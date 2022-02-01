Рада не змогла затвердити порядок денний і пішла на перерву

Народним депутатам забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після відкриття нової сесії та виступу народних депутатів парламентарі перейшли до розгляду проєкту постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№6575). Однак виявилося, що в проєкті є технічні помилки, тому його розгляд відклали.

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Далі, оскільки порядок денний сесії не затверджено, спікер Руслан Стефанчук запропонував затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання, який учора був схвалений Погоджувальною радою. Однак, парламентарям забракло голосів, щоб затвердити порядок денний єдиного на цьому тижні пленарного засідання. "За" проголосувало лише 204 нардепи.

Після цього Стефанчук повідомив, що на голосування будуть ставити кожне питання окремо. Представники фракцій внесли свої пропозиції щодо включення законопроєктів до порядку денного, однак голосування не були результативними.

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В результаті Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.