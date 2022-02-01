Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, - Макогон

У вівторок, 1 лютого Україна вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Про це голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямку Угорщини, але після проведених технічних заходів було створено можливість транспортування газу в обох напрямках.

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"Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу до України навіть у разі відсутності транзиту. Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання до України зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії", - зазначив Макогон.

Він також додав, що відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

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