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Новости Скандалы в Слуге народа
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Нардеп Воронько заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Нардеп Воронько заявил о выходе из фракции

Народный депутат Олег Воронько написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в кулуарах в интервью журналистам.

Воронько признался, что предварительно не обсуждал свои намерения с руководством фракции, потому что оно управляемо Офисом Президента.

Говоря о причинах своего выхода, он подчеркнул: "Я не хочу, чтобы власть в Украине была узурпирована Офисом Президента. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об обысках у члена его МФО Воронько: "По своим депутатам не делается ничего. Где расследование по делу Трухина?"

Политик уверен, что президент Владимир Зеленский и Офис Президента полностью контролируют принятие решений Верховной Радой.

Воронько рассказал, что на него оказывалось постоянное давление.

"Несколько раз я в ОП беседовал с президентом. Я хотел рассказать ему о ситуации, которая действительно происходит в стране, в частности, по моему профилю. Но президенту это не интересно", - добавил политик.

Парламентарий признался, что присоединится к партии бывшего спикера Дмитрия Разумкова, когда она будет создана.

Как сообщалось, 28 января ГБР провело обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика". Руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призвал спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.

Автор: 

ВР (29288) Зеленский Владимир (20906) Слуга народа (2636) Офис Президента (1803) Воронько Олег (4)


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Топ комментарии
+30
Щось згадались щурі та тонучий корабель...
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01.02.2022 11:09 Ответить
+19
Чувак запакувався на все життя, тепер можна і відвалити. Спрацювало почуття міри. Мудрий зелебоб.))
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01.02.2022 11:25 Ответить
+17
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01.02.2022 11:18 Ответить
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Щось згадались щурі та тонучий корабель...
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01.02.2022 11:09 Ответить
Ключевая строка - "Парламентар зізнався, що долучатиметься до партії колишнього спікера Дмитра Разумкова, коли вона буде створена"
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01.02.2022 11:13 Ответить
Так-так. "Шило на мило"... Разумков тепер такий розумний. Тобто раніш нічого не бачив та топив за Зеленського. Політтехнолог хренов...
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01.02.2022 11:24 Ответить
У когось грошей виявилося більше 🙂
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01.02.2022 11:26 Ответить
Та хай той корабль тонет, никто не заплачет
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01.02.2022 11:13 Ответить
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01.02.2022 13:43 Ответить
Та то все матусине та бабусине...
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01.02.2022 13:45 Ответить
жінки що з ним розлучена)))
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01.02.2022 18:36 Ответить
Так все ж хорошо в стране??
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01.02.2022 11:13 Ответить
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. - Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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01.02.2022 11:34 Ответить
Только недавно кто то кричал что нельзя Разумкову монополизировать Воронька и вот не прошло и 2 дня....
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01.02.2022 11:13 Ответить
Тут восемь лет назад уже бегало чудище узурпированное по пенькам.
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01.02.2022 11:13 Ответить
Тоді було чудіще, а зараз пеньок.)))
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01.02.2022 11:23 Ответить
Буратіно з пенька
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01.02.2022 18:37 Ответить
Вибори близенько.
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01.02.2022 11:14 Ответить
Угу..Еще одна зеленая крыса поняла-её после крушения зеленого Говнотаника на плот не возьмут и начала заранее метаться по палубе,ища какое нибудь плавсредство.
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01.02.2022 11:24 Ответить
Але президенту це не цікаво
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01.02.2022 11:16 Ответить
О
Ой, невже пережер ?
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01.02.2022 11:18 Ответить
Чувак запакувався на все життя, тепер можна і відвалити. Спрацювало почуття міри. Мудрий зелебоб.))
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01.02.2022 11:25 Ответить
Але тут може прийти портновське ДБР і все забрати взад на користь гундосої та портнової))
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01.02.2022 11:29 Ответить
але гад заперечує, що конверти отримував
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01.02.2022 11:46 Ответить
так , напевно, вже перестали давати канаверти !! тому й побіг до чергового гаманця.. почуяв запах грошенят..
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01.02.2022 11:52 Ответить
так валізи мають бути, а не конверти
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01.02.2022 11:53 Ответить
Эти 120 лимонов помогли ему стать идейным.
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01.02.2022 12:05 Ответить
шапито... конверт не выдали?
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01.02.2022 11:18 Ответить
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01.02.2022 11:18 Ответить
Окончил Высшую школу управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 охраной труда в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Катовице (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша ) по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 Управление проектами », факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 менеджмента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной металлургической академии Украины . Выпускник факультета технологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F высокомолекулярных соединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Днепропетровского химико-технологического института .

