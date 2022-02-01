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Рада модернізує систему для голосування в сесійній залі, - Корнієнко

Рада модернізує систему для голосування в сесійній залі, - Корнієнко

Верховна Рада має намір здійснити переоснащення системи для голосування народних депутатів України у сесійній залі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту, про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада". Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер", - сказав він.

За словами Корнієнка, розглядається два підходи до модернізації системи для голосування, один із яких дозволить депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.

Окрім того, цей проєкт модернізації передбачає також і заміну крісел на робочих місцях народних депутатів. За словами Олександра Корнієнка, на цьому етапі слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.

Читайте: У разі повномасштабного наступу Росії Рада продовжить виконувати свої обов’язки, - Корнієнко

Автор: 

ВР (15048) голосування (486) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+7
Це замість модернізувати армію під час 8-го року війни...
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01.02.2022 13:47 Відповісти
+6
Заміна крісел - це дуже важливо! Бо за два з половиною роки більшість депутатів так повідгодовували не тільки ряхи але і сраки що вони в кріслах не поміщаються!
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01.02.2022 13:49 Відповісти
+3
Хотять згвалтувать Конституцію. І Відмовитись від руху в НАТО по запросу Параші і *****.
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01.02.2022 13:55 Відповісти
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бабки есть
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01.02.2022 13:46 Відповісти
Це замість модернізувати армію під час 8-го року війни...
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01.02.2022 13:47 Відповісти
по кнопке у стефанчука будет проходить "голосование"?
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01.02.2022 13:47 Відповісти
Автоподачу кокса напрямую с Колумбии будут подключать?
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01.02.2022 13:48 Відповісти
Нет. Кокс будет из Кремля. Колумбия ТАМ хаб устроила.
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01.02.2022 13:51 Відповісти
вже давно в сольничках в їдальні є)
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01.02.2022 14:18 Відповісти
Заміна крісел - це дуже важливо! Бо за два з половиною роки більшість депутатів так повідгодовували не тільки ряхи але і сраки що вони в кріслах не поміщаються!
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01.02.2022 13:49 Відповісти
ось тому і кількість депутатів скоротити - бо дупи вже 2 місця займають
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01.02.2022 14:26 Відповісти
От і вийшов анекдот:
- Куме! Ви чули - у Верховній Раді вирішили зменшить кількість депутатів до трьохсот!
- І з чим це зв"язано? Щоб зменшить навантаження на бюджет і зекономить гроші?
- Не думаю! Корнієнко сказав, що слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.
- Та кажіть по-людські!
- Ну, депутати сраки повід"їдали так, що у старі крісла не вміщаються , а якщо крісла розширять , то стара кількість крісел не вміститься в залі засідань!
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01.02.2022 16:28 Відповісти
Шо Юзик заявил о дискриминации?
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01.02.2022 14:38 Відповісти
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01.02.2022 13:50 Відповісти
Модернізують Раду так щоб голосувати за антидержавницькі рішення не боячись протестувальників.
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01.02.2022 13:53 Відповісти
Хотять згвалтувать Конституцію. І Відмовитись від руху в НАТО по запросу Параші і *****.
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01.02.2022 13:55 Відповісти
Тільки звикнеш до маячні - як тут пук - є наступна.
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01.02.2022 14:15 Відповісти
«вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми» - проблема в тому що конверти за голосування все складніше розносити без палєва.
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01.02.2022 13:58 Відповісти
Тестують джилізацію до виборів в смартфоні.
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Але ж і маячня.
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01.02.2022 14:17 Відповісти
Голосовать теперь будут голограммы Слуг урода.!!?
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01.02.2022 14:05 Відповісти
Опять зеленопузые бабла намоют ни на чём? Голь на выдумки хитра.
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01.02.2022 14:12 Відповісти
тупий соснючій корабєл какнул мьісль?
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01.02.2022 14:20 Відповісти
Пусть делают, дело хорошее. За СВОИ ЛИЧНЫЕ деньги. Эти гниды за@бали каждый созыв эту несчастную систему переделывать. По жопе палкой их нужно стимулировать и горящей покрышечкой вместо нового стульчика с новой кнопочкой.
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01.02.2022 14:23 Відповісти
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01.02.2022 14:28 Відповісти
Кто, кто получил этот копеечный заказ, фирма зарегистрированная завтра?
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01.02.2022 14:35 Відповісти
А где закупленная Рада 3 с сенсорной? ее точно купили ....
Валяется в подвале?
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01.02.2022 15:40 Відповісти
 
 