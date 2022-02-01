Не прошедшие проверку на добродетельность работники ГБР Мережко и Козленко продолжат работать в ГБР, - СМИ

У работников ГБР Сергея Мережко и Александра Козленко в декларациях зафиксированы неточности, а расход семьи Мережко на несколько миллионов превышает официальные доходы.

Об этом в Facebook сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Мережко и Козленко были двумя из трех финалистов конкурса на должность директора ГБР. Третьим финалистом (в конце концов и победителем) стал их же руководитель Алексей Сухачев. В тот момент он исполнял обязанности главы ГБР.

"Например, Сергей Мережко, который во времена президента Януковича возглавлял отдел антикоррупционного бюро в Министерстве внутренних дел, не смог объяснить, почему расходы семьи на несколько миллионов превышают официальные доходы. Остались вопросы у членов комиссии и к Александру Козленко, в частности, из-за неточностей в декларации и покупку авто ниже рыночной стоимости", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, двое работников ГБР, которые, по мнению комиссии, не отвечают критерию добродетели, продолжат нести службу в правоохранительном органе.

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