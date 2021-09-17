Следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП, - и.о. директора ГБР Сухачев

Следствие в деле по факту ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По его словам, после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу.

"Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве", - объяснил Сухачев.

При этом и.о. директора ГБР отметил: "Уже установлены всего участники того события".

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Отвечая на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", - подчеркнул Сухачев.

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Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

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