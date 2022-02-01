Україна в Радбезі ООН наведе факти невиконання "Мінська" Росією, - Ніколенко

Україна використає анонсоване Росією на 17 лютого засідання Ради Безпеки ООН щодо стану виконання Мінських домовленостей задля представлення світові фактів їх недотримання Кремлем.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на брифінгу у вівторок, 1 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується оголошених вчора Росією намірів про проведення 17 лютого брифінгу Ради Безпеки ООН з питання виконання Мінського комплексу заходів, то Україна разом з партнерами використає цю нагоду, аби представити міжнародній спільноті факти невиконання РФ своїх зобов’язань в рамках мирного врегулювання збройного конфлікту ( на сході нашої держави. – Ред.)", - сказав Ніколенко.

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