать с россиийскими фашистами, про который ты пишешь бред в инете. Поэтому мой електрички, стриги газоны, или что там тебе еще доверят ( хотя каждый труд почетен) и не нужно писать чушь про барыг , которых здесь стало еще больше..
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02.02.2022 08:08 Ответить
Я клубнику собираю. По вечерам. А с утра мою эти... Унитазы. Это же можно?
Кстати, ты где воевал?
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02.02.2022 09:02 Ответить
Друже, ничего нет плохого, в том, что ты делаешь в Польше. Это твоя работа. Хоть на заводе, хоть на клубнике, хоть в больнице или електричке. Таких как ты 3 млн. в Польше и еще 3 млн в РФ. Но зачем писать за украиских барыг, если их стало больше, и жизнь отнюдь не поменялась. Да. про ( воевал) ... даже и не думал. По моему мнению то, что некоторые называют войной, а некоторые ООС, это мочилово народа за интересы украинских олигархов.
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02.02.2022 14:11 Ответить
Боря, Джонсон, благодетель ты наш!!!! Нах... эти бабки???? Для покупки квартир депутатам ВР??? А может в помощь Ахметову, Коломойскому и Суркисам???
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01.02.2022 10:06 Ответить
Лучше оружием бы дали !!!!! Нельзя зе-уродам давать деньги !!!!
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01.02.2022 11:10 Ответить
Энергетическая независимость у нас зависит от олигархов..Британцам надо быть по осторожнее ,а то у Бени, поди уж, и рука зачесалась..Вот оружие,особенно для ПВО, будет самое то...
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01.02.2022 12:34 Ответить
 
 