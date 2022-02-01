Рада не смогла утвердить повестку дня и ушла на перерыв
Народным депутатам не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После открытия новой сессии и выступления народных депутатов парламентарии перешли к рассмотрению проекта постановления о повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№6575). Однако оказалось, что в проекте есть технические ошибки, поэтому его рассмотрение было отложено.
Далее, поскольку повестка дня сессии не утверждена, спикер Руслан Стефанчук предложил утвердить повестку дня сегодняшнего заседания, которая вчера была одобрена Согласительным советом. Однако парламентариям не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня единственного на этой неделе пленарного заседания. "За" проголосовали лишь 204 нардепа.
После этого Стефанчук сообщил, что на голосование будут ставить каждый вопрос отдельно. Представители фракций внесли свои предложения по включению законопроектов в повестку дня, однако голосования не были результативными.
В результате Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании.
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недаром сегодня рабинович нахваливал зеленского:
"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но зеленский и наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё вы в музыканты.., не годитесь»...
Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.
Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин
Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
Чем они сейчас занимаются?Делят эти дополнительные 7 млрд...
Расстрелять, как в сериале президента Зеленского Голобородько расстреливал депутатов. За саботаж!