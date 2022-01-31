Угроза России выходит за пределы Европы, - Польша в Совбезе ООН

Агрессивные действия России внутри и вокруг Украины, а также враждебные акты РФ против суверенитета других государств являются прямой угрозой не только региону, но и всему континенту, а также глобальному миру и безопасности.

Об этом заявил в понедельник в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Республики Польша Кшиштоф Щерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее по соседству с нами является серьезной угрозой международному миру и безопасности, а не только нашему региону и континенту", - подчеркнул польский дипломат.

Он напомнил, что нынешнее обострение в регионе вокруг Украины является, к сожалению, закономерностью на фоне тех прецедентов, которые создает агрессия России в разных местах - конфликт в Приднестровье, войну России против Грузии, оккупацию Крыма, агрессию РФ на востоке Украины.

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Это подрывает стабильность и безопасность в данном регионе мира, заметил польский постпред.

"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее в нашем регионе является грубым нарушением фундаментальных принципов устава ООН", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что такое поведение РФ может иметь глобальные последствия, способствовать ухудшению международной безопасности, "и некоторые государства, приверженные ревизионизму, могут последовать этому примеру".

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Щерский подчеркнул, что Республика Польша привержена международному праву, включая сохранение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, нерушимости границ и неприменению силы.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН провел открытое заседание для обсуждения угрожающего поведения России и наращивания войск на границах Украины и в Беларуси.