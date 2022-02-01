Рада модернізує систему для голосування в сесійній залі, - Корнієнко

Верховна Рада має намір здійснити переоснащення системи для голосування народних депутатів України у сесійній залі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту, про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада". Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер", - сказав він.

За словами Корнієнка, розглядається два підходи до модернізації системи для голосування, один із яких дозволить депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.

Окрім того, цей проєкт модернізації передбачає також і заміну крісел на робочих місцях народних депутатів. За словами Олександра Корнієнка, на цьому етапі слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.

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