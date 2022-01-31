Угроза России выходит за пределы Европы, - Польша в Совбезе ООН
Агрессивные действия России внутри и вокруг Украины, а также враждебные акты РФ против суверенитета других государств являются прямой угрозой не только региону, но и всему континенту, а также глобальному миру и безопасности.
Об этом заявил в понедельник в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Республики Польша Кшиштоф Щерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее по соседству с нами является серьезной угрозой международному миру и безопасности, а не только нашему региону и континенту", - подчеркнул польский дипломат.
Он напомнил, что нынешнее обострение в регионе вокруг Украины является, к сожалению, закономерностью на фоне тех прецедентов, которые создает агрессия России в разных местах - конфликт в Приднестровье, войну России против Грузии, оккупацию Крыма, агрессию РФ на востоке Украины.
Это подрывает стабильность и безопасность в данном регионе мира, заметил польский постпред.
"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее в нашем регионе является грубым нарушением фундаментальных принципов устава ООН", - подчеркнул Щерский.
Он отметил, что такое поведение РФ может иметь глобальные последствия, способствовать ухудшению международной безопасности, "и некоторые государства, приверженные ревизионизму, могут последовать этому примеру".
Щерский подчеркнул, что Республика Польша привержена международному праву, включая сохранение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, нерушимости границ и неприменению силы.
Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН провел открытое заседание для обсуждения угрожающего поведения России и наращивания войск на границах Украины и в Беларуси.
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