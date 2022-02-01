Украина в Совбезе ООН приведет факты невыполнения "Минска" Россией, - Николенко
Украина использует анонсированное Россией на 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН о состоянии выполнения Минских договоренностей для предоставления миру фактов их несоблюдения Кремлем.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на брифинге во вторник, 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается объявленных вчера Россией намерений о проведении 17 февраля брифинга Совета Безопасности ООН по вопросу выполнения Минского комплекса мер, то Украина вместе с партнерами воспользуется этой возможностью, чтобы представить международному сообществу факты невыполнения РФ своих обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта (на востоке нашего государства. – Ред.)", - сказал Николенко.
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выборы по законам рашки, которые прошли в прошлом году и плюс то, что некоторые боевики теперь представляют "единуюрассисю".... это тоже легко подтвердить
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Редкосный дегенерат! Мама Рима и папа Саша еще чужих детей учат чему-то.