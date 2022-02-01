Рада модернизирует систему для голосования в сессионном зале, - Корниенко

Верховная Рада намерена осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов Украины в сессионном зале.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", - сказал он.

По словам Корниенко, рассматривается два подхода к модернизации системы для голосования, один из которых позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.

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Кроме того, этот проект модернизации предполагает и замену кресел на рабочих местах народных депутатов. По словам Александра Корниенко, на этом этапе следует учесть историческую ценность здания украинского Парламента и осуществить необходимые работы без повреждения его архитектурной целостности.