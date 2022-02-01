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Законопроєкт "про 300 депутатів" абсолютно готовий до голосування, - Корнієнко

Законопроєкт

Президентський законопроєкт щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради готовий до голосування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Саме в законопроєкті про 300 депутатів, я хотів би нагадати колегам, міститься норма про закріплення в Конституції пропорційної системи. Тому всім, хто зараз підняв на знамена битву проти мажоритарки - я зараз не обговорюю, добре це чи погано, є такий процес, - у нас багато зараз політичних сил кажуть: ніяка мажоритарка, ні в якому разі, це зло... Тільки пропорційна система", - сказав він.

За словами Корнієнка, законопроєкт про 300 депутатів , який зараз лежить на столі, абсолютно готовий до голосування.

"Треба 300 голосів, він фактично зацементує пропорційну систему", - додав парламентар.

Також читайте: Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці

Автор: 

ВР (15048) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+22
Франція- Верхньої палати, яка налічує у своєму складі 348 обранця, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національної Асамблеї , Нижньої палати, яка налічує - 577 депутатів.
Германія- 736
Польща- 460
А вони територіально менші за Україну.
Справа не в кількості, а в якості.
Оберіть у ВР 300 "слуг урода" і Україна перестане існувати. Що проср.уть, що продадуть.
Ось бені та фірташі з ахметками, та й мокшанське уйло, будуть вдячні.
На 300 баранів менше грошей піде, а результат той же.
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01.02.2022 13:21 Відповісти
+18
какая тебе дураку разница сколько их, 100 - 200 - 500? если 1000 зеленожопых идиотов без мозгов и 50 нормальных людей, а ты выбираешь тупых лакеев из цирка, количество имеет значение или лохторат быдло73?
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01.02.2022 13:26 Відповісти
+11
Триста спартанцев засранцев...
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01.02.2022 13:03 Відповісти
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Закон про зменшення витрат Бені на утримання продажних законотворців.
Навіть тут ЗЕкономити захотів 😎😎😎
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01.02.2022 17:24 Відповісти
Верховная Рада - это абсолютно лишняя институция в Украине, впрочем как и президент. Верховная Рада уже давно стала клубом для богатых, где решаются вопросы богатых с целью попилить бюджет и обобрать народ. В Украине достаточно одного правительства с выборной должностью премьер-министра и с соответствующим юридическим департаментом для разработки нормативных актов, которые бы имели силу закона.
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01.02.2022 18:18 Відповісти
Менше депутатів - менше конвертів. Бережіть ліси.
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01.02.2022 18:32 Відповісти
Це робиться для того щоб олігархи витрачали меньше грошей на підкуп депутатів
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01.02.2022 19:45 Відповісти
меньше депутатов - проще собрать конституционное большинство
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09.02.2022 08:34 Відповісти
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