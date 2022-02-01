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Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии, - Макогон

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии, - Макогон

Во вторник, 1 февраля, Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии.

Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - отметил Макогон.

Также читайте: Транзит газа через Украину снизился до минимума за последние четыре года, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Венгрия (2002) Газ (10237) ГТС (994) импорт (560) Макогон Сергей (54)


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Топ комментарии
+3
Коболева обшукують - отже Вітренко буде купувати газ по 1000 у.е
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01.02.2022 12:45 Ответить
+3
усі економічні звязки виключно з ворогами( 8 років країні і жодного руху вперед, сцукі...
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01.02.2022 12:45 Ответить
+3
Подвесили Украину ещё к одному врагу в зависимость...

Есть ещё сомнения на кого работает зе-шобла?..
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01.02.2022 12:48 Ответить
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Коболева обшукують - отже Вітренко буде купувати газ по 1000 у.е
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01.02.2022 12:45 Ответить
усі економічні звязки виключно з ворогами( 8 років країні і жодного руху вперед, сцукі...
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01.02.2022 12:45 Ответить
Подвесили Украину ещё к одному врагу в зависимость...

Есть ещё сомнения на кого работает зе-шобла?..
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01.02.2022 12:48 Ответить
Газ из России
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01.02.2022 13:04 Ответить
"Після пафосного підписання контракту з "Газпромом" Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через "Турецький потік", - Макогон Джерело:

Заявления Макагона с разницей в 2 месяца вызывают какой-то когнидивный диссонанс.

Но однозначно, надо обыскать Коболева... Страна просто в агонии с этими обдолбышами.
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01.02.2022 12:49 Ответить
когнитивный - сорри
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01.02.2022 12:50 Ответить
Слава найвеличнійшому за країну його мрії, кінець епохи бідності наступив тепер ми можем собі позволити купувати газ за 2000 баксів
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01.02.2022 12:56 Ответить
При Коболева РАБссия и ГрязхьПром заплатила крупный штраф Украине и Польше...после Коблева будете в говне Патрушева-Путлера... стадо идиотов...
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01.02.2022 12:59 Ответить
ГрязьПром кстати проиграл в Судах и Столкголльмских Арбатраж 28 Судах из 29...,выиграл 1 Суд даже не помню в каком году... Крысы мавзолейные,у вас адвокаты бараны или бабла нету?
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01.02.2022 13:07 Ответить
Нефтегаз убит,Энергоатом убит...Голобородьки..а что у вас фунцирирует круто? Стройка века автодороги и Небоскребы в США Коломойского или дворцы Кучмы за бугром?
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01.02.2022 13:10 Ответить
Нашли у кого газ брать… в мацкве от радости итак уже у с е р а ються!
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01.02.2022 13:22 Ответить
Як так, а шоколадний хетьман говорив, що ми купуємо газ в словацьких трейдерів, а не в росії)
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01.02.2022 13:31 Ответить
мне вот толькоинтересно а Украина ли начала этот импорт или очередной фирташ, ахметов и т.п.!?
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01.02.2022 13:35 Ответить
О!!! Венгры месторождения газа у себя нашли!!!!
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01.02.2022 15:46 Ответить
Можно смело кричать что газ не мацковский а венгерский.
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01.02.2022 17:10 Ответить
Словакия и Венгрия стали передовыми газодобывающими странами.
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01.02.2022 18:01 Ответить
Це ж кацапський газ.
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01.02.2022 18:17 Ответить
 
 