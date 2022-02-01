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Новости Борьба с коронавирусом
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COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в

Привитые бустерной дозой против COVID-19 украинцы могут сгенерировать соответствующий сертификат в "Дії".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID -19", - говорится в сообщении.

Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС.

Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен в 11 раз, в 11 областях "красный" уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Двух доз для решения проблемы перенаселения планеты оказалось недостаточно. Но, как видим, заботливые моральные уроды из МОЗ не собираются останавливаться на достигнутом...
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01.02.2022 10:29 Ответить
+2
проверил, только срок действия текущего уменьшился, бустер нет подтянулся.
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01.02.2022 09:47 Ответить
+1
Так, термін дії зменшився: був дійсний до 10.06.2022, після генерації бустерного став до 06.03.2022
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01.02.2022 09:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
проверил, только срок действия текущего уменьшился, бустер нет подтянулся.
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01.02.2022 09:47 Ответить
Так, термін дії зменшився: був дійсний до 10.06.2022, після генерації бустерного став до 06.03.2022
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01.02.2022 09:57 Ответить
Зелёная банда продолжит кукарекодить Украину пока не получит полноценного майданного пенделя.
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01.02.2022 10:02 Ответить
Євреї оголосили мітинг Свободи на 14.02.
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01.02.2022 10:26 Ответить
А почему только евреи ?

Украинцы там тоже будут ?
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01.02.2022 10:56 Ответить
Ок, ізраїльтяни.
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01.02.2022 11:42 Ответить
A, понял; я подумал почему-то что речь о Киеве.
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01.02.2022 13:34 Ответить
Бустер появился, сроки предыдущих уменьшились.
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01.02.2022 10:08 Ответить
Двух доз для решения проблемы перенаселения планеты оказалось недостаточно. Но, как видим, заботливые моральные уроды из МОЗ не собираются останавливаться на достигнутом...
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01.02.2022 10:29 Ответить
А после побочных эффектов некролог в дие можно сгенерировать?
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01.02.2022 10:42 Ответить
Ви оновлювали "Дію"?
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04.02.2022 12:27 Ответить
 
 