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Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине

Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине

Делегация России, возглавляемая постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, покинула заседание Совета безопасности ООН по Украине "Угрозы международному миру и безопасности. Украина" перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом представитель РФ попросил не расценивать это как демарш.

"Я хочу извиниться перед членами Совета и (прошу - ред.) не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Следует отметить, что следующее слово для выступления было предоставлено постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

Читайте также: Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Автор: 

россия (96192) Совбез ООН (1123) Кислица Сергей (180) Небензя Василий (51)


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Топ комментарии
+67
ПЕТУХИ ПОЗОРНЫЕ !
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31.01.2022 20:03 Ответить
+49
Чуркін брехав ЗДОХ і Небензя бреше теж ЗДОХНЕ гидота
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31.01.2022 20:05 Ответить
+37
зато зебилы гордятся своим вислюком квартальным, на слова которого о " Запад нагнетает, то все фейки - готовимся к шашлыкам и баскетболу в 2025 году!" ссылаются все "прогрессивные страны" мира типа расеи, габона, кндр и т.д.
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31.01.2022 20:25 Ответить
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31.01.2022 20:03 Ответить
зато зебилы гордятся своим вислюком квартальным, на слова которого о " Запад нагнетает, то все фейки - готовимся к шашлыкам и баскетболу в 2025 году!" ссылаются все "прогрессивные страны" мира типа расеи, габона, кндр и т.д.
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31.01.2022 20:25 Ответить
...и курицы поросные...
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31.01.2022 20:57 Ответить
Постпред России обвинил Запад в готовности принести Украину в жертву - раз не хотят отдать её России, то не достанется никому.
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31.01.2022 21:16 Ответить
....в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра
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31.01.2022 21:52 Ответить
врет паскуда
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31.01.2022 20:03 Ответить
Чуркін брехав ЗДОХ і Небензя бреше теж ЗДОХНЕ гидота
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31.01.2022 20:05 Ответить
чурка тряс бумажкой шо витёк пригласил войска ***** убивать украинцев, письков сказал никакой бумажки нет и чурка сдох в тот же день.
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01.02.2022 09:42 Ответить
Попутного куя в сряку---синяя птица! Старинная пословица охотников на водоплавающих птицу.
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31.01.2022 20:06 Ответить
Попутного прутня в дупу .. будьмо патриоты ..
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31.01.2022 20:20 Ответить
"Фуфло-толкает",кацапская мразина.
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31.01.2022 20:07 Ответить
гнать этих кацапо-фашистких мразей из ООН!
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31.01.2022 20:08 Ответить
Разогнать ООН к херам, толку от них как с козла молока. Лишь госбабло пилят, публикуют дебильные лозунги и заявления, да за круглыми столами дипконсерны собирают.
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31.01.2022 20:46 Ответить
Надо было в 2014 году выкинуть кацапов из ООН!
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31.01.2022 20:08 Ответить
То представителем России был чурбан, теперь ни бэ ни мэ. Одно слово - кацапы.
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31.01.2022 20:09 Ответить
Могут вообще и не возвращаться. Деструктивные организмы.
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31.01.2022 20:12 Ответить
Лучший кацап - мертвый кацап !!!!
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31.01.2022 20:14 Ответить
дохлый кацап! дохлый!!!
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31.01.2022 20:42 Ответить
одно другому не мешает, хунта мы в конце концов или нет?!
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31.01.2022 21:26 Ответить
Ветер в жопу, руцкие "друзья"!
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31.01.2022 20:15 Ответить
ТРУСЛИВЫЙ ВАТНИК ПОЗОРНО СБЕЖАЛ ..кацапы они такие ...
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31.01.2022 20:16 Ответить
Габбон также покинул заседание ООН вместе с Небензе?
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31.01.2022 20:18 Ответить
Сцикуни позорні! Панти тільки вміють ганяти!
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31.01.2022 20:18 Ответить
Нахрін те ООН,якщо там головуватиме держава- терорист!
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31.01.2022 20:18 Ответить
не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які виступатимуть після того, як надасте їм слово Джерело
=========================
Типичная хрюсская пе@ерация. "Гибридность" во всем. Ежу понятно, что это демарш, но вот вам убогая отмазка. Надо Украине выступать первыми, чтобы вся кацапская свинота выскакивала из зала в самом начале заседания.
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31.01.2022 20:19 Ответить
чуркина-2 ждет судьба чуркина.
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31.01.2022 20:19 Ответить
Напишите о том, как этот Небензя во время своего выступления в качестве оправдания России ссылался на Зеленского. Т.е. оправдывался словами президента Украины.
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31.01.2022 20:19 Ответить
Віталій Гайдукевич/Vitalii Haidukevych
@haidukevych

На Радбезі ООН росія цитує Зеленського і Данілова, що... загрози з боку Росії немає.

Тобто президент України відкрито допоміг Кремлю.

Уявіть - Черчилль заявляє,що Гітлер не загроза, а Рейх цитує це переконуючи Лігу Наці, що фюрер - мирна киця.
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31.01.2022 20:21 Ответить
Ихтамнет сказал Ихтамнет, а дурне повторює
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31.01.2022 20:26 Ответить
Чомусь це типу дурне ******** саме окупанту.
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31.01.2022 20:38 Ответить
Он не хочет вас пугать и расстраивать за зря.
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31.01.2022 21:07 Ответить
ПТН -ПНХ прихвостні, вбивці.
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31.01.2022 21:15 Ответить
Нужно реформировать ООН. Право "вето" одного из постоянных членов Совбеза ООН, это анахронизм 40 х годов прошлого века. Для начала нужно как минимум увеличить число постоянных членов за счет Японии, Индии, Бразилии, Германии, Италии, Канады и Австралии доведя их число до 12, и вето что бы можно было налагать только 8 голосами ( т.е. двумя третями) Потому что надоело иметь ООН как клуб избранной пятерки решающей все и вся, тем более по факту достаточно одного голоса. Мир изменился, пора вносить и сюда коррективы. Ну хоть вот такие, половинчатые.
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31.01.2022 20:23 Ответить
именно здесь и зарыта идея Сталина о возрастании роли СССР как мирового жандарма. Молотов также в знак несогласия покидал на время заседания в Сан Франциско, чтобы всех склонить именно к этому решению-права вето только одного члена. В ином случае СССР выходил из состава учредителей. Это уже потом на заседании Генеральной Ассамблеи еше один ума лишенный Хрущев бил по столу обувью и все перепугались, как и буба с габоном
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31.01.2022 20:35 Ответить
Здравая мысль.
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01.02.2022 09:11 Ответить
Совдепию уже выгоняли за войну с Финляндией .. Надо и теперь рф нах гнать из ООН!
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31.01.2022 20:24 Ответить
его будещего партнера по пакту также изгнали.
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31.01.2022 20:36 Ответить
"Прапор" (триколірний) їм у дупу
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31.01.2022 20:36 Ответить

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31.01.2022 20:37 Ответить
И для кого-то жареным запахло.
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31.01.2022 20:39 Ответить
Представители кремлёвского рейха маньяка *********** в очередной раз показали презрение ко всему цивилизованному миру. Только уничтожение, как и