Законопроєкт "про 300 депутатів" абсолютно готовий до голосування, - Корнієнко

Президентський законопроєкт щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради готовий до голосування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Саме в законопроєкті про 300 депутатів, я хотів би нагадати колегам, міститься норма про закріплення в Конституції пропорційної системи. Тому всім, хто зараз підняв на знамена битву проти мажоритарки - я зараз не обговорюю, добре це чи погано, є такий процес, - у нас багато зараз політичних сил кажуть: ніяка мажоритарка, ні в якому разі, це зло... Тільки пропорційна система", - сказав він.

За словами Корнієнка, законопроєкт про 300 депутатів , який зараз лежить на столі, абсолютно готовий до голосування.

"Треба 300 голосів, він фактично зацементує пропорційну систему", - додав парламентар.

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