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Новости Война
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Украина в Совбезе ООН приведет факты невыполнения "Минска" Россией, - Николенко

Украина в Совбезе ООН приведет факты невыполнения

Украина использует анонсированное Россией на 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН о состоянии выполнения Минских договоренностей для предоставления миру фактов их несоблюдения Кремлем.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на брифинге во вторник, 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается объявленных вчера Россией намерений о проведении 17 февраля брифинга Совета Безопасности ООН по вопросу выполнения Минского комплекса мер, то Украина вместе с партнерами воспользуется этой возможностью, чтобы представить международному сообществу факты невыполнения РФ своих обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта (на востоке нашего государства. – Ред.)", - сказал Николенко.

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Автор: 

МИД (7001) ООН (4193) россия (96200) Совбез ООН (1123) минские соглашения (3229) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
не сцьі, москалику.
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01.02.2022 14:17 Ответить
+5
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01.02.2022 14:14 Ответить
+3
Сразу невыполнение началось после подписания. Дебальцево.
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01.02.2022 14:13 Ответить
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Сразу невыполнение началось после подписания. Дебальцево.
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01.02.2022 14:13 Ответить
не сцьі, москалику.
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01.02.2022 14:17 Ответить
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01.02.2022 14:14 Ответить
Вчерашняя "новость".
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01.02.2022 14:17 Ответить
Давайте розмістимо миротворців ООН на межі конфлікту - московити не хочуть, їм потрібна війна, як завжди
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01.02.2022 14:42 Ответить
особенно на раздачу паспортов в ОРДЛО укажите - это одно из самых явных нарушений рашки...и его не скрыть как ихтамнетов
выборы по законам рашки, которые прошли в прошлом году и плюс то, что некоторые боевики теперь представляют "единуюрассисю".... это тоже легко подтвердить
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01.02.2022 14:48 Ответить
Зеленский о выполнении Минских соглашений: "Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории" Источник:
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Редкосный дегенерат! Мама Рима и папа Саша еще чужих детей учат чему-то.
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02.02.2022 07:19 Ответить
когда ж уже там появятся миротворцы
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02.02.2022 17:44 Ответить
 
 