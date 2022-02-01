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Новини Скандали в Слузі народу
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Нардеп Воронько заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Нардеп Воронько заявив про вихід з фракції

Народний депутат Олег Воронько написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам.

Воронько зізнався, що попередньо не обговорював свої наміри з керівництвом фракції, тому що воно є керованим Офісом Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька: "По своїм депутатам не робиться нічого. Де розслідування у справі Трухіна?"

Говорячи про причини свого виходу, він наголосив: "Я не хочу, щоб влада в Україні була узурпована Офісом Президента. Я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося".

Політик впевнений, що президент Володимир Зеленський та Офіс Президента повністю контролюють прийняття рішень Верховною Радою.

Воронько розповів, що на нього здійснювався постійний тиск.

"Кілька разів я в ОП мав бесіду з президентом. Я хотів розповісти йому про ситуацію, яка справді відбувається в країні, зокрема, з мого профілю. Але президенту це не цікаво", - додав політик.

Парламентар зізнався, що долучатиметься до партії колишнього спікера Дмитра Разумкова, коли вона буде створена.

Як повідомлялося, 28 січня ДБР провело обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликав спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.

Автор: 

ВР (15048) Зеленський Володимир (24391) Слуга народу (2820) Офіс Президента (2033) Воронько Олег (4)


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Топ коментарі
+30
Щось згадались щурі та тонучий корабель...
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01.02.2022 11:09 Відповісти
+19
Чувак запакувався на все життя, тепер можна і відвалити. Спрацювало почуття міри. Мудрий зелебоб.))
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01.02.2022 11:25 Відповісти
+17
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01.02.2022 11:18 Відповісти
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Щось згадались щурі та тонучий корабель...
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01.02.2022 11:09 Відповісти
Ключевая строка - "Парламентар зізнався, що долучатиметься до партії колишнього спікера Дмитра Разумкова, коли вона буде створена"
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01.02.2022 11:13 Відповісти
Так-так. "Шило на мило"... Разумков тепер такий розумний. Тобто раніш нічого не бачив та топив за Зеленського. Політтехнолог хренов...
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01.02.2022 11:24 Відповісти
У когось грошей виявилося більше 🙂
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Та хай той корабль тонет, никто не заплачет
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01.02.2022 11:13 Відповісти
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01.02.2022 13:43 Відповісти
Та то все матусине та бабусине...
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01.02.2022 13:45 Відповісти
жінки що з ним розлучена)))
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01.02.2022 18:36 Відповісти
Так все ж хорошо в стране??
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01.02.2022 11:13 Відповісти
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. - Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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01.02.2022 11:34 Відповісти
Только недавно кто то кричал что нельзя Разумкову монополизировать Воронька и вот не прошло и 2 дня....
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01.02.2022 11:13 Відповісти
Тут восемь лет назад уже бегало чудище узурпированное по пенькам.
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01.02.2022 11:13 Відповісти
Тоді було чудіще, а зараз пеньок.)))
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01.02.2022 11:23 Відповісти
Буратіно з пенька
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01.02.2022 18:37 Відповісти
Вибори близенько.
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01.02.2022 11:14 Відповісти
Угу..Еще одна зеленая крыса поняла-её после крушения зеленого Говнотаника на плот не возьмут и начала заранее метаться по палубе,ища какое нибудь плавсредство.
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01.02.2022 11:24 Відповісти
Але президенту це не цікаво
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01.02.2022 11:16 Відповісти
О
Ой, невже пережер ?
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01.02.2022 11:18 Відповісти
Чувак запакувався на все життя, тепер можна і відвалити. Спрацювало почуття міри. Мудрий зелебоб.))
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Але тут може прийти портновське ДБР і все забрати взад на користь гундосої та портнової))
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01.02.2022 11:29 Відповісти
але гад заперечує, що конверти отримував
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01.02.2022 11:46 Відповісти
так , напевно, вже перестали давати канаверти !! тому й побіг до чергового гаманця.. почуяв запах грошенят..
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01.02.2022 11:52 Відповісти
так валізи мають бути, а не конверти
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01.02.2022 11:53 Відповісти
Эти 120 лимонов помогли ему стать идейным.
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01.02.2022 12:05 Відповісти
шапито... конверт не выдали?
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01.02.2022 11:18 Відповісти
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01.02.2022 11:18 Відповісти
Окончил Высшую школу управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 охраной труда в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Катовице (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша ) по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 Управление проектами », факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 менеджмента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной металлургической академии Украины . Выпускник факультета технологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F высокомолекулярных соединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Днепропетровского химико-технологического института .

Занимается реализацией проектов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2 ИТ -сфере.

