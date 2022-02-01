COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою можна згенерувати в "Дії", - МОЗ

Щеплені бустерною дозою проти COVID-19 українці можуть згенерувати відповідний сертифікат в "Дії".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати відповідний запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.

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