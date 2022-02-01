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Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги, - Джонсон

Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні свого візиту до України заявив, що Британія виділить Україні майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

Британський прем'єр приїжджає до Києва не з порожніми руками. 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги буде виділено Україні британським урядом для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності в Україні.

За словами Джонсона, візит має стати чітким сигналом — Лондон підтримує суверенітет України та її право на самооборону.

Повідомлення для Росії залишається незмінним — Кремль дорого заплатить за будь-яке вторгнення.

"Вторгнення в Україну стане трагедією для всього світу. Насамперед для самої Росії. Право самих українців визначати, як їм жити та до яких союзів вступати. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне знищити його. Закликаємо Росію відвести війська від українського кордону та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути кровопролиття", — заявив Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній візит Джонсона до України: заплановані перемовини із Зеленським та їхня спільна зустріч зі ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5663) допомога (8453) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+13
Не давайте клоуну деньги!!
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01.02.2022 09:25 Відповісти
+12
Не давайте гроші. Давайте зброю та спорядження. Осел зі слугами половину заката в асфальт. купить в Московії бітум, половину в ваш же офшор відправить з Бакановим. Прикуплять ще по хатинці на Бейкер-стріт.
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01.02.2022 09:26 Відповісти
+12
Його треба звязати та заткнути кляка в гундосу пику.
Так хай і сидить на зустрічах.
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01.02.2022 09:27 Відповісти
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Да что ж это делается-то. Лишь-бы зе команда не растянула эту помощь!
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01.02.2022 09:21 Відповісти
а відчуття таке, що вони між собою вже усе розділили
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01.02.2022 09:25 Відповісти
как раз шапито 95 новые брычки по автосалонам приглядели, будет чем на карантине заниматься.
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01.02.2022 09:49 Відповісти
99% пойдёт на пропитание корупции, а оставшиеся деньги пойдут по делу !
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01.02.2022 10:11 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Лишь бы преЗЕдент не начал опять плести про нагнетание обстановки Западом и т.д....
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Його треба звязати та заткнути кляка в гундосу пику.
Так хай і сидить на зустрічах.
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01.02.2022 09:27 Відповісти
Обирати його не треба було і не було б ніякої ганьби, але місцеві жлоби вирішили проголосувати за собі подібного..
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01.02.2022 09:39 Відповісти
Не давайте клоуну деньги!!
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01.02.2022 09:25 Відповісти
Не давайте гроші. Давайте зброю та спорядження. Осел зі слугами половину заката в асфальт. купить в Московії бітум, половину в ваш же офшор відправить з Бакановим. Прикуплять ще по хатинці на Бейкер-стріт.
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01.02.2022 09:26 Відповісти
Буде блаЗЄнським за що руки зачепити...
Не грошима, а зброєю треба допомагати!
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01.02.2022 09:27 Відповісти
Заберить їх негайно, та дайте зброю! Бо покрадуть
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01.02.2022 09:30 Відповісти
Россия направила в Беларусь баллистические ракеты, спецподразделения, силы противовоздушной обороны, а также контингент в 5 тысяч военных.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза, передает https://www.dsnews.ua/world/rosiya-perekinula-v-bilorus-balistichni-raketi-ta-sili-ppo-postpred-ssha-v-oon-31012022-449883 dsnews.ua .

"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов было использовано для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", - сказала она.

По ее словам, в Беларусь переброшены 5 тысяч российских военных, спецподразделения, силы ПВО и баллистические ракеты. Кроме того, на границе с Украиной уже находится более 100 тысяч российских военных.

