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Новини Боротьба з коронавірусом
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COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою можна згенерувати в "Дії", - МОЗ

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою можна згенерувати в

Щеплені бустерною дозою проти COVID-19 українці можуть згенерувати відповідний сертифікат в "Дії".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати відповідний запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.

Також читайте: Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищений в 11 разів, в 11 областях "червоний" рівень з госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) Дія (1144) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Двух доз для решения проблемы перенаселения планеты оказалось недостаточно. Но, как видим, заботливые моральные уроды из МОЗ не собираются останавливаться на достигнутом...
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01.02.2022 10:29 Відповісти
+2
проверил, только срок действия текущего уменьшился, бустер нет подтянулся.
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01.02.2022 09:47 Відповісти
+1
Так, термін дії зменшився: був дійсний до 10.06.2022, після генерації бустерного став до 06.03.2022
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01.02.2022 09:57 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
проверил, только срок действия текущего уменьшился, бустер нет подтянулся.
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01.02.2022 09:47 Відповісти
Так, термін дії зменшився: був дійсний до 10.06.2022, після генерації бустерного став до 06.03.2022
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01.02.2022 09:57 Відповісти
Зелёная банда продолжит кукарекодить Украину пока не получит полноценного майданного пенделя.
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01.02.2022 10:02 Відповісти
Євреї оголосили мітинг Свободи на 14.02.
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01.02.2022 10:26 Відповісти
А почему только евреи ?

Украинцы там тоже будут ?
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01.02.2022 10:56 Відповісти
Ок, ізраїльтяни.
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01.02.2022 11:42 Відповісти
A, понял; я подумал почему-то что речь о Киеве.
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01.02.2022 13:34 Відповісти
Бустер появился, сроки предыдущих уменьшились.
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01.02.2022 10:08 Відповісти
Двух доз для решения проблемы перенаселения планеты оказалось недостаточно. Но, как видим, заботливые моральные уроды из МОЗ не собираются останавливаться на достигнутом...
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01.02.2022 10:29 Відповісти
А после побочных эффектов некролог в дие можно сгенерировать?
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01.02.2022 10:42 Відповісти
Ви оновлювали "Дію"?
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04.02.2022 12:27 Відповісти
 
 