Нардеп Воронько заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Народний депутат Олег Воронько написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам.

Воронько зізнався, що попередньо не обговорював свої наміри з керівництвом фракції, тому що воно є керованим Офісом Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька: "По своїм депутатам не робиться нічого. Де розслідування у справі Трухіна?"

Говорячи про причини свого виходу, він наголосив: "Я не хочу, щоб влада в Україні була узурпована Офісом Президента. Я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося".

Політик впевнений, що президент Володимир Зеленський та Офіс Президента повністю контролюють прийняття рішень Верховною Радою.

Воронько розповів, що на нього здійснювався постійний тиск.

"Кілька разів я в ОП мав бесіду з президентом. Я хотів розповісти йому про ситуацію, яка справді відбувається в країні, зокрема, з мого профілю. Але президенту це не цікаво", - додав політик.

Парламентар зізнався, що долучатиметься до партії колишнього спікера Дмитра Разумкова, коли вона буде створена.

Як повідомлялося, 28 січня ДБР провело обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликав спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.