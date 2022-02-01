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Новини
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Україна домовляється зі США про кредитні гарантії, - Марченко

Україна домовляється зі США про кредитні гарантії, - Марченко

Київ веде діалог з урядом США про можливість отримання кредитних гарантій для здійснення більш дешевих зовнішніх запозичень.

Про це в інтерв'ю Економічній правді повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що це у форматі дискусій та діалогу. Зазначається, що така можливість для України може бути, але поки що рішення про це не прийнято", — зауважив він.

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За словами Марченка, адміністрація президента США Джо Байдена більш схильна говорити про можливість надання Україні кредитних гарантій, аніж адміністрація Дональда Трампа.

"Я хочу, щоб ми зафіксували: якщо США будуть готові застосувати механізм гарантій знову, то Україна у них у топ-пріоритеті. З 2016 року такий інструмент Урядом США не використовувався", — додав Марченко.

Водночас міністр фінансів відмовився уточнити, на яку саме суму США можуть надати кредитні гарантії Україні. Він лише зауважив: "Не важлива сума, важливий сигнал. Для того, щоб всі гарячі голови зрозуміли, що в України немає ніяких катастрофічних проблем, достатньо сигналів".

Автор: 

кредит (3869) США (23449) Марченко Сергій (585)


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Топ коментарі
+5
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01.02.2022 12:02 Відповісти
+4
ЗЕлена бомжара , тільки що заявив про збільшення армії на 100 тис. і відразу побігло клянчити гроші в США , бо бюджетні кошти вже всі розікрали .
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01.02.2022 11:36 Відповісти
+3
Щось згадалось-нє мєшайтє мєнє жить,памагітє матєріальна...
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01.02.2022 11:33 Відповісти
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что прижало попрошаек?
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01.02.2022 11:32 Відповісти
Безгрошів'я. Хронічне і невідворотнє. Тільки порядні люди так не роблять - послати Байдена з його нарративами про єднання з опозицією і кацапською військовою загрозою, почитати з суфлера у Раді про власні "досягнення" у економіці і фінансах, і з чистою совістю пробігти до того Байдена по гроші.
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01.02.2022 12:43 Відповісти
США не кредиты должны давать а ИНВЕСТИРОВАТЬ в Украину и чем больше тем лучше а для этого нужно создать благоприятный климат !
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01.02.2022 11:33 Відповісти
А какой псих будет инвестировать в страну, где каждый день угроза войны, плюс не считая корупции, продажных судей, некомпетентной власти, в мире есть куда инвестировать
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01.02.2022 11:37 Відповісти
Даа,после Барыги не разребёшь ..
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01.02.2022 11:41 Відповісти
оба друг друга стоят по большому счету
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01.02.2022 11:48 Відповісти
Только дебил будет инвестировать в страну, в которой у власти находятся марионеточные наркоманы, а страной реально рулит международный преступник.
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Этого нет с 2019 года, узбагойся. А преступников посадят, и того, кто в Америке нагадил, и всех тех, что гадили в Украине.
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01.02.2022 12:28 Відповісти
Щось згадалось-нє мєшайтє мєнє жить,памагітє матєріальна...
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01.02.2022 11:33 Відповісти
Пока боимся что па раша нападет, у нас по другому что то оттяпают.
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01.02.2022 11:34 Відповісти
Беня ставит лайк😁👍
Будет чем поживится, а вы лохи потом это оплатите.
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01.02.2022 11:36 Відповісти
Все равно что вкладывать в Коломойского
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01.02.2022 11:36 Відповісти
ЗЕлена бомжара , тільки що заявив про збільшення армії на 100 тис. і відразу побігло клянчити гроші в США , бо бюджетні кошти вже всі розікрали .
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01.02.2022 11:36 Відповісти
Якщо і давати кредити,то під строгим контролем американців,кожного центу.А не у той "кубинський латаний,чи пірваний міх.
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01.02.2022 11:44 Відповісти
Найкращі нові запозичення - це післані нахрєн старі...Дефолт по науковому і українська дуля по простому,показана усім кредиторам...Гірше не буде,втрачати вже нема що,а ті,яким є що - давно місце на нарах...
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Уй вам, ляди ЗЕленые, а не деньги.

Просите у тех, кто не нагнетает. У РФ, например.
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01.02.2022 12:00 Відповісти
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Вобще очень хорошее начинание. Страна должна знать своих "героев".

И при прийоме на работу проверять на антивкаса и симпатии к ЗЕ.
Этих ********* надо со свету сживать бо сами они еще и следующее поколение дебилов воспитать успеют.
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01.02.2022 12:05 Відповісти
100% !
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01.02.2022 12:08 Відповісти
Зкацаплені То плюють, то гроші просять…
Точно, як московіти!!!
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01.02.2022 12:06 Відповісти
амеры, не давайте гроши зебобикам-разворуют, если давать будете, то для ВСУ и под контроль.
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01.02.2022 12:18 Відповісти
Дай миллион. Дай мне миллион!

Пусть он даст мне миллион. У него много миллионов.

Дай миллион! Ну дай мне один миллион! - В чём дело? Иди прочь!

Дай, дай один миллион! - Иди прочь!

Дай мне миллион! Я уйду прочь. Дай миллион! - Иди отсюда! Уйди!

У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик!

У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион.

Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион!

Товарищ ( зелёный) Корейко....
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01.02.2022 12:25 Відповісти
 
 