Нардеп Воронько заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Олег Воронько написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в кулуарах в интервью журналистам.

Воронько признался, что предварительно не обсуждал свои намерения с руководством фракции, потому что оно управляемо Офисом Президента.

Говоря о причинах своего выхода, он подчеркнул: "Я не хочу, чтобы власть в Украине была узурпирована Офисом Президента. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об обысках у члена его МФО Воронько: "По своим депутатам не делается ничего. Где расследование по делу Трухина?"

Политик уверен, что президент Владимир Зеленский и Офис Президента полностью контролируют принятие решений Верховной Радой.

Воронько рассказал, что на него оказывалось постоянное давление.

"Несколько раз я в ОП беседовал с президентом. Я хотел рассказать ему о ситуации, которая действительно происходит в стране, в частности, по моему профилю. Но президенту это не интересно", - добавил политик.

Парламентарий признался, что присоединится к партии бывшего спикера Дмитрия Разумкова, когда она будет создана.

Как сообщалось, 28 января ГБР провело обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика". Руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призвал спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.