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Новини Війна
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Україна в Радбезі ООН наведе факти невиконання "Мінська" Росією, - Ніколенко

Україна в Радбезі ООН наведе факти невиконання

Україна використає анонсоване Росією на 17 лютого засідання Ради Безпеки ООН щодо стану виконання Мінських домовленостей задля представлення світові фактів їх недотримання Кремлем.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на брифінгу у вівторок, 1 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується оголошених вчора Росією намірів про проведення 17 лютого брифінгу Ради Безпеки ООН з питання виконання Мінського комплексу заходів, то Україна разом з партнерами використає цю нагоду, аби представити міжнародній спільноті факти невиконання РФ своїх зобов’язань в рамках мирного врегулювання збройного конфлікту ( на сході нашої держави. – Ред.)", - сказав Ніколенко.

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Автор: 

МЗС (4182) ООН (3380) росія (66144) Радбез ООН (869) мінські угоди (2231) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
не сцьі, москалику.
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01.02.2022 14:17 Відповісти
+5
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01.02.2022 14:14 Відповісти
+3
Сразу невыполнение началось после подписания. Дебальцево.
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01.02.2022 14:13 Відповісти
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Сразу невыполнение началось после подписания. Дебальцево.
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01.02.2022 14:13 Відповісти
не сцьі, москалику.
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01.02.2022 14:17 Відповісти
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01.02.2022 14:14 Відповісти
Вчерашняя "новость".
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01.02.2022 14:17 Відповісти
Давайте розмістимо миротворців ООН на межі конфлікту - московити не хочуть, їм потрібна війна, як завжди
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01.02.2022 14:42 Відповісти
особенно на раздачу паспортов в ОРДЛО укажите - это одно из самых явных нарушений рашки...и его не скрыть как ихтамнетов
выборы по законам рашки, которые прошли в прошлом году и плюс то, что некоторые боевики теперь представляют "единуюрассисю".... это тоже легко подтвердить
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01.02.2022 14:48 Відповісти
Зеленский о выполнении Минских соглашений: "Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории" Источник:
=========
Редкосный дегенерат! Мама Рима и папа Саша еще чужих детей учат чему-то.
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02.02.2022 07:19 Відповісти
когда ж уже там появятся миротворцы
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02.02.2022 17:44 Відповісти
 
 