Рада модернизирует систему для голосования в сессионном зале, - Корниенко
Верховная Рада намерена осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов Украины в сессионном зале.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.
"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", - сказал он.
По словам Корниенко, рассматривается два подхода к модернизации системы для голосования, один из которых позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.
Кроме того, этот проект модернизации предполагает и замену кресел на рабочих местах народных депутатов. По словам Александра Корниенко, на этом этапе следует учесть историческую ценность здания украинского Парламента и осуществить необходимые работы без повреждения его архитектурной целостности.
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- Куме! Ви чули - у Верховній Раді вирішили зменшить кількість депутатів до трьохсот!
- І з чим це зв"язано? Щоб зменшить навантаження на бюджет і зекономить гроші?
- Не думаю! Корнієнко сказав, що слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.
- Та кажіть по-людські!
- Ну, депутати сраки повід"їдали так, що у старі крісла не вміщаються , а якщо крісла розширять , то стара кількість крісел не вміститься в залі засідань!
Валяется в подвале?