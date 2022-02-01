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Рада модернизирует систему для голосования в сессионном зале, - Корниенко

Рада модернизирует систему для голосования в сессионном зале, - Корниенко

Верховная Рада намерена осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов Украины в сессионном зале.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", - сказал он.

По словам Корниенко, рассматривается два подхода к модернизации системы для голосования, один из которых позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.

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Кроме того, этот проект модернизации предполагает и замену кресел на рабочих местах народных депутатов. По словам Александра Корниенко, на этом этапе следует учесть историческую ценность здания украинского Парламента и осуществить необходимые работы без повреждения его архитектурной целостности.

Автор: 

ВР (29285) голосование (1397) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Це замість модернізувати армію під час 8-го року війни...
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01.02.2022 13:47 Ответить
+6
Заміна крісел - це дуже важливо! Бо за два з половиною роки більшість депутатів так повідгодовували не тільки ряхи але і сраки що вони в кріслах не поміщаються!
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01.02.2022 13:49 Ответить
+3
Хотять згвалтувать Конституцію. І Відмовитись від руху в НАТО по запросу Параші і *****.
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01.02.2022 13:55 Ответить
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бабки есть
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01.02.2022 13:46 Ответить
Це замість модернізувати армію під час 8-го року війни...
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01.02.2022 13:47 Ответить
по кнопке у стефанчука будет проходить "голосование"?
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01.02.2022 13:47 Ответить
Автоподачу кокса напрямую с Колумбии будут подключать?
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01.02.2022 13:48 Ответить
Нет. Кокс будет из Кремля. Колумбия ТАМ хаб устроила.
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01.02.2022 13:51 Ответить
вже давно в сольничках в їдальні є)
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01.02.2022 14:18 Ответить
Заміна крісел - це дуже важливо! Бо за два з половиною роки більшість депутатів так повідгодовували не тільки ряхи але і сраки що вони в кріслах не поміщаються!
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01.02.2022 13:49 Ответить
ось тому і кількість депутатів скоротити - бо дупи вже 2 місця займають
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01.02.2022 14:26 Ответить
От і вийшов анекдот:
- Куме! Ви чули - у Верховній Раді вирішили зменшить кількість депутатів до трьохсот!
- І з чим це зв"язано? Щоб зменшить навантаження на бюджет і зекономить гроші?
- Не думаю! Корнієнко сказав, що слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.
- Та кажіть по-людські!
- Ну, депутати сраки повід"їдали так, що у старі крісла не вміщаються , а якщо крісла розширять , то стара кількість крісел не вміститься в залі засідань!
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01.02.2022 16:28 Ответить
Шо Юзик заявил о дискриминации?
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01.02.2022 14:38 Ответить
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01.02.2022 13:50 Ответить
Модернізують Раду так щоб голосувати за антидержавницькі рішення не боячись протестувальників.
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01.02.2022 13:53 Ответить
Хотять згвалтувать Конституцію. І Відмовитись від руху в НАТО по запросу Параші і *****.
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01.02.2022 13:55 Ответить
Тільки звикнеш до маячні - як тут пук - є наступна.
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01.02.2022 14:15 Ответить
«вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми» - проблема в тому що конверти за голосування все складніше розносити без палєва.
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01.02.2022 13:58 Ответить
Тестують джилізацію до виборів в смартфоні.
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01.02.2022 14:00 Ответить
Але ж і маячня.
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01.02.2022 14:17 Ответить
Голосовать теперь будут голограммы Слуг урода.!!?
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01.02.2022 14:05 Ответить
Опять зеленопузые бабла намоют ни на чём? Голь на выдумки хитра.
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01.02.2022 14:12 Ответить
тупий соснючій корабєл какнул мьісль?
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01.02.2022 14:20 Ответить
Пусть делают, дело хорошее. За СВОИ ЛИЧНЫЕ деньги. Эти гниды за@бали каждый созыв эту несчастную систему переделывать. По жопе палкой их нужно стимулировать и горящей покрышечкой вместо нового стульчика с новой кнопочкой.
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01.02.2022 14:23 Ответить
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01.02.2022 14:28 Ответить
Кто, кто получил этот копеечный заказ, фирма зарегистрированная завтра?
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01.02.2022 14:35 Ответить
А где закупленная Рада 3 с сенсорной? ее точно купили ....
Валяется в подвале?
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01.02.2022 15:40 Ответить
 
 