"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
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01.02.2022 09:37 Відповісти
маринуйте мясо и не нагнетайте обстановку, смотрите мои видосики, катайтесь на лыжах, до встречи в Израиле.
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01.02.2022 09:54 Відповісти
Надо бы добавить ..
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01.02.2022 09:49 Відповісти
зекоманда чхала на всіх, бо як було сказано, без лоха и жизнь плоха, а в якості лохів виступили українці....
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01.02.2022 09:51 Відповісти
Клоуну и вонючей зелени нельзя деньги давать
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01.02.2022 09:56 Відповісти
Бариги немає при владі, тому є повна впевненість, що кошти будуть витрачені за призначенням.
Бо навіть пару човників довжиною 10 метрів за ціною ДЕСЯТЬ БЮДЖЕТНИХ МІЛЬЙОНІВ КОЖЕН барига побудував на власному заводі. А потім швиденько продав його Тигіпку - мовляв, це вже не його відповідальність... Бо після зміни власника документація знищується.
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01.02.2022 09:57 Відповісти
Барыги нет при влади уже 3 года ( хотя ты наверное не знаешь, что шоколадный гетьман спокойно живет во дворце в Конча Заспе и ездит с кортежем на работу в ВР) Кстати ты стал жить лучше при власти Голобородько??? Или может подешевел бензин, олия, мясо и хлеб??? Так, что тебя *******, родной, когда ты купился на миф про Слуг олигархов.. Барыги в Украине при власти уже 30 лет.
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01.02.2022 10:10 Відповісти
Я працюю в Польщі за контрактом. Тут теж піднялись ціни на паливо, на продукти харчування, на газ тощо. Проте всі знають, що це наслідок російської агресії, яку підтримують фашистсько-комуністичні адепти типу тебе.
Правда, в Польщі немає олігархів - країна не допустила їх появи, бо Кремль не мав впливу на Польщу. На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. Тому від олігархів треба рішуче позбавитись.
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01.02.2022 10:31 Відповісти
Що, що зменшується? Вплив олігархів? Це ж яким упоротим зебілом потрібно бути, щоб таку хрінь писати про мультиміліонера ВАЗелінського, шістку олігарха бабломойського?
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01.02.2022 10:34 Відповісти
Прочитай те, що я написав, ще раз, повільно, вголос, ворушачи губами.
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01.02.2022 10:37 Відповісти
О, то ти не здатен не тільки думати, а й читати по-дорослому? Буває. Осилиш власну маячню?

"На Україну колись мав, тому олігархи є. Проте зараз вплив Кремля різко зменшується. "
Ти в курсі, що практично все оточення ВАЗелінського кацапські кроти та риги, і в скільки разів збагатились олігархи?
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01.02.2022 10:48 Відповісти
Це твоя і таких як ти хвора фантазія.
Бо "кротам і ригам" ніхто не дав би ************ зброю в такій кількості.
За відкритими західними джерелами, ВЖЕ зараз кількість протитанкових ракет, які завдяки Заходу і команді Зеленського є в Україні, втричі перевищує кількість путінських танків, які він може погнати на Україну.
Найближчим часом Україна матиме також повноцінну ППО. І відбудеться це при Зеленському. Власне, вже відбувається.
І мені похєр шоколадне піаніно.
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01.02.2022 11:01 Відповісти
Зброю дають Україні, всупеерч воплям твого капітулянта, який собачиться з Байденом і Європою, і на якого посилаються кацапи в ООН, щоб звинуватити Захід в нагнітання ситуації.
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01.02.2022 11:06 Відповісти
Домалюй на фоні Януковича його міністра торгівлі. Порошенка тобто.
-------------
Про "собачиться з Байденом". )))

"У соціальних мережах з'явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - заявив речник Зеленського.

Згідно з https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392?ref_src=twsrc%5Etfw твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джозеф Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Ці подробиці репортерові нібито розповіло джерело в українській владі.

"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", - нібито сказав президент США.

"Київ можуть "взяти", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", - переповідає Марквардт.

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн повністю спростувала інформацію CNN.
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01.02.2022 11:22 Відповісти
Ты сбежал со своей Родины в Польшу, вместо того, чтобы воевать с россиийскими фашистами, про который ты пишешь бред в инете. Поэтому мой електрички, стриги газоны, или что там тебе еще доверят ( хотя каждый труд почетен) и не нужно писать чушь про барыг , которых здесь стало еще больше..
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02.02.2022 08:08 Відповісти
Я клубнику собираю. По вечерам. А с утра мою эти... Унитазы. Это же можно?
Кстати, ты где воевал?
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02.02.2022 09:02 Відповісти
Друже, ничего нет плохого, в том, что ты делаешь в Польше. Это твоя работа. Хоть на заводе, хоть на клубнике, хоть в больнице или електричке. Таких как ты 3 млн. в Польше и еще 3 млн в РФ. Но зачем писать за украиских барыг, если их стало больше, и жизнь отнюдь не поменялась. Да. про ( воевал) ... даже и не думал. По моему мнению то, что некоторые называют войной, а некоторые ООС, это мочилово народа за интересы украинских олигархов.
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02.02.2022 14:11 Відповісти
Боря, Джонсон, благодетель ты наш!!!! Нах... эти бабки???? Для покупки квартир депутатам ВР??? А может в помощь Ахметову, Коломойскому и Суркисам???
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01.02.2022 10:06 Відповісти
Лучше оружием бы дали !!!!! Нельзя зе-уродам давать деньги !!!!
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01.02.2022 11:10 Відповісти
Энергетическая независимость у нас зависит от олигархов..Британцам надо быть по осторожнее ,а то у Бени, поди уж, и рука зачесалась..Вот оружие,особенно для ПВО, будет самое то...
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01.02.2022 12:34 Відповісти
 
 