Является основателем «Инстант Фудс Групп» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Агротрейд групп».

Интересный парень...
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01.02.2022 11:20 Відповісти
дуже добре, буде висіти передостаннім
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01.02.2022 11:21 Відповісти
І покотився ще один Колобок нафіг по доріжці.
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01.02.2022 11:23 Відповісти
конечно, не мне советовать Разумкову что и как делать, но я бы сильно фильтровала этих спасающихся с тонущего Титаника..., потому что легко можно повторить его путь..., когда понабирали по объявлению всякую шелупонь..., а потом неизвестно, что с нею делать... и куда она побежит...
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01.02.2022 11:23 Відповісти
я бы сильно фильтровала этих спасающихся

 Так вони вже є відфільтроваиним, як і сам Разумков.
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01.02.2022 11:44 Відповісти
Пані Ганю! А ви що? Фанатка дімасіка-пустобріха, білого і пушистого?. Якщо так,то більше питань до вас немає.
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01.02.2022 11:46 Відповісти
а как вы определили, что я его фанатка? просто интересно...
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01.02.2022 12:10 Відповісти
А ви що, не перечтуєте текст постів ,які відправляєте? Я запідозрив у вас фанатку дімасіка з вашого тексту. Якщо я помиляюсь просто напишіть: "Я не фанатка Разумкова".
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01.02.2022 12:23 Відповісти
А сам Розумков не з того самого тіста зліплений? Чи Ви, перепрошую, вбачаєте у ньому нового Месію на кшталт голобородьки три роки тому? Чи, може, це не він зі спікерського крісла керував ручною фракцією монозброду: "прошу визначатися - прошу підтримати"? Вже був один такий у ВР, Міша-Сємафор, він же Чєчєтов. Розумову варто згадати його долю.
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01.02.2022 11:47 Відповісти
новий проєкт.. шоб повалити старий...
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01.02.2022 11:54 Відповісти
Мало тексту. Можна позмстовнше.
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01.02.2022 12:25 Відповісти
позмствнше- це ще один бажаючий звалити Зе проєкт.. були : мертветчук з ківою та рабіновичами. петро олексійович. а тепер от ще й разумков додався.. на допомогу пухйлу якому не подобається нинішній "києвский режим и хунта "..
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01.02.2022 12:34 Відповісти
А ви щось про ефект Даннінга-Крюгера чули?
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01.02.2022 13:00 Відповісти
при чому тут.. розумкову поставили завдання.. от він його й відрпрацьовує.. в нього немає власного розуму. лише амбіції та нюх на гроші.. він був в ригионах.. тепер в слуги затесався. далі думає шо його проведуть наверх як велике цабе. просто на нього зробили ставку..
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01.02.2022 13:33 Відповісти
Ось тепер бачу що ми майже однаково бачимо дімочку-пустобріха на політичній мапі України. Лишається тільки уточнити: хто на нього зробив ставку? Ну і, на мою думку,той факт що цей младоригоанал очолював список слуг зебені,а ще й більше двох років керував турборежимом( юридичну оцінку якому ще дадуть в майбутньому) не відбілить дімочку від активній участі в цій зеганьбі.
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01.02.2022 14:34 Відповісти
не думаю. думаю шо цей прищ працює на ахметку.. бо саме і ахметку зараз намагається прищемити Зе... тому й побіг він від Зе.. а був в Зе команді засланним козачком.. як і багато інших.
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02.02.2022 12:45 Відповісти
Ось бачите як все просто- я з вами тут майже згідний. Хіба що, можливо дімасік-пустобріх не був засланим козачком, а пішов в зелену мафію бо нікуди більш не брали. Тай чуйку має на зміну настрою єлекторату. Та й звінтив звідтіля, бо хитріший і грмотніший, в противагу більшості слуг зебені.
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02.02.2022 13:03 Відповісти
уміння перефарбовуватися на льоту це не грамотність.це-нюх на більш сприятливі можливості. вважаю шо біля 100 украінских депутатів в складі Зе команди є. тому іх треба підтримувати. таких як Потуруаєв.. ім і так там важко..
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02.02.2022 13:53 Відповісти
Прозрів ... "наївнй хлопчик"
До бубочки number two тепер хоче
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01.02.2022 11:24 Відповісти
Один козел поскакав від одного козла до іншого.
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01.02.2022 11:37 Відповісти
А вот давайте пофантазируем и представим, что (с какого-то перепуга) Воронько - честный и порядочный политик, попал на личный прием к Зеленскому и рассказал ему "про ситуацію, яка справді відбувається в країні ...". Что же было дальше:

