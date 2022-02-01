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Законопроект "о 300 депутатах" абсолютно готов к голосованию, - Корниенко

Законопроект

Президентский законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады готов к голосованию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Именно в законопроекте о 300 депутатах, я хотел бы напомнить коллегам, содержится норма о закреплении в Конституции пропорциональной системы. Поэтому всем, кто сейчас поднял на знамена битву против мажоритарки - я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, есть такой процесс, - у нас многие сейчас политические силы говорят: никакая мажоритарка, ни в коем случае, это зло... Только пропорциональная система", - сказал он.

По словам Корниенко, законопроект о 300 депутатах, который сейчас лежит на столе, абсолютно готов к голосованию.

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"Надо 300 голосов, он фактически зацементирует пропорциональную систему", – добавил парламентарий.

Автор: 

ВР (29285) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+22
Франція- Верхньої палати, яка налічує у своєму складі 348 обранця, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національної Асамблеї , Нижньої палати, яка налічує - 577 депутатів.
Германія- 736
Польща- 460
А вони територіально менші за Україну.
Справа не в кількості, а в якості.
Оберіть у ВР 300 "слуг урода" і Україна перестане існувати. Що проср.уть, що продадуть.
Ось бені та фірташі з ахметками, та й мокшанське уйло, будуть вдячні.
На 300 баранів менше грошей піде, а результат той же.
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01.02.2022 13:21 Ответить
+18
какая тебе дураку разница сколько их, 100 - 200 - 500? если 1000 зеленожопых идиотов без мозгов и 50 нормальных людей, а ты выбираешь тупых лакеев из цирка, количество имеет значение или лохторат быдло73?
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01.02.2022 13:26 Ответить
+11
Триста спартанцев засранцев...
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01.02.2022 13:03 Ответить
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Закон про зменшення витрат Бені на утримання продажних законотворців.
Навіть тут ЗЕкономити захотів 😎😎😎
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01.02.2022 17:24 Ответить
Верховная Рада - это абсолютно лишняя институция в Украине, впрочем как и президент. Верховная Рада уже давно стала клубом для богатых, где решаются вопросы богатых с целью попилить бюджет и обобрать народ. В Украине достаточно одного правительства с выборной должностью премьер-министра и с соответствующим юридическим департаментом для разработки нормативных актов, которые бы имели силу закона.
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01.02.2022 18:18 Ответить
Менше депутатів - менше конвертів. Бережіть ліси.
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01.02.2022 18:32 Ответить
Це робиться для того щоб олігархи витрачали меньше грошей на підкуп депутатів
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01.02.2022 19:45 Ответить
меньше депутатов - проще собрать конституционное большинство
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09.02.2022 08:34 Ответить
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