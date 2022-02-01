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Новини
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Рада не змогла затвердити порядок денний і пішла на перерву

Рада не змогла затвердити порядок денний і пішла на перерву

Народним депутатам забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після відкриття нової сесії та виступу народних депутатів парламентарі перейшли до розгляду проєкту постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№6575). Однак виявилося, що в проєкті є технічні помилки, тому його розгляд відклали.

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Далі, оскільки порядок денний сесії не затверджено, спікер Руслан Стефанчук запропонував затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання, який учора був схвалений Погоджувальною радою. Однак, парламентарям забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання. "За" проголосувало лише 204 нардепи.

Після цього Стефанчук повідомив, що на голосування будуть ставити кожне питання окремо. Представники фракцій внесли свої пропозиції щодо включення законопроєктів до порядку денного, однак голосування не були результативними.

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В результаті Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.

Автор: 

ВР (15048) коаліція (407) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+18
І оце все лайно утримується на кошти громадян України...
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01.02.2022 12:21 Відповісти
+14




Volodymyr Ariev


@VolodymyrAriev

·
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин



Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
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01.02.2022 12:28 Відповісти
+10
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.

Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
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01.02.2022 12:24 Відповісти
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І оце все лайно утримується на кошти громадян України...
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01.02.2022 12:21 Відповісти
слуги урода и их друзья из опзж, рабиновичи, бойко и т.д. работают в унисон..
недаром сегодня рабинович нахваливал зеленского:

"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но зеленский и наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Не ПАРЛАМЕНТ України.... а жива екранізація байки Крилова "Квартет" ( в складі Осла, Козла, Мавпи і косолапого Ведмедя)...

«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё вы в музыканты.., не годитесь»...
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01.02.2022 15:03 Відповісти
"Забирайтесь під три чорти" (с) Порошенко до ВР сьогодні.
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01.02.2022 12:23 Відповісти
Це добре якби забралися. Але недогетьману це не допоможе. Його час минув.
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01.02.2022 13:05 Відповісти
Главное что Бубочка помахал законом про обороноспособность, а его ручные шмаркли благополучно его завалили - Зебилы счастливы
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01.02.2022 12:23 Відповісти
Уявляєте, я приходжу на роботу, але працювати не починаю доти, дока начальство зі мною не узгодить порядок денний? Ні? І я не уявляю.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Быстрее это кодло разогали бы, толку от них.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Сейчас порвут буфет и разойдутся.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
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01.02.2022 13:52 Відповісти
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.

Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Помните - " У меня нет слов! Нет слов? Садитесь. Что же вы не подготовились? Сижу и смотрю на терминал.. Отключать? Бл.ть..
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01.02.2022 12:25 Відповісти
ЛАЙНО
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01.02.2022 12:25 Відповісти
Побігли у бухвет поїсти скумбрії по 8.
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01.02.2022 12:26 Відповісти




Volodymyr Ariev


@VolodymyrAriev

·
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин



Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
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01.02.2022 12:28 Відповісти
ну т.е. пришли на работу, не могли решить, что им делать и ушли на перерыв?
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01.02.2022 12:40 Відповісти
НЕДООТДОХНУЛИ
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01.02.2022 12:41 Відповісти
Устали бедолаги, даже не смогли решить что будут делать целый день
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01.02.2022 12:44 Відповісти
Розсипався монозброд... Все, здохла та більшість. То якраз на часі, ну, щоб пуйлу легше було...
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01.02.2022 12:53 Відповісти
А чего ж остальные с Канар и Сейшел не голосовали? Ну надо же как новогодние каникулы расхолаживают… за что мы вам деньги платим суки
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01.02.2022 12:55 Відповісти
И хотят нагадить, но понимают, что конец уже близко, а потому опасаются...
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01.02.2022 12:56 Відповісти
Зелёная плесень сегодня сказала,что бюджет перевыполнен на 7 млрд,но не сказал за счёт чего,понятно ,что он перевыполнен за счёт штрафов налоговой,за счёт махинаций на таможне,за счетповышения акцизов и различных сборов,можно сказать что на 7 млрд угробили бизнес.
Чем они сейчас занимаются?Делят эти дополнительные 7 млрд...
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01.02.2022 12:57 Відповісти
Запарились болезные!
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01.02.2022 13:18 Відповісти
Пора их переименовать со "Слуги народа " в "Слуги урода"!
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01.02.2022 13:57 Відповісти
Саботажники!
Расстрелять, как в сериале президента Зеленского Голобородько расстреливал депутатов. За саботаж!
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01.02.2022 14:00 Відповісти
 
 