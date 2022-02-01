Учасницю терористичного угруповання "Пятнашка" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ

Під час слідчо-оперативних дій, у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано учасницю терористичного угруповання "Пятнашка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані контррозвідки СБУ.

Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України.

"За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Після "курсу" підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних Сил України. Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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