Занимается реализацией проектов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2 ИТ -сфере.

Является основателем «Инстант Фудс Групп» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Агротрейд групп».

Интересный парень...
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01.02.2022 11:20 Ответить
дуже добре, буде висіти передостаннім
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01.02.2022 11:21 Ответить
І покотився ще один Колобок нафіг по доріжці.
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01.02.2022 11:23 Ответить
конечно, не мне советовать Разумкову что и как делать, но я бы сильно фильтровала этих спасающихся с тонущего Титаника..., потому что легко можно повторить его путь..., когда понабирали по объявлению всякую шелупонь..., а потом неизвестно, что с нею делать... и куда она побежит...
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01.02.2022 11:23 Ответить
я бы сильно фильтровала этих спасающихся

 Так вони вже є відфільтроваиним, як і сам Разумков.
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01.02.2022 11:44 Ответить
Пані Ганю! А ви що? Фанатка дімасіка-пустобріха, білого і пушистого?. Якщо так,то більше питань до вас немає.
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01.02.2022 11:46 Ответить
а как вы определили, что я его фанатка? просто интересно...
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01.02.2022 12:10 Ответить
А ви що, не перечтуєте текст постів ,які відправляєте? Я запідозрив у вас фанатку дімасіка з вашого тексту. Якщо я помиляюсь просто напишіть: "Я не фанатка Разумкова".
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01.02.2022 12:23 Ответить
А сам Розумков не з того самого тіста зліплений? Чи Ви, перепрошую, вбачаєте у ньому нового Месію на кшталт голобородьки три роки тому? Чи, може, це не він зі спікерського крісла керував ручною фракцією монозброду: "прошу визначатися - прошу підтримати"? Вже був один такий у ВР, Міша-Сємафор, він же Чєчєтов. Розумову варто згадати його долю.
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01.02.2022 11:47 Ответить
новий проєкт.. шоб повалити старий...
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01.02.2022 11:54 Ответить
Мало тексту. Можна позмстовнше.
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01.02.2022 12:25 Ответить
позмствнше- це ще один бажаючий звалити Зе проєкт.. були : мертветчук з ківою та рабіновичами. петро олексійович. а тепер от ще й разумков додався.. на допомогу пухйлу якому не подобається нинішній "києвский режим и хунта "..
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01.02.2022 12:34 Ответить
А ви щось про ефект Даннінга-Крюгера чули?
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01.02.2022 13:00 Ответить
при чому тут.. розумкову поставили завдання.. от він його й відрпрацьовує.. в нього немає власного розуму. лише амбіції та нюх на гроші.. він був в ригионах.. тепер в слуги затесався. далі думає шо його проведуть наверх як велике цабе. просто на нього зробили ставку..
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01.02.2022 13:33 Ответить
Ось тепер бачу що ми майже однаково бачимо дімочку-пустобріха на політичній мапі України. Лишається тільки уточнити: хто на нього зробив ставку? Ну і, на мою думку,той факт що цей младоригоанал очолював список слуг зебені,а ще й більше двох років керував турборежимом( юридичну оцінку якому ще дадуть в майбутньому) не відбілить дімочку від активній участі в цій зеганьбі.
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01.02.2022 14:34 Ответить
не думаю. думаю шо цей прищ працює на ахметку.. бо саме і ахметку зараз намагається прищемити Зе... тому й побіг він від Зе.. а був в Зе команді засланним козачком.. як і багато інших.
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02.02.2022 12:45 Ответить
Ось бачите як все просто- я з вами тут майже згідний. Хіба що, можливо дімасік-пустобріх не був засланим козачком, а пішов в зелену мафію бо нікуди більш не брали. Тай чуйку має на зміну настрою єлекторату. Та й звінтив звідтіля, бо хитріший і грмотніший, в противагу більшості слуг зебені.
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02.02.2022 13:03 Ответить
уміння перефарбовуватися на льоту це не грамотність.це-нюх на більш сприятливі можливості. вважаю шо біля 100 украінских депутатів в складі Зе команди є. тому іх треба підтримувати. таких як Потуруаєв.. ім і так там важко..
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02.02.2022 13:53 Ответить
Прозрів ... "наївнй хлопчик"
До бубочки number two тепер хоче
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01.02.2022 11:24 Ответить
Один козел поскакав від одного козла до іншого.
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01.02.2022 11:37 Ответить
А вот давайте пофантазируем и представим, что (с какого-то перепуга) Воронько - честный и порядочный политик, попал на личный прием к Зеленскому и рассказал ему "про ситуацію, яка справді відбувається в країні ...". Что же было дальше:

