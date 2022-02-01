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Новости Война
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Участница террористической группировки "Пятнашка" задержана в Донецкой области, - контрразведка СБУ

Участница террористической группировки

В ходе следственно-оперативных действий в Донецкой области установлено местонахождение и задержана участница террористической группировки "Пятнашка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные контрразведки СБУ.

Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке Украины.

"По данным следствия, задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделения Сил Украины. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20049) Донецкая область (10001) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+10
Таких "рассказов" УЖЕ имеется на целую библиотеку. Нафиг таких "рассказчиков". Была бы война - были бы все основания к стенке поставить. А так ... Прокуратура попросит 10. Суд насыпет 7. Через 5 лет по УДО выйдет.
Вот и вся "справедливость" для погибших воинов ...
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01.02.2022 12:54 Ответить
+8
Там та й не лише цього лайна дуже багато...
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01.02.2022 12:42 Ответить
+8
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01.02.2022 13:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Она может рассказать мнооогоооо...
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01.02.2022 12:42 Ответить
Таких "рассказов" УЖЕ имеется на целую библиотеку. Нафиг таких "рассказчиков". Была бы война - были бы все основания к стенке поставить. А так ... Прокуратура попросит 10. Суд насыпет 7. Через 5 лет по УДО выйдет.
Вот и вся "справедливость" для погибших воинов ...
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01.02.2022 12:54 Ответить
В хату к торнадо, и не надо удо.
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01.02.2022 13:02 Ответить
Не, ну мы же не северные орки "по понятиям". Хотелось бы по закону эту тварь к стенке поставить.
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01.02.2022 13:05 Ответить
и кормить теперь эту шалаву годами
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01.02.2022 13:10 Ответить
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01.02.2022 13:13 Ответить
Там та й не лише цього лайна дуже багато...
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01.02.2022 12:42 Ответить
Ну, п'ятнашка їй точно не світить. Рік умовно максимум. Г - гуманізьм.
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01.02.2022 12:44 Ответить
Накормить и отпустить, они же наши люди.
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01.02.2022 12:45 Ответить
битым стеклом
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01.02.2022 12:47 Ответить
Оформить пенсию. Поставить на смартфон Дію. Дать вовкину тьіщу.
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01.02.2022 12:50 Ответить
а остальные "пятнашки"? надеюсь сгнили уже по посадкам...
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01.02.2022 12:51 Ответить
Ну ПЯТНАШКОЙ по рогам сучке этой !
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01.02.2022 12:51 Ответить
Можно сразу бустернуть и дать полторушку что-бы 2 раза не моталась.
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01.02.2022 13:00 Ответить
И непременно колоть в мозжечок.
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01.02.2022 13:04 Ответить
бутылку из-под Артемовского ей в помощь
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01.02.2022 13:01 Ответить
С пробкой, предварительно хорошо потрусив.
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01.02.2022 13:08 Ответить
Перво наперво когда поймаете, на кол посадить! А уж потоом!
-Х/ф Иван Васильевич меняет профессию
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01.02.2022 13:05 Ответить
вот пятнашке .. пятнашку и впаять
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01.02.2022 13:11 Ответить
Запятнайте её поскорее - пятнашку (15 лет)ей и по рогам (по Солженицыну «по рогам» это поражение в правах).
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01.02.2022 13:20 Ответить
Не имени , ни фамилии, без роду, без племени …
Только кликуха .
Ужас .
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01.02.2022 13:28 Ответить
Видно також звернулася за оформленням пенсії. Останнім часом тільки так вони виявляються.
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01.02.2022 14:21 Ответить
Обмінного фонду прибуло...
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01.02.2022 14:24 Ответить
какая то унтер ппж маромойка))
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01.02.2022 15:14 Ответить
выловили бактериологическую диверсантку...она была заброшена к нам в тыл и заражала граждан Украины венерическими заболеваниями
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01.02.2022 15:23 Ответить
 
 