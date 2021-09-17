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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП, - и.о. директора ГБР Сухачев

Следствие не установило, был ли

Следствие в деле по факту ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По его словам, после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу.

"Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве", - объяснил Сухачев.

При этом и.о. директора ГБР отметил: "Уже установлены всего участники того события".

Читайте: Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук

Отвечая на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", - подчеркнул Сухачев.

Также читайте: ГБР мгновенно дало комментарии по видео с критиком Зеленского Леросом, а по ДТП "слуги народа" Трухина молчит 3 недели, - Бутусов

Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Читайте также: В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

ДТП (7670) ГБР (2964) Трухин (145) Сухачев (57)


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Топ комментарии
+54
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17.09.2021 09:47
+51
Та кто бы сомневался, что его обморока отмажут)))
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17.09.2021 09:46
+32
Та пох кто там был. А вот шо тогда случилось с нашей "свободной прессой" вопрос на порядок интересней
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17.09.2021 09:52
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Вобщім , слєдствіє установило , шо Трухін припаркував машину і кудась уйшов по своїм трухінским ділам , а остальні машини нагло каталися по трасі на передачі заднього хода превишая , при етом , максимально допустіму скорость установлену ПДДою для автострад.

І таке тож буває. Шо ніхто не бачив боллівудских фільмов , штолє?
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17.09.2021 10:26 Ответить
Следствие установило шо трухин был не за рулём , а перед рулём!)
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17.09.2021 10:27 Ответить
Або-під рулем взагалі
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18.09.2021 14:29 Ответить
У водія, ну цього "слугів уродів" таке козацьке обличчя і такі чесні-пречесні очі, ну як у всіх осіб, які сьогодні сидять у владних кабінетах. А якщо ДБР не в змозі встановити, хто був за кермом, то що можна говорити за документування і розкриття тяжких злочинів?
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17.09.2021 10:28 Ответить
один вопрос - кто верит этому кретину????????
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17.09.2021 10:28 Ответить
Верят такие же кретины, как он сам.
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17.09.2021 23:12 Ответить
Мудаки! Другого слова нет! А людей за быдло держат
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17.09.2021 10:33 Ответить
стукнулися якось на перехрестті лоб в лоб два депутати від слуги народу Тухін та Юрченко, за данними експертизи, яка була проведена на місці ДТП, депутати тверезі, пяний світлофор порушив правила дорожнього руху.
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17.09.2021 10:35 Ответить
- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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17.09.2021 12:21 Ответить
Опять камеры не работали, то полицейский не включил у себя камеру, то ремонт на дороге и камеры выключили - плохому танцору яйца мешают.

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17.09.2021 10:38 Ответить
Пора ківів обнести колючим дротом і з повітря заспокійливі розпилювати - епідемія важкого імбецилізму може захопити країну і світ повністю. Хто б міг подумати ,а починалося з маленького клінічного прояву- квартал 95.
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17.09.2021 10:38 Ответить
Нехай ******* покаже відео з місця аварії, ми допоможемо встановити хто був за кермом.

Якщо кубло ДБР, в яке Бенядіктова напризначала подібних собі корєшей з Харкова, не здатне відповісти на прості питання.
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17.09.2021 10:38 Ответить
я більше скажу, цього еврейського хлопчика з російським прізвищем там вааааще не було. Він потім підійшов.
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17.09.2021 10:43 Ответить
Нас готують до the-думки: а был ли мальчик?!
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17.09.2021 12:13 Ответить
Повна пруха почалась. Зелена плєсєнь перемагає здоровий глузд.
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17.09.2021 10:44 Ответить
Испанский стыд!
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17.09.2021 10:48 Ответить
А может быть за рулем вообще никого не было?
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17.09.2021 10:49 Ответить
Да может и руля никакого не было?
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17.09.2021 11:16 Ответить
Ну да, машина была на автопилоте...
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17.09.2021 23:17 Ответить
Вся страна в зеленом дерьме!
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17.09.2021 10:52 Ответить
«Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне і те ж, а бачать повністю протилежне».© Агата Крісті.
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17.09.2021 10:54 Ответить
пейси стирчали з боку шибки водія ,а дбр і не замітило.
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17.09.2021 10:58 Ответить
ДОКАЗАТИ ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО, ТІЛЬКИ ТРЕБА ЦЬОГО ПРАГНУТИ . УЖЕ ЗАРАЗ ВИДНО , ЩО ПОЛІЦІЯ ПРАГНЕ ПРОТИЛЕЖНОГО.
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17.09.2021 11:00 Ответить
Этот непонятный орган ГБР необходимо распускать.

Ну зачем Украине орган, где работают идиоты и получают явно не 6500 грн?!

Превратить обычное ДТП в постыдный балаган. Позор!
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17.09.2021 11:02 Ответить
Круто!!!

А тот, кто на видео - это не Трухин наверное.
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17.09.2021 11:05 Ответить
Вам показалось! - ні це не він! - це все монтаж!



І зедебіли ВІРЯТЬ!
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17.09.2021 11:08 Ответить
Всё правильно.Видео не врет-это Трухин.Он всё время-до самой аварии бежал рядом с машиной.

