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Новини Війна
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Учасницю терористичного угруповання "Пятнашка" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ

Учасницю терористичного угруповання

Під час слідчо-оперативних дій, у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано учасницю терористичного угруповання "Пятнашка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані контррозвідки СБУ.

Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України.

"За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Після "курсу" підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних Сил України. Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Також читайте: Окупанти в ОРДЛО активізували набір найманців до своїх лав, - розвідка

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12991) Донецька область (8830) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+10
Таких "рассказов" УЖЕ имеется на целую библиотеку. Нафиг таких "рассказчиков". Была бы война - были бы все основания к стенке поставить. А так ... Прокуратура попросит 10. Суд насыпет 7. Через 5 лет по УДО выйдет.
Вот и вся "справедливость" для погибших воинов ...
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01.02.2022 12:54 Відповісти
+8
Там та й не лише цього лайна дуже багато...
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01.02.2022 12:42 Відповісти
+8
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01.02.2022 13:13 Відповісти
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Она может рассказать мнооогоооо...
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01.02.2022 12:42 Відповісти
Таких "рассказов" УЖЕ имеется на целую библиотеку. Нафиг таких "рассказчиков". Была бы война - были бы все основания к стенке поставить. А так ... Прокуратура попросит 10. Суд насыпет 7. Через 5 лет по УДО выйдет.
Вот и вся "справедливость" для погибших воинов ...
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01.02.2022 12:54 Відповісти
В хату к торнадо, и не надо удо.
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01.02.2022 13:02 Відповісти
Не, ну мы же не северные орки "по понятиям". Хотелось бы по закону эту тварь к стенке поставить.
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01.02.2022 13:05 Відповісти
и кормить теперь эту шалаву годами
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01.02.2022 13:10 Відповісти
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01.02.2022 13:13 Відповісти
Там та й не лише цього лайна дуже багато...
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01.02.2022 12:42 Відповісти
Ну, п'ятнашка їй точно не світить. Рік умовно максимум. Г - гуманізьм.
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01.02.2022 12:44 Відповісти
Накормить и отпустить, они же наши люди.
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01.02.2022 12:45 Відповісти
битым стеклом
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01.02.2022 12:47 Відповісти
Оформить пенсию. Поставить на смартфон Дію. Дать вовкину тьіщу.
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01.02.2022 12:50 Відповісти
а остальные "пятнашки"? надеюсь сгнили уже по посадкам...
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01.02.2022 12:51 Відповісти
Ну ПЯТНАШКОЙ по рогам сучке этой !
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01.02.2022 12:51 Відповісти
Можно сразу бустернуть и дать полторушку что-бы 2 раза не моталась.
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01.02.2022 13:00 Відповісти
И непременно колоть в мозжечок.
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01.02.2022 13:04 Відповісти
бутылку из-под Артемовского ей в помощь
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01.02.2022 13:01 Відповісти
С пробкой, предварительно хорошо потрусив.
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01.02.2022 13:08 Відповісти
Перво наперво когда поймаете, на кол посадить! А уж потоом!
-Х/ф Иван Васильевич меняет профессию
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01.02.2022 13:05 Відповісти
вот пятнашке .. пятнашку и впаять
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01.02.2022 13:11 Відповісти
Запятнайте её поскорее - пятнашку (15 лет)ей и по рогам (по Солженицыну «по рогам» это поражение в правах).
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01.02.2022 13:20 Відповісти
Не имени , ни фамилии, без роду, без племени …
Только кликуха .
Ужас .
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01.02.2022 13:28 Відповісти
Видно також звернулася за оформленням пенсії. Останнім часом тільки так вони виявляються.
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01.02.2022 14:21 Відповісти
Обмінного фонду прибуло...
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01.02.2022 14:24 Відповісти
какая то унтер ппж маромойка))
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01.02.2022 15:14 Відповісти
выловили бактериологическую диверсантку...она была заброшена к нам в тыл и заражала граждан Украины венерическими заболеваниями
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01.02.2022 15:23 Відповісти
 
 