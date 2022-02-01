Рада не смогла утвердить повестку дня и ушла на перерыв

Народным депутатам не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После открытия новой сессии и выступления народных депутатов парламентарии перешли к рассмотрению проекта постановления о повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№6575). Однако оказалось, что в проекте есть технические ошибки, поэтому его рассмотрение было отложено.

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Далее, поскольку повестка дня сессии не утверждена, спикер Руслан Стефанчук предложил утвердить повестку дня сегодняшнего заседания, которая вчера была одобрена Согласительным советом. Однако парламентариям не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания. "За" проголосовали лишь 204 нардепа.

После этого Стефанчук сообщил, что на голосование будут ставить каждый вопрос отдельно. Представители фракций внесли свои предложения по включению законопроектов в повестку дня, однако голосования не были результативными.

В результате Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании.