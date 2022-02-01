Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии, - Макогон
Во вторник, 1 февраля, Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии.
Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - отметил Макогон.
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+3 Алекс Мышкевич
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+3 Olexa Pluzh
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+3 Nik Home #491151
показать весь комментарий01.02.2022 12:48 Ответить Ссылка
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Есть ещё сомнения на кого работает зе-шобла?..
Заявления Макагона с разницей в 2 месяца вызывают какой-то когнидивный диссонанс.
Но однозначно, надо обыскать Коболева... Страна просто в агонии с этими обдолбышами.