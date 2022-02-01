Україна домовляється зі США про кредитні гарантії, - Марченко

Київ веде діалог з урядом США про можливість отримання кредитних гарантій для здійснення більш дешевих зовнішніх запозичень.

Про це в інтерв'ю Економічній правді повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що це у форматі дискусій та діалогу. Зазначається, що така можливість для України може бути, але поки що рішення про це не прийнято", — зауважив він.

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За словами Марченка, адміністрація президента США Джо Байдена більш схильна говорити про можливість надання Україні кредитних гарантій, аніж адміністрація Дональда Трампа.

"Я хочу, щоб ми зафіксували: якщо США будуть готові застосувати механізм гарантій знову, то Україна у них у топ-пріоритеті. З 2016 року такий інструмент Урядом США не використовувався", — додав Марченко.

Водночас міністр фінансів відмовився уточнити, на яку саме суму США можуть надати кредитні гарантії Україні. Він лише зауважив: "Не важлива сума, важливий сигнал. Для того, щоб всі гарячі голови зрозуміли, що в України немає ніяких катастрофічних проблем, достатньо сигналів".