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Угроза России выходит за пределы Европы, - Польша в Совбезе ООН

Угроза России выходит за пределы Европы, - Польша в Совбезе ООН

Агрессивные действия России внутри и вокруг Украины, а также враждебные акты РФ против суверенитета других государств являются прямой угрозой не только региону, но и всему континенту, а также глобальному миру и безопасности.

Об этом заявил в понедельник в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Республики Польша Кшиштоф Щерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее по соседству с нами является серьезной угрозой международному миру и безопасности, а не только нашему региону и континенту", - подчеркнул польский дипломат.

Он напомнил, что нынешнее обострение в регионе вокруг Украины является, к сожалению, закономерностью на фоне тех прецедентов, которые создает агрессия России в разных местах - конфликт в Приднестровье, войну России против Грузии, оккупацию Крыма, агрессию РФ на востоке Украины.

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Это подрывает стабильность и безопасность в данном регионе мира, заметил польский постпред.

"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее в нашем регионе является грубым нарушением фундаментальных принципов устава ООН", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что такое поведение РФ может иметь глобальные последствия, способствовать ухудшению международной безопасности, "и некоторые государства, приверженные ревизионизму, могут последовать этому примеру".

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Щерский подчеркнул, что Республика Польша привержена международному праву, включая сохранение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, нерушимости границ и неприменению силы.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН провел открытое заседание для обсуждения угрожающего поведения России и наращивания войск на границах Украины и в Беларуси.

Автор: 

Польша (8511) россия (96192) Совбез ООН (1123) Щерский Кшиштоф (22)


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Поляки прокинулись лише як півень в сраку клюнув і зрозумівши що за Україною вони на черзі! Коли побачили що Білорусі більше немає а утворилась на кордоні країна-терорист на чолі з маріонткою Кремля!
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31.01.2022 21:27 Ответить
Тепер би прокинулись ще й українці - бо бачу навкруги себе купу безтурботних недоумків, навроди бєніної макаки…
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31.01.2022 21:50 Ответить
Зрозуміли,що росія це такий собі п'яний придурок з гранатой,що кричить,,Мне терять нечего"!
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31.01.2022 21:34 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 22:06 Ответить
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31.01.2022 23:16 Ответить
 
 