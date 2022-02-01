Нардеп Воронько заявив про вихід з фракції "Слуга народу"
Народний депутат Олег Воронько написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам.
Воронько зізнався, що попередньо не обговорював свої наміри з керівництвом фракції, тому що воно є керованим Офісом Президента.
Говорячи про причини свого виходу, він наголосив: "Я не хочу, щоб влада в Україні була узурпована Офісом Президента. Я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося".
Політик впевнений, що президент Володимир Зеленський та Офіс Президента повністю контролюють прийняття рішень Верховною Радою.
Воронько розповів, що на нього здійснювався постійний тиск.
"Кілька разів я в ОП мав бесіду з президентом. Я хотів розповісти йому про ситуацію, яка справді відбувається в країні, зокрема, з мого профілю. Але президенту це не цікаво", - додав політик.
Парламентар зізнався, що долучатиметься до партії колишнього спікера Дмитра Разумкова, коли вона буде створена.
Як повідомлялося, 28 січня ДБР провело обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликав спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.
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Ой, невже пережер ?
Занимается реализацией проектов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2 ИТ -сфере.
Является основателем «Инстант Фудс Групп» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Агротрейд групп».
Интересный парень...
Так вони вже є відфільтроваиним, як і сам Разумков.
До бубочки number two тепер хоче
- Андрей, тут у меня разговор состоялся с Воронько и он мне такое рассказал ...
- Та подожди, Вова. Не кипишуй. Все всё врут. Ща я тебе расскажу как всё на самом деле ...
Не моооожеетт быыытьььь...... вы все врете!
Клеймо на лоб, шоб до конца жизни издалека видно было.
"Гундосого" човен
Малоросів повен.
Повітря втрачає,
Що йде на дно знає.
Бо човен із гуми,
Склепаний в Думі...
Зелений, як жаба,
Там хуцпа і шабаш.
Щурі вже втікають,
Та нірку шукають.
Бо знають "Гундос",
Тупий малорос!
18.01.2022 р.
Анатолій Березенський