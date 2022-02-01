Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні свого візиту до України заявив, що Британія виділить Україні майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.
Британський прем'єр приїжджає до Києва не з порожніми руками. 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги буде виділено Україні британським урядом для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності в Україні.
За словами Джонсона, візит має стати чітким сигналом — Лондон підтримує суверенітет України та її право на самооборону.
Повідомлення для Росії залишається незмінним — Кремль дорого заплатить за будь-яке вторгнення.
"Вторгнення в Україну стане трагедією для всього світу. Насамперед для самої Росії. Право самих українців визначати, як їм жити та до яких союзів вступати. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне знищити його. Закликаємо Росію відвести війська від українського кордону та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути кровопролиття", — заявив Джонсон.
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Так хай і сидить на зустрічах.
Не грошима, а зброєю треба допомагати!
Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза, передает https://www.dsnews.ua/world/rosiya-perekinula-v-bilorus-balistichni-raketi-ta-sili-ppo-postpred-ssha-v-oon-31012022-449883 dsnews.ua .
"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов было использовано для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", - сказала она.
По ее словам, в Беларусь переброшены 5 тысяч российских военных, спецподразделения, силы ПВО и баллистические ракеты. Кроме того, на границе с Украиной уже находится более 100 тысяч российских военных.
"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Бо навіть пару човників довжиною 10 метрів за ціною ДЕСЯТЬ БЮДЖЕТНИХ МІЛЬЙОНІВ КОЖЕН барига побудував на власному заводі. А потім швиденько продав його Тигіпку - мовляв, це вже не його відповідальність... Бо після зміни власника документація знищується.
Правда, в Польщі немає олігархів - країна не допустила їх появи, бо Кремль не мав впливу на Польщу. На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. Тому від олігархів треба рішуче позбавитись.
"На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. "
Ти в курсі, що практично все оточення ВАЗелінського кацапські кроти та риги, і в скільки разів збагатились олігархи?
Бо "кротам і ригам" ніхто не дав би ************ зброю в такій кількості.
За відкритими західними джерелами, ВЖЕ зараз кількість протитанкових ракет, які завдяки Заходу і команді Зеленського є в Україні, втричі перевищує кількість путінських танків, які він може погнати на Україну.
Найближчим часом Україна матиме також повноцінну ППО. І відбудеться це при Зеленському. Власне, вже відбувається.
І мені похєр шоколадне піаніно.
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Про "собачиться з Байденом". )))
"У соціальних мережах з'явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - заявив речник Зеленського.
Згідно з https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392?ref_src=twsrc%5Etfw твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джозеф Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Ці подробиці репортерові нібито розповіло джерело в українській владі.
"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", - нібито сказав президент США.
"Київ можуть "взяти", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", - переповідає Марквардт.
Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн повністю спростувала інформацію CNN.
Кстати, ты где воевал?