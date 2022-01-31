Представитель РФ в ООН Небензя процитировал Зеленского для оправдания агрессии
Представитель России в ООН Василий Небензя заверил, что угрозы вторжения РФ в Украину нет. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге западным СМИ призвал "не нагнетать истерику вокруг нахождения российских войск на границе".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Свою речь Небензя произнес на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённое угрозам международному миру в связи с ситуацией вокруг Украины.
По его словам, Запад якобы не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что Россия готовится к вторжению на Украину.
"Перемещение войск на нашей собственной территории, происходившее и ранее и не вызывавшее истерики, выдается за подтверждение военной акции", — говорит постпред России.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге западным СМИ призвал "не нагнетать истерику вокруг нахождения российских войск на границе".
"Передо мной лежат тексты высказываний украинских официальных лиц об отсутствии угрозы со стороны РФ: это секретарь СНБО Данилов, министр обороны Резников, сам президент Зеленский, которые прямым текстом говорят, что не видят той активности, о которой говорят (на Западе — Ред.)", - сказал Василий Небензя.
Он уверяет, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.
Пожалуйста, подождите...
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Тоже самое было и с заявлением Януковича в 2014, этим тоже рашка размахивала в свое время!
Ситуация один в один!
Сказано это было с определенной целью и цель эта достигнута...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7681349065224466?__cft__[0]=AZUT2WRu1I9VLyKpQZ4IaW7KMqu78uyVb3IcFe-6k6h-GBiNXcpYcmFGNMNNve1UaDQrb_lfxQxYpjbmDYpeClH_q_LlRfCCUxK2FyJ0h_3s-ivI_2ilDZXlYTnLHHFroaYNy40nYUl6DEletcvif-Ae&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Государственника от временщика отличает позиция и понимание того, чего стоят его слова. А теперь мы в очередной раз испытываем гребаный стыд. Представитель РФ в ООН апеллирует в своём выступлении к словам Зеленского. Вот так Зеленский бездумно ляпнувший дичь, теперь помогает Кремлю выйти из под удара. Чем скорее он уйдёт, тем лучше для Украины.
Олег Абраменко
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Про себе
Патентный поверенный РФ No:1905, Евразийский - No: 436 ИЗ, No:21 ПО у https://www.facebook.com/itpatent-771338903047469/ itpatent
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P.S. Если Параша начнет полномасштабную агрессию надо немедленно за полчаса устранить говнокомандующего и его "кротов" и взять власть в свои руки. Надеюсь среди офицеров ВСУ есть смелые люди для этого, иначе хана...
прям в "момент" и за 30 минут? вам не кажется что это слегка перегиб палки и вы пишете розовые мечты Врага...напасть на страну а народ сам уничтожает государство....да вам медаль нужна....из рук путина...
Я вас понимаю но фильтруйте личности и государственный устрой - да к личности много вопросов и подозрений...но он Президент Украины - и каким бы дурачком(надеюсь что он дурачок а не предатель) ни был выбран Народом на основе волеизъявления на честных выборах..имейте уважение к демократическим процедурам.
Так что не пишите чушь...тем более ваше утверждение подпадает под статьи ККУ "Призыв к насильственному свержению власти" Фильтруйте базар всё-таки как бы вам не хотелось "всех расстрелять"...
Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
А тому, що визнати невинуватість Порошенка для них - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію. Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
ИМХО - надо заканчивать со "Всеобщим избирательным правом"
Надо устанавливать фильтры...моё предложение 3 экзамена по дисциплинам "Государство и Право", "История Украины", "Украинский язык" - это не спасёт от идиотов совсем но поверьте отсеет их очень сильно...и главное люди хотя бы будут понимать(НА УРОВНЕ ЗУБРЁЖКИ) как функционирует государство, откуда оно идёт и куда...и выучит государственный язык...
так что да как ни парадоксально - но Путин своей военной дубинкой выдал Зелёному дурачку - тотем неуязвимости против Майданов...цугцванг = не можем свергать и не свергать не можем...надо дотянуть до 2024...и хорошенько поработать 2-3 месяца чтобы потом 5 лет не офигивать от постоянных зашкаров неадекватов у власти...
Сам ответил на свой вопрос. Причина - это хаос. В 2014 был хаос в результате смены власти, а в 2022 году хаос создает сам зеленский, зная что это может послужить поводом к эскалации. Знает, с..ка, но создает.
шариковы только через собственную шкурку (холодильник) должны прочувствовать последствия своего лекторального антиМайдана.
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
Світ почув, побачив і правильно оцінив побачене. Сьогоднішня преса - тому свідчення. Сьогоднішнє термінове засідання Радбезу ООН, скликане за ініціативою США, на якому росіяни цитують виступ Зеленського на свій захист - тому свідчення.
Поза сумнівом, публічна позиція Зеленського вплине на обсяги і масштаб воєнної допомоги, яка надається Україні. При поганому сценарії, це буде та сама соломинка, яка переломить хребта бику, і підштовхне шальки вірогідності не на нашу користь.
Коли ми з вами читаємо в історії України про «зрадливу старшину», яка поховала перспективи незалежності на сотню років - ось саме про це і йдеться. Саме так виглядає зрада на найвищому державному рівні.
Що робити?
Я впевнена, над цим питанням зараз б'ються найкращі світлі голови країни. Я сподіваюся, рішення буде знайдене.
Зі свого боку, я б хотіла бачити у Верховні Раді збір підписів під письмовим поданням про ініціювання процедури імпічменту.
Незалежно від того, скільки депутатів підпише. Незалежно від того, чи набереться у Раді більшість голосів від конституційного складу для включення у порядок денний. Все одно потрібно ініціювати процес; це наша сигнальна ракета, це наш SOS світові - #Ukraine_is_not_zelensky
Тамара Горіха Зерня
когда на границе коробочки рядами - цель иная, как учил дорогой товарищ леонид ильич
это понты и провокация на агрессию
но главное - заговорить пробретение крыма и бамбаса, не до пустячков
престолы утверждаются правдою (с)
оно и так сдуется, зачем нам чужие болота? и хлопцив шкода, хай живуть
А во вне дипломатия делает своё дело - мега-поставки вооружения.