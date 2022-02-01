Участница террористической группировки "Пятнашка" задержана в Донецкой области, - контрразведка СБУ

В ходе следственно-оперативных действий в Донецкой области установлено местонахождение и задержана участница террористической группировки "Пятнашка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные контрразведки СБУ.

Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке Украины.

"По данным следствия, задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделения Сил Украины. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.