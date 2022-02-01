Рада не змогла затвердити порядок денний і пішла на перерву
Народним депутатам забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після відкриття нової сесії та виступу народних депутатів парламентарі перейшли до розгляду проєкту постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№6575). Однак виявилося, що в проєкті є технічні помилки, тому його розгляд відклали.
Далі, оскільки порядок денний сесії не затверджено, спікер Руслан Стефанчук запропонував затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання, який учора був схвалений Погоджувальною радою. Однак, парламентарям забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання. "За" проголосувало лише 204 нардепи.
Після цього Стефанчук повідомив, що на голосування будуть ставити кожне питання окремо. Представники фракцій внесли свої пропозиції щодо включення законопроєктів до порядку денного, однак голосування не були результативними.
В результаті Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.
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недаром сегодня рабинович нахваливал зеленского:
"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но зеленский и наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё вы в музыканты.., не годитесь»...
Як влада насправді хоче допомогти ЗСУ, показово і наочно.
Закон щодо змін до бюджету і збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави: НЕ ВКЛЮЧЕНО НАВІТЬ У ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
Ну немає бажання на ДІЛІ у Слуг Народу зміцнювати безпеку і оборону України!
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1488450890310864898 32 мин
Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України. Слуги народу дали лише 47 голосів за. Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві.
Чем они сейчас занимаются?Делят эти дополнительные 7 млрд...
Расстрелять, как в сериале президента Зеленского Голобородько расстреливал депутатов. За саботаж!