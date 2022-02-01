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Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, - Макогон

Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, - Макогон

У вівторок, 1 лютого Україна вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Про це голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямку Угорщини, але після проведених технічних заходів було створено можливість транспортування газу в обох напрямках.

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"Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу до України навіть у разі відсутності транзиту. Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання до України зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії", - зазначив Макогон.

Він також додав, що відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

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Угорщина (2342) газ (10499) ГТС (588) імпорт (2642) Макогон Сергій (116)


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Топ коментарі
+3
Коболева обшукують - отже Вітренко буде купувати газ по 1000 у.е
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01.02.2022 12:45 Відповісти
+3
усі економічні звязки виключно з ворогами( 8 років країні і жодного руху вперед, сцукі...
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01.02.2022 12:45 Відповісти
+3
Подвесили Украину ещё к одному врагу в зависимость...

Есть ещё сомнения на кого работает зе-шобла?..
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01.02.2022 12:48 Відповісти
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Коболева обшукують - отже Вітренко буде купувати газ по 1000 у.е
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01.02.2022 12:45 Відповісти
усі економічні звязки виключно з ворогами( 8 років країні і жодного руху вперед, сцукі...
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01.02.2022 12:45 Відповісти
Подвесили Украину ещё к одному врагу в зависимость...

Есть ещё сомнения на кого работает зе-шобла?..
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01.02.2022 12:48 Відповісти
Газ из России
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01.02.2022 13:04 Відповісти
"Після пафосного підписання контракту з "Газпромом" Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через "Турецький потік", - Макогон Джерело:

Заявления Макагона с разницей в 2 месяца вызывают какой-то когнидивный диссонанс.

Но однозначно, надо обыскать Коболева... Страна просто в агонии с этими обдолбышами.
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01.02.2022 12:49 Відповісти
когнитивный - сорри
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01.02.2022 12:50 Відповісти
Слава найвеличнійшому за країну його мрії, кінець епохи бідності наступив тепер ми можем собі позволити купувати газ за 2000 баксів
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01.02.2022 12:56 Відповісти
При Коболева РАБссия и ГрязхьПром заплатила крупный штраф Украине и Польше...после Коблева будете в говне Патрушева-Путлера... стадо идиотов...
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01.02.2022 12:59 Відповісти
ГрязьПром кстати проиграл в Судах и Столкголльмских Арбатраж 28 Судах из 29...,выиграл 1 Суд даже не помню в каком году... Крысы мавзолейные,у вас адвокаты бараны или бабла нету?
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01.02.2022 13:07 Відповісти
Нефтегаз убит,Энергоатом убит...Голобородьки..а что у вас фунцирирует круто? Стройка века автодороги и Небоскребы в США Коломойского или дворцы Кучмы за бугром?
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01.02.2022 13:10 Відповісти
Нашли у кого газ брать… в мацкве от радости итак уже у с е р а ються!
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01.02.2022 13:22 Відповісти
Як так, а шоколадний хетьман говорив, що ми купуємо газ в словацьких трейдерів, а не в росії)
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01.02.2022 13:31 Відповісти
мне вот толькоинтересно а Украина ли начала этот импорт или очередной фирташ, ахметов и т.п.!?
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01.02.2022 13:35 Відповісти
О!!! Венгры месторождения газа у себя нашли!!!!
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01.02.2022 15:46 Відповісти
Можно смело кричать что газ не мацковский а венгерский.
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01.02.2022 17:10 Відповісти
Словакия и Венгрия стали передовыми газодобывающими странами.
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01.02.2022 18:01 Відповісти
Це ж кацапський газ.
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01.02.2022 18:17 Відповісти
 
 