Следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП, - и.о. директора ГБР Сухачев
Следствие в деле по факту ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
По его словам, после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу.
"Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве", - объяснил Сухачев.
При этом и.о. директора ГБР отметил: "Уже установлены всего участники того события".
Отвечая на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".
И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.
"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", - подчеркнул Сухачев.
Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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І таке тож буває. Шо ніхто не бачив боллівудских фільмов , штолє?
Якщо кубло ДБР, в яке Бенядіктова напризначала подібних собі корєшей з Харкова, не здатне відповісти на прості питання.
Ну зачем Украине орган, где работают идиоты и получают явно не 6500 грн?!
Превратить обычное ДТП в постыдный балаган. Позор!
А тот, кто на видео - это не Трухин наверное.
І зедебіли ВІРЯТЬ!
Шо не ясно?
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Никаких взяточников при совке никуда не садили
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З директором Рувіном О.Г.
Ця шобла дуууууже хвацько "заекспертизила" Дугарь, Кузьменко та Антоненко.
А зараз на тобі, обісрались.
Цілий інститут...
Ну а ні й...б його маму-рімму мать?
мы вернулись во времена януковоща, только еще хуже...