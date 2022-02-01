РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10231 посетитель онлайн
Новости
8 048 23

Не прошедшие проверку на добродетельность работники ГБР Мережко и Козленко продолжат работать в ГБР, - СМИ

У работников ГБР Сергея Мережко и Александра Козленко в декларациях зафиксированы неточности, а расход семьи Мережко на несколько миллионов превышает официальные доходы.

Об этом в Facebook сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Мережко и Козленко были двумя из трех финалистов конкурса на должность директора ГБР. Третьим финалистом (в конце концов и победителем) стал их же руководитель Алексей Сухачев. В тот момент он исполнял обязанности главы ГБР.

"Например, Сергей Мережко, который во времена президента Януковича возглавлял отдел антикоррупционного бюро в Министерстве внутренних дел, не смог объяснить, почему расходы семьи на несколько миллионов превышают официальные доходы. Остались вопросы у членов комиссии и к Александру Козленко, в частности, из-за неточностей в декларации и покупку авто ниже рыночной стоимости", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, двое работников ГБР, которые, по мнению комиссии, не отвечают критерию добродетели, продолжат нести службу в правоохранительном органе.

Читайте: Стараюсь не влиять на комиссию по избранию главы САП, давайте дождемся их решений, - Венедиктова

Не прошедшие проверку на добродетельность работники ГБР Мережко и Козленко продолжат работать в ГБР, - СМИ 01
Не прошедшие проверку на добродетельность работники ГБР Мережко и Козленко продолжат работать в ГБР, - СМИ 02

Автор: 

конкурс (1143) ГБР (3049) Сухачев Алексей (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
01.02.2022 09:29 Ответить
+14
Патамуша КОЗЛЕНКИ залишаються на всіх гілках влади...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:27 Ответить
+11
Вы ни панимаити, ето другое...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патамуша КОЗЛЕНКИ залишаються на всіх гілках влади...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:27 Ответить
Вероятно бесчестные люди нужны для бесчестных заданий, которые им дают.
Вот только тот кто даёт задания, он честный или бесчестный?
показать весь комментарий
01.02.2022 09:29 Ответить
Бесчестные люди, в первую очередь, превращают систему, которая должна служить справедливости, в публичный дом "Чего изволите". Ложка дерьма с бочке меда делает весь мед дерьмом.
показать весь комментарий
01.02.2022 09:32 Ответить
Совок он такой. Его невозможно вытравить из человека. Это пожизненная программа.
Избавление от совка проходит только через смену поколений.
Полное избавление страны от совкового инфантилизма происходит после смены 2-3 поколений.
А у нас растет второе поколение и ему 11 лет.
По логике где то через 9 лет наступит переломный момент, а через 29 лет страна вырвется из совка окончательно
показать весь комментарий
01.02.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2022 09:29 Ответить
Вы ни панимаити, ето другое...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:29 Ответить
Вам мало що у нас президентом совок Зеля?
показать весь комментарий
01.02.2022 09:31 Ответить
А при минулому вони не працювали? їх до нас нещодавно з марсу прислали?
показать весь комментарий
01.02.2022 09:43 Ответить
Генпрокурорша Бенядиктова не прошедшая проверку работает благополучно, так херли этим нельзя, на фоне Сосен народа один хрен тупее выглядеть не будут.
показать весь комментарий
01.02.2022 09:31 Ответить
Саме такі Козленки і є опорою зеленого режиму.
Їхніми руками здійснюються репресії, незаконні переслідування невгодних режиму.
показать весь комментарий
01.02.2022 09:31 Ответить
Борьба с коррупцией выходит на новый уровень!😂
показать весь комментарий
01.02.2022 09:32 Ответить
Ручная карательная дубинка ОПы другой быть не может...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:32 Ответить
господи..., ну какая доброчестность..., это же не совместимые вещи - дбр и доброчестность..., в дбр на такие зарплаты и для такой деятельности именно такие "спецы" - это просто находка, за лишнюю тысячу баксов они накопают что-нибудь даже на родную маму..., за возможность сделать пристройку к своему элитному особнячку они будут выполнять любую грязную работу..., это шавки нынешней власти...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:35 Ответить
Почему только нынешней? Как вы считаете - они до сегодняшнего дня ни где не работали и пришли с улицы? Такие кадры решали все при всех наших властях!!!
показать весь комментарий
01.02.2022 10:30 Ответить
Ну дик логічно, яка ще ху...ня буде виконувати злочинні накази клоуна?🤬 А взагалі там в офісі кроти роССії і шісткі яника в оточенні, чому ще пару рил не взяти...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:37 Ответить
А шо, кто-то ожидал от ГБР другого? Серьезно?
показать весь комментарий
01.02.2022 09:40 Ответить
Ви їх до "татарова". Він підтвердить їх доброчесність
показать весь комментарий
01.02.2022 09:45 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2022 09:46 Ответить
Green Cancer...
показать весь комментарий
01.02.2022 09:52 Ответить
Саме такі козленки були і є, до теперішнього часу, опорою любого режиму в Україні
показать весь комментарий
01.02.2022 10:17 Ответить
Хтось вірить, що оці поросячі пики приперлись туди щоб боротися з організованою злочинністю? Там же на щоках написано - не поділишся - сядеш...
показать весь комментарий
01.02.2022 10:27 Ответить
Свої люди. Ще потрібні...
показать весь комментарий
01.02.2022 10:31 Ответить
мережко в кацапии помер а козленко козел всех в топку откуда миллионы
показать весь комментарий
01.02.2022 11:20 Ответить
 
 