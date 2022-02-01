Законопроект "о 300 депутатах" абсолютно готов к голосованию, - Корниенко

Президентский законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады готов к голосованию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Именно в законопроекте о 300 депутатах, я хотел бы напомнить коллегам, содержится норма о закреплении в Конституции пропорциональной системы. Поэтому всем, кто сейчас поднял на знамена битву против мажоритарки - я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, есть такой процесс, - у нас многие сейчас политические силы говорят: никакая мажоритарка, ни в коем случае, это зло... Только пропорциональная система", - сказал он.

По словам Корниенко, законопроект о 300 депутатах, который сейчас лежит на столе, абсолютно готов к голосованию.

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"Надо 300 голосов, он фактически зацементирует пропорциональную систему", – добавил парламентарий.