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COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою можна згенерувати в "Дії", - МОЗ
Щеплені бустерною дозою проти COVID-19 українці можуть згенерувати відповідний сертифікат в "Дії".
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати відповідний запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.
Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.
Топ коментарі
+4 Гонта Київський
показати весь коментар01.02.2022 10:29 Відповісти Посилання
+2 DmLa
показати весь коментар01.02.2022 09:47 Відповісти Посилання
+1 Семен Полова
показати весь коментар01.02.2022 09:57 Відповісти Посилання
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Украинцы там тоже будут ?