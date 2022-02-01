Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні свого візиту до України заявив, що Британія виділить Україні майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

Британський прем'єр приїжджає до Києва не з порожніми руками. 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги буде виділено Україні британським урядом для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності в Україні.

За словами Джонсона, візит має стати чітким сигналом — Лондон підтримує суверенітет України та її право на самооборону.

Повідомлення для Росії залишається незмінним — Кремль дорого заплатить за будь-яке вторгнення.

"Вторгнення в Україну стане трагедією для всього світу. Насамперед для самої Росії. Право самих українців визначати, як їм жити та до яких союзів вступати. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне знищити його. Закликаємо Росію відвести війська від українського кордону та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути кровопролиття", — заявив Джонсон.

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