Представитель РФ в ООН Небензя процитировал Зеленского для оправдания агрессии

Представитель России в ООН Василий Небензя заверил, что угрозы вторжения РФ в Украину нет. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге западным СМИ призвал "не нагнетать истерику вокруг нахождения российских войск на границе".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Свою речь Небензя произнес на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённое угрозам международному миру в связи с ситуацией вокруг Украины.

По его словам, Запад якобы не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что Россия готовится к вторжению на Украину.

"Перемещение войск на нашей собственной территории, происходившее и ранее и не вызывавшее истерики, выдается за подтверждение военной акции", — говорит постпред России.

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Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге западным СМИ призвал "не нагнетать истерику вокруг нахождения российских войск на границе".

"Передо мной лежат тексты высказываний украинских официальных лиц об отсутствии угрозы со стороны РФ: это секретарь СНБО Данилов, министр обороны Резников, сам президент Зеленский, которые прямым текстом говорят, что не видят той активности, о которой говорят (на Западе — Ред.)", - сказал Василий Небензя.

Он уверяет, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

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