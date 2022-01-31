Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине
Делегация России, возглавляемая постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, покинула заседание Совета безопасности ООН по Украине "Угрозы международному миру и безопасности. Украина" перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом представитель РФ попросил не расценивать это как демарш.
"Я хочу извиниться перед членами Совета и (прошу - ред.) не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.
Следует отметить, что следующее слово для выступления было предоставлено постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице.
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Типичная хрюсская пе@ерация. "Гибридность" во всем. Ежу понятно, что это демарш, но вот вам убогая отмазка. Надо Украине выступать первыми, чтобы вся кацапская свинота выскакивала из зала в самом начале заседания.
@haidukevych
На Радбезі ООН росія цитує Зеленського і Данілова, що... загрози з боку Росії немає.
Тобто президент України відкрито допоміг Кремлю.
Уявіть - Черчилль заявляє,що Гітлер не загроза, а Рейх цитує це переконуючи Лігу Наці, що фюрер - мирна киця.
Україна була однією з засновників ООН, як і Радянській союз, при цьому Росія ніколи не подавала заявку на вступ до цієї організації. То що вона робить не тільки в ООН, а ще і як постійний член Радбезу?
классано просто...
теперь постоянно будут лишний раз созывать заседания для мнимых угроз
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!