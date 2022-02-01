Нардеп Воронько заявил о выходе из фракции "Слуга народа"
Народный депутат Олег Воронько написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в кулуарах в интервью журналистам.
Воронько признался, что предварительно не обсуждал свои намерения с руководством фракции, потому что оно управляемо Офисом Президента.
Говоря о причинах своего выхода, он подчеркнул: "Я не хочу, чтобы власть в Украине была узурпирована Офисом Президента. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло".
Политик уверен, что президент Владимир Зеленский и Офис Президента полностью контролируют принятие решений Верховной Радой.
Воронько рассказал, что на него оказывалось постоянное давление.
"Несколько раз я в ОП беседовал с президентом. Я хотел рассказать ему о ситуации, которая действительно происходит в стране, в частности, по моему профилю. Но президенту это не интересно", - добавил политик.
Парламентарий признался, что присоединится к партии бывшего спикера Дмитрия Разумкова, когда она будет создана.
Как сообщалось, 28 января ГБР провело обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика". Руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призвал спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.
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Ой, невже пережер ?
Занимается реализацией проектов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2 ИТ -сфере.
Является основателем «Инстант Фудс Групп» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Агротрейд групп».
Интересный парень...
Так вони вже є відфільтроваиним, як і сам Разумков.
До бубочки number two тепер хоче
- Андрей, тут у меня разговор состоялся с Воронько и он мне такое рассказал ...
- Та подожди, Вова. Не кипишуй. Все всё врут. Ща я тебе расскажу как всё на самом деле ...
Не моооожеетт быыытьььь...... вы все врете!
Клеймо на лоб, шоб до конца жизни издалека видно было.
"Гундосого" човен
Малоросів повен.
Повітря втрачає,
Що йде на дно знає.
Бо човен із гуми,
Склепаний в Думі...
Зелений, як жаба,
Там хуцпа і шабаш.
Щурі вже втікають,
Та нірку шукають.
Бо знають "Гундос",
Тупий малорос!
18.01.2022 р.
Анатолій Березенський