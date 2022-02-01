Украина договаривается с США о кредитных гарантиях, - Марченко

Киев ведет диалог с правительством США о возможности получения кредитных гарантий для более дешевых внешних заимствований.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", - отметил он.

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По словам Марченко, администрация президента США Джо Байдена более склонна говорить о возможности предоставления Украине кредитных гарантий, чем администрация Дональда Трампа.

"Я хочу, чтобы мы зафиксировали: если США будут готовы применить механизм гарантий снова, то Украина у них в топ-приоритете. С 2016 года такой инструмент правительством США не использовался", — добавил Марченко.

В то же время министр финансов отказался уточнить, на какую сумму США могут предоставить кредитные гарантии Украине. Он лишь заметил: "Не важна сумма, важен сигнал. Для того чтобы все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов".