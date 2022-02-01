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Рада не смогла утвердить повестку дня и ушла на перерыв

Рада не смогла утвердить повестку дня и ушла на перерыв

Народным депутатам не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После открытия новой сессии и выступления народных депутатов парламентарии перешли к рассмотрению проекта постановления о повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№6575). Однако оказалось, что в проекте есть технические ошибки, поэтому его рассмотрение было отложено.

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Далее, поскольку повестка дня сессии не утверждена, спикер Руслан Стефанчук предложил утвердить повестку дня сегодняшнего заседания, которая вчера была одобрена Согласительным советом. Однако парламентариям не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания. "За" проголосовали лишь 204 нардепа.

После этого Стефанчук сообщил, что на голосование будут ставить каждый вопрос отдельно. Представители фракций внесли свои предложения по включению законопроектов в повестку дня, однако голосования не были результативными.

В результате Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании.

Автор: 

ВР (29285) коалиция (3836) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+18
І оце все лайно утримується на кошти громадян України...
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01.02.2022 12:21 Ответить
+14




Volodymyr Ariev


@VolodymyrAriev

·
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин



Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
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01.02.2022 12:28 Ответить
+10
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.

Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
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01.02.2022 12:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І оце все лайно утримується на кошти громадян України...
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01.02.2022 12:21 Ответить
слуги урода и их друзья из опзж, рабиновичи, бойко и т.д. работают в унисон..
недаром сегодня рабинович нахваливал зеленского:

"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но зеленский и наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
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01.02.2022 12:27 Ответить
Не ПАРЛАМЕНТ України.... а жива екранізація байки Крилова "Квартет" ( в складі Осла, Козла, Мавпи і косолапого Ведмедя)...

«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё вы в музыканты.., не годитесь»...
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01.02.2022 15:03 Ответить
"Забирайтесь під три чорти" (с) Порошенко до ВР сьогодні.
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01.02.2022 12:23 Ответить
Це добре якби забралися. Але недогетьману це не допоможе. Його час минув.
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01.02.2022 13:05 Ответить
Главное что Бубочка помахал законом про обороноспособность, а его ручные шмаркли благополучно его завалили - Зебилы счастливы
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01.02.2022 12:23 Ответить
Уявляєте, я приходжу на роботу, але працювати не починаю доти, дока начальство зі мною не узгодить порядок денний? Ні? І я не уявляю.
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01.02.2022 12:24 Ответить
Быстрее это кодло разогали бы, толку от них.
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01.02.2022 12:24 Ответить
Сейчас порвут буфет и разойдутся.
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01.02.2022 12:24 Ответить
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01.02.2022 13:52 Ответить
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.

Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
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01.02.2022 12:24 Ответить
Помните - " У меня нет слов! Нет слов? Садитесь. Что же вы не подготовились? Сижу и смотрю на терминал.. Отключать? Бл.ть..
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01.02.2022 12:25 Ответить
ЛАЙНО
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01.02.2022 12:25 Ответить
Побігли у бухвет поїсти скумбрії по 8.
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01.02.2022 12:26 Ответить




Volodymyr Ariev


@VolodymyrAriev

·
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин



Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
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01.02.2022 12:28 Ответить
ну т.е. пришли на работу, не могли решить, что им делать и ушли на перерыв?
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01.02.2022 12:40 Ответить
НЕДООТДОХНУЛИ
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01.02.2022 12:41 Ответить
Устали бедолаги, даже не смогли решить что будут делать целый день
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01.02.2022 12:44 Ответить
Розсипався монозброд... Все, здохла та більшість. То якраз на часі, ну, щоб пуйлу легше було...
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01.02.2022 12:53 Ответить
А чего ж остальные с Канар и Сейшел не голосовали? Ну надо же как новогодние каникулы расхолаживают… за что мы вам деньги платим суки
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01.02.2022 12:55 Ответить
И хотят нагадить, но понимают, что конец уже близко, а потому опасаются...
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01.02.2022 12:56 Ответить
Зелёная плесень сегодня сказала,что бюджет перевыполнен на 7 млрд,но не сказал за счёт чего,понятно ,что он перевыполнен за счёт штрафов налоговой,за счёт махинаций на таможне,за счетповышения акцизов и различных сборов,можно сказать что на 7 млрд угробили бизнес.
Чем они сейчас занимаются?Делят эти дополнительные 7 млрд...
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01.02.2022 12:57 Ответить
Запарились болезные!
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01.02.2022 13:18 Ответить
Пора их переименовать со "Слуги народа " в "Слуги урода"!
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01.02.2022 13:57 Ответить
Саботажники!
Расстрелять, как в сериале президента Зеленского Голобородько расстреливал депутатов. За саботаж!
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01.02.2022 14:00 Ответить
 
 