- Андрей, тут у меня разговор состоялся с Воронько и он мне такое рассказал ...
- Та подожди, Вова. Не кипишуй. Все всё врут. Ща я тебе расскажу как всё на самом деле ...
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01.02.2022 11:37 Відповісти
нечего личного - только бизнес))
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Корабль из состоящий из клоунов идет ко дну!!!!!!
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Який наївний мудак. Ходив ходоком до сцаря і розказував йому, як бідує народ. Боже!!! Доки ми будемо бачити цих дебілів і тих дебілів, які вибирають таких дебілів.
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01.02.2022 11:49 Відповісти
Политик уверен, что президент Владимир Зеленский и Офис Президента полностью контролируют принятие решений Верховной Радой.

Не моооожеетт быыытьььь...... вы все врете!
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01.02.2022 11:50 Відповісти
Прогнозували, що після нового року фракція слуг посиплеться, це перший. Хто наступний?
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01.02.2022 11:52 Відповісти
з старого фільму"... кажуть хлопці,що у отамана золотого запасу нема..."
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01.02.2022 11:56 Відповісти
що відбувається ми знаємо і самі - може він скаже як це виправити
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01.02.2022 11:58 Відповісти
Просто щури завжди тікають з корабля,який незабаром потоне. Так що нічого дивного...
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01.02.2022 11:59 Відповісти
Наколядовал 120 лимонов и взвыл о политических преследованиях. Це ж вже було.
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01.02.2022 12:07 Відповісти
Устала Алла.... тьфу ! Оля !
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01.02.2022 12:16 Відповісти
Всё интересней и насущней вопрос, а куда будет бежать Зеленский в 2024 году? Ведь в отличии от Порошенко на нём реально уже висят статьи которые тянут на "вышку" и он ведь знает что ему кирдык будет в Украине если он каким то чудом не зацепится за власть ещё на один срок. Если он сбежит в Европу или США то его оттуда непременно экстрадируют по запросу Генпрокурора Украины? И это уже будет не Венедиктова которой и самой уже пора подыскивать норку или топить зелёную хриплую крысу пока не поздно. Думается скоро так и произойдёт,вдруг в один момент "прозреют" и ГПУ и Ванька Баканов со своим пока что СБУ и МВД и даже татаровское ГБР и все кинутся топить и травить это маленькое тщедушное и глупое существо сваливая на него все земные грехи что сами же и натворили .Несчастный маленький глупый шут на которого мерзавцы напялили огромную королевскую корону и его же сделают козлом отпущения выжав из него всё до последней капли. Как ни странно но мне его очень жаль и чем ближе его конец тем мне его всё более жаль.
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01.02.2022 12:17 Відповісти
А де сльози? ШУт гороховий.
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01.02.2022 13:50 Відповісти
Пане , Арахамія забере ЗЄ з собою на "планету мавп "
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01.02.2022 14:34 Відповісти
Шо значит вышел???!!!

Клеймо на лоб, шоб до конца жизни издалека видно было.
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01.02.2022 12:21 Відповісти
УМНАЯ ЭТА КРЫСА.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Еще одно жополицое на более привлекательные условия проституции к другому олигарху перебежало.
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01.02.2022 12:56 Відповісти
Скоро всі "з дитинства" проти блазня будуть, винуватих не знайдеш...
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01.02.2022 12:57 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/22/novyna/polityka/sluha-narodu-voronko-ne-zmih-dovesty-nazk-poxodzhennya-132-mln-hrn
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01.02.2022 13:17 Відповісти
Разумков ідеолог СН В своїй "політиці" набирає з тих кго вже вибрав. раніше. Змінитись вінне може--такий же україноненависник як і його зеленський. Просто набагато хітріший . Але по суті --він не УКРАЇНЕЦЬ. А зараз можна критикувати,що робив коли був головою ВР--разом з зе знищували Ураїну. Поц ще той.
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01.02.2022 13:46 Відповісти
розумков такая же зеленая мразь как и зеленский
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01.02.2022 14:42 Відповісти
ГУМОВИЙ ЧОВЕН

"Гундосого" човен
Малоросів повен.
Повітря втрачає,
Що йде на дно знає.

Бо човен із гуми,
Склепаний в Думі...
Зелений, як жаба,
Там хуцпа і шабаш.

Щурі вже втікають,
Та нірку шукають.
Бо знають "Гундос",
Тупий малорос!
18.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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01.02.2022 15:04 Відповісти
а что так рано драпаем, и хватит ли внукам того "барахла" что нагреб "непосильным трудом"?
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01.02.2022 18:10 Відповісти
все равно сядешь......
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02.02.2022 17:42 Відповісти
 
 