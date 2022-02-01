РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8211 посетитель онлайн
Новости
1 630 22

Украина договаривается с США о кредитных гарантиях, - Марченко

Украина договаривается с США о кредитных гарантиях, - Марченко

Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов

По словам Марченко, администрация президента США Джо Байдена более склонна говорить о возможности предоставления Украине кредитных гарантий, чем администрация Дональда Трампа.

"Я хочу, чтобы мы зафиксировали: если США будут готовы применить механизм гарантий снова, то Украина у них в топ-приоритете. С 2016 года такой инструмент правительством США не использовался", — добавил Марченко.

В то же время министр финансов отказался уточнить, на какую сумму США могут предоставить кредитные гарантии Украине. Он лишь заметил: "Не важна сумма, важен сигнал. Для того чтобы все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов".

Автор: 

кредит (2378) США (27182) Марченко Сергей (300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
01.02.2022 12:02 Ответить
+4
ЗЕлена бомжара , тільки що заявив про збільшення армії на 100 тис. і відразу побігло клянчити гроші в США , бо бюджетні кошти вже всі розікрали .
показать весь комментарий
01.02.2022 11:36 Ответить
+3
Щось згадалось-нє мєшайтє мєнє жить,памагітє матєріальна...
показать весь комментарий
01.02.2022 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что прижало попрошаек?
показать весь комментарий
01.02.2022 11:32 Ответить
Безгрошів'я. Хронічне і невідворотнє. Тільки порядні люди так не роблять - послати Байдена з його нарративами про єднання з опозицією і кацапською військовою загрозою, почитати з суфлера у Раді про власні "досягнення" у економіці і фінансах, і з чистою совістю пробігти до того Байдена по гроші.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:43 Ответить
США не кредиты должны давать а ИНВЕСТИРОВАТЬ в Украину и чем больше тем лучше а для этого нужно создать благоприятный климат !
показать весь комментарий
01.02.2022 11:33 Ответить
А какой псих будет инвестировать в страну, где каждый день угроза войны, плюс не считая корупции, продажных судей, некомпетентной власти, в мире есть куда инвестировать
показать весь комментарий
01.02.2022 11:37 Ответить
Даа,после Барыги не разребёшь ..
показать весь комментарий
01.02.2022 11:41 Ответить
оба друг друга стоят по большому счету
показать весь комментарий
01.02.2022 11:48 Ответить
Только дебил будет инвестировать в страну, в которой у власти находятся марионеточные наркоманы, а страной реально рулит международный преступник.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:02 Ответить
Этого нет с 2019 года, узбагойся. А преступников посадят, и того, кто в Америке нагадил, и всех тех, что гадили в Украине.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:28 Ответить
Щось згадалось-нє мєшайтє мєнє жить,памагітє матєріальна...
показать весь комментарий
01.02.2022 11:33 Ответить
Пока боимся что па раша нападет, у нас по другому что то оттяпают.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:34 Ответить
Беня ставит лайк😁👍
Будет чем поживится, а вы лохи потом это оплатите.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:36 Ответить
Все равно что вкладывать в Коломойского
показать весь комментарий
01.02.2022 11:36 Ответить
ЗЕлена бомжара , тільки що заявив про збільшення армії на 100 тис. і відразу побігло клянчити гроші в США , бо бюджетні кошти вже всі розікрали .
показать весь комментарий
01.02.2022 11:36 Ответить
Якщо і давати кредити,то під строгим контролем американців,кожного центу.А не у той "кубинський латаний,чи пірваний міх.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:44 Ответить
Найкращі нові запозичення - це післані нахрєн старі...Дефолт по науковому і українська дуля по простому,показана усім кредиторам...Гірше не буде,втрачати вже нема що,а ті,яким є що - давно місце на нарах...
показать весь комментарий
01.02.2022 11:46 Ответить
Уй вам, ляди ЗЕленые, а не деньги.

Просите у тех, кто не нагнетает. У РФ, например.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:00 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2022 12:02 Ответить
Вобще очень хорошее начинание. Страна должна знать своих "героев".

И при прийоме на работу проверять на антивкаса и симпатии к ЗЕ.
Этих ********* надо со свету сживать бо сами они еще и следующее поколение дебилов воспитать успеют.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:05 Ответить
100% !
показать весь комментарий
01.02.2022 12:08 Ответить
Зкацаплені То плюють, то гроші просять…
Точно, як московіти!!!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:06 Ответить
амеры, не давайте гроши зебобикам-разворуют, если давать будете, то для ВСУ и под контроль.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:18 Ответить
Дай миллион. Дай мне миллион!

Пусть он даст мне миллион. У него много миллионов.

Дай миллион! Ну дай мне один миллион! - В чём дело? Иди прочь!

Дай, дай один миллион! - Иди прочь!

Дай мне миллион! Я уйду прочь. Дай миллион! - Иди отсюда! Уйди!

У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик!

У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион.

Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион!

Товарищ ( зелёный) Корейко....
показать весь комментарий
01.02.2022 12:25 Ответить
 
 