1 945 12
COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав
Привитые бустерной дозой против COVID-19 украинцы могут сгенерировать соответствующий сертификат в "Дії".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID -19", - говорится в сообщении.
Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС.
Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.
Топ комментарии
+4 Гонта Київський
показать весь комментарий01.02.2022 10:29 Ответить Ссылка
+2 DmLa
показать весь комментарий01.02.2022 09:47 Ответить Ссылка
+1 Семен Полова
показать весь комментарий01.02.2022 09:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинцы там тоже будут ?