Не прошедшие проверку на добродетельность работники ГБР Мережко и Козленко продолжат работать в ГБР, - СМИ
У работников ГБР Сергея Мережко и Александра Козленко в декларациях зафиксированы неточности, а расход семьи Мережко на несколько миллионов превышает официальные доходы.
Об этом в Facebook сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.
Мережко и Козленко были двумя из трех финалистов конкурса на должность директора ГБР. Третьим финалистом (в конце концов и победителем) стал их же руководитель Алексей Сухачев. В тот момент он исполнял обязанности главы ГБР.
"Например, Сергей Мережко, который во времена президента Януковича возглавлял отдел антикоррупционного бюро в Министерстве внутренних дел, не смог объяснить, почему расходы семьи на несколько миллионов превышают официальные доходы. Остались вопросы у членов комиссии и к Александру Козленко, в частности, из-за неточностей в декларации и покупку авто ниже рыночной стоимости", - говорится в сообщении.
По данным журналистов, двое работников ГБР, которые, по мнению комиссии, не отвечают критерию добродетели, продолжат нести службу в правоохранительном органе.
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Вот только тот кто даёт задания, он честный или бесчестный?
Избавление от совка проходит только через смену поколений.
Полное избавление страны от совкового инфантилизма происходит после смены 2-3 поколений.
А у нас растет второе поколение и ему 11 лет.
По логике где то через 9 лет наступит переломный момент, а через 29 лет страна вырвется из совка окончательно
Їхніми руками здійснюються репресії, незаконні переслідування невгодних режиму.