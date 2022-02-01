COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав

Привитые бустерной дозой против COVID-19 украинцы могут сгенерировать соответствующий сертификат в "Дії".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID -19", - говорится в сообщении.

Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС.

Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.

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