- Андрей, тут у меня разговор состоялся с Воронько и он мне такое рассказал ...
- Та подожди, Вова. Не кипишуй. Все всё врут. Ща я тебе расскажу как всё на самом деле ...
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01.02.2022 11:37 Ответить
нечего личного - только бизнес))
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01.02.2022 11:43 Ответить
Корабль из состоящий из клоунов идет ко дну!!!!!!
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01.02.2022 11:46 Ответить
Який наївний мудак. Ходив ходоком до сцаря і розказував йому, як бідує народ. Боже!!! Доки ми будемо бачити цих дебілів і тих дебілів, які вибирають таких дебілів.
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01.02.2022 11:49 Ответить
Политик уверен, что президент Владимир Зеленский и Офис Президента полностью контролируют принятие решений Верховной Радой.

Не моооожеетт быыытьььь...... вы все врете!
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01.02.2022 11:50 Ответить
Прогнозували, що після нового року фракція слуг посиплеться, це перший. Хто наступний?
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01.02.2022 11:52 Ответить
з старого фільму"... кажуть хлопці,що у отамана золотого запасу нема..."
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01.02.2022 11:56 Ответить
що відбувається ми знаємо і самі - може він скаже як це виправити
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01.02.2022 11:58 Ответить
Просто щури завжди тікають з корабля,який незабаром потоне. Так що нічого дивного...
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01.02.2022 11:59 Ответить
Наколядовал 120 лимонов и взвыл о политических преследованиях. Це ж вже було.
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01.02.2022 12:07 Ответить
Устала Алла.... тьфу ! Оля !
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01.02.2022 12:16 Ответить
Всё интересней и насущней вопрос, а куда будет бежать Зеленский в 2024 году? Ведь в отличии от Порошенко на нём реально уже висят статьи которые тянут на "вышку" и он ведь знает что ему кирдык будет в Украине если он каким то чудом не зацепится за власть ещё на один срок. Если он сбежит в Европу или США то его оттуда непременно экстрадируют по запросу Генпрокурора Украины? И это уже будет не Венедиктова которой и самой уже пора подыскивать норку или топить зелёную хриплую крысу пока не поздно. Думается скоро так и произойдёт,вдруг в один момент "прозреют" и ГПУ и Ванька Баканов со своим пока что СБУ и МВД и даже татаровское ГБР и все кинутся топить и травить это маленькое тщедушное и глупое существо сваливая на него все земные грехи что сами же и натворили .Несчастный маленький глупый шут на которого мерзавцы напялили огромную королевскую корону и его же сделают козлом отпущения выжав из него всё до последней капли. Как ни странно но мне его очень жаль и чем ближе его конец тем мне его всё более жаль.
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01.02.2022 12:17 Ответить
А де сльози? ШУт гороховий.
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01.02.2022 13:50 Ответить
Пане , Арахамія забере ЗЄ з собою на "планету мавп "
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01.02.2022 14:34 Ответить
Шо значит вышел???!!!

Клеймо на лоб, шоб до конца жизни издалека видно было.
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01.02.2022 12:21 Ответить
УМНАЯ ЭТА КРЫСА.
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01.02.2022 12:24 Ответить
Еще одно жополицое на более привлекательные условия проституции к другому олигарху перебежало.
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01.02.2022 12:56 Ответить
Скоро всі "з дитинства" проти блазня будуть, винуватих не знайдеш...
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01.02.2022 12:57 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/22/novyna/polityka/sluha-narodu-voronko-ne-zmih-dovesty-nazk-poxodzhennya-132-mln-hrn
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01.02.2022 13:17 Ответить
Разумков ідеолог СН В своїй "політиці" набирає з тих кго вже вибрав. раніше. Змінитись вінне може--такий же україноненависник як і його зеленський. Просто набагато хітріший . Але по суті --він не УКРАЇНЕЦЬ. А зараз можна критикувати,що робив коли був головою ВР--разом з зе знищували Ураїну. Поц ще той.
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01.02.2022 13:46 Ответить
розумков такая же зеленая мразь как и зеленский
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01.02.2022 14:42 Ответить
ГУМОВИЙ ЧОВЕН

"Гундосого" човен
Малоросів повен.
Повітря втрачає,
Що йде на дно знає.

Бо човен із гуми,
Склепаний в Думі...
Зелений, як жаба,
Там хуцпа і шабаш.

Щурі вже втікають,
Та нірку шукають.
Бо знають "Гундос",
Тупий малорос!
18.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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01.02.2022 15:04 Ответить
а что так рано драпаем, и хватит ли внукам того "барахла" что нагреб "непосильным трудом"?
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01.02.2022 18:10 Ответить
все равно сядешь......
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02.02.2022 17:42 Ответить
 
 