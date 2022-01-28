Разумков об обысках у члена его МФО Воронько: "По своим депутатам не делается ничего. Где расследование по делу Трухина?"

Народный депутат, руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призывает спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах ВР.

Разумков напомнил, что сегодня с 7:00 у народного депутата, члена МФО "Розумна політика" Олега Воронько представители ГБР проводят обыски по "притянутому за уши делу", которое уже было закрыто через суд.

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"Я терпел и молчал, пока за нами с коллегами ездили, пока пытались на нас давить. Мы относились к этому, как это возможно в демократическом государстве, с "пониманием". Но сегодня перейдена красная линия. Когда по своим народным депутатам не делается ничего. Где расследования по уголовным делам в отношении Трухина и других? Прикрываются Офисом Президента и президентом, наверное. А в это время проводятся обыски у Воронько, у его сына. Ничего не могут найти, ничего не могут доказать. Мы возвращаемся в страну узурпации и автократии. К чему все идет в этом государстве?" - отметил нардеп и добавил, что если человек виноват, то должен нести ответственность независимо от должности, ведь закон один для всех.

Он считает, что сегодня мы наблюдаем возвращение во времена 2013 года, когда представители власти думали, что будут оставаться на должности вечно, однако закончилось все иначе.

Политик рассказал, что через третьих лиц пытаются открыть уголовное дело в отношении еще одного члена МФО "Розумна політика" Дмитрия Микиши.

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"Это все происходит только по мотивам политического давления на объединение "Розумна політика", потому что оно не подчинено глупостям, которые идут из Офиса Президента, тому беспределу, который пытаются создать в государстве. Хотят превратить его в собственность. Но это не собственность ни президента, ни Арахамии, ни фракции, ни Офиса Президента и даже не Верховной Рады. Это собственность нашего народа", - добавил депутат.

Разумков поинтересовался, почему ГБР совершает следующие действия: "Это он (директор ГБР. – Ред.) так отрабатывает подарки за 31 декабря, которые дед мороз в качестве президента принес под елку? На кого сегодня работает ГБР? На государство? Или оно стало ручным инструментом влияния и давления народных депутатов Украины".

Как сообщалось, 28 января ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.