Шо не ясно?
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17.09.2021 12:11 Ответить
та там яндекс-автопилот. вы шо, не знали?
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17.09.2021 11:10 Ответить
Исходить нужно из того, что зе-шобла никому ничего не должна. Все остальное - монтаж, подлог и инсинуации!
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17.09.2021 11:12 Ответить
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17.09.2021 11:27 Ответить
Фу! С Р А М О Т А!!!
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17.09.2021 12:15 Ответить
Ай маладцы-зеленые гниды
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17.09.2021 11:31 Ответить
в слове "маладцы" у Вас буковка попуталась..
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17.09.2021 12:01 Ответить
Интересно какая.Вместо "д" нужно читать "н".
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17.09.2021 12:14 Ответить
Без слів!!! , бо цензурних не наберу. (((
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17.09.2021 11:31 Ответить
А чему удивляться? Сегодня страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты" написали, что 80-ти летний человек 2 недели может бегать по городу, как ни в чём не бывало с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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17.09.2021 11:39 Ответить
Україна кримінальна клоака яка за 30 років свого існування мало чим відрізняється від пізнього совка. Випадок з власної практики. працюючи фельдшером реанімації середина 90х років в Одесі. Менти привезли по звірячому побиту людину, яка зрозуміло померла. Головний лікар разом з ментами тис щоб в діагнозі причиною смерті було прописано епілепсія якої у загиблого і близько не було в анамнезі. ментовсько прокурорське феодальне утворення з законами тільки на бумазі.
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17.09.2021 11:53 Ответить
Намного хуже чем при совке. При совке взяточников садили в тюрьму и тех кто сделал наезд и ДТП тоже.
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17.09.2021 12:24 Ответить
То ты пересмотрел совковый телесериал "Следствие ведут знатоки"
Никаких взяточников при совке никуда не садили
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17.09.2021 21:43 Ответить
Не тільки у Вас така проблема з Миколаївськими правоохоронцями. Мій знайомий другий рік ходить до суду, де його звинувачують у тяжкому злочину, якого не було, просто його підопічний помер на роботі від приступу серця. Так перша СМЄ написала, що був серцевий приступ, а друга, комплексна экспертиза показала, що була насильницька смерть.
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17.09.2021 13:12 Ответить
Как бы в обвиняемые не попасть.
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17.09.2021 23:01 Ответить
Уроди. Вони за дебілів гомадян тримають напевно. Відчувають безкарність....
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17.09.2021 11:39 Ответить
а бьіл лі мальчік!
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17.09.2021 11:44 Ответить
по лицу сразу видно,что таки не был..
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17.09.2021 12:03 Ответить
Он был не за рулём, а в багажнике.
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17.09.2021 12:22 Ответить
говноклованская партия мразей ... бабада ....
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17.09.2021 12:09 Ответить
ото сразу не добили и всё. отпетлял
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17.09.2021 12:16 Ответить
Ясно понятно. Вказивку на отмазать уже дали, но бабла пока никто не занес. Потому " пока не шмагли".
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17.09.2021 12:17 Ответить
Из ОП бабло не заносят - там его только принимают.
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17.09.2021 12:53 Ответить
КЭП.
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17.09.2021 13:02 Ответить
Какие в ГБР гамнюки! Всех уволить! Стаж работы в охранке в расчёт пенсии не включать!
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17.09.2021 12:18 Ответить
Говноклован передаёт привет лохам
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17.09.2021 12:28 Ответить
В итоге окажется что был автопилот)
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17.09.2021 12:48 Ответить
Охринеть какую невероятно огромную работу провели ничтожества из ДБР - проверили записи всех камер по всей стране, а вот на трассе Борисполь -Киев не смогли, все камеры были на ремонте. И надо же какое совпадение...
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17.09.2021 12:51 Ответить
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17.09.2021 12:54 Ответить
Так установіть, мать вашу!
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17.09.2021 13:03 Ответить
На жаль, країна майбутнього не має...
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17.09.2021 13:05 Ответить
Да он и в машине не сидел ! ))
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17.09.2021 13:10 Ответить
Може вони думають що керують ідіотами?
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17.09.2021 14:08 Ответить
Ну вот как??? Простого водилу остановят, и давай кишки на кулак наматывать... А тут на ровном месте не пьяный, не я, ничего не знаю, ваще не ехал, рядом шел мимо.. Не шел - а проходил, ну *** как так??? Я так понимаю, надо всем водилам сговорится - останавливает ментенок - руку в окно и средний палец, ДАВАЙ ВАСЯ, ДО СВИДАНИЯ!!! СОЗВОНИМСЯ!!! ТАК ЧТО ЛИ?? Потому что кому то можно срать прямо в глаза, а кого-то вжарят на всю катушку за то что ребенка возле школы высадил.
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17.09.2021 15:15 Ответить
Мабуть, президент щось точно знала, коли говорила про 20 років шляху України до ЄС і НАТО. Наприклад, що саме стільки часу треба нашим право( криво)охоронцям, щоб вставити хто ж був за кермом того ауді...
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17.09.2021 21:53 Ответить
А у Києві є цілий КНДІСЕ!

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З директором Рувіном О.Г.

Ця шобла дуууууже хвацько "заекспертизила" Дугарь, Кузьменко та Антоненко.

А зараз на тобі, обісрались.

Цілий інститут...

Ну а ні й...б його маму-рімму мать?
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17.09.2021 22:25 Ответить
Да они и не хотят устанавливать. Здесь и так уже понятно, тянут время, чтоб оправдать этого пьяницу - депутата
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17.09.2021 23:24 Ответить
Ж...ды зае...ли
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18.09.2021 00:51 Ответить
Ну что, зебилье, доигрались?

мы вернулись во времена януковоща, только еще хуже...
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18.09.2021 02:00 Ответить
Хех, витя-шапкокрад по сравнению с этой зелёной шоблой был воплощением законопослушного гражданина
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18.09.2021 14:32 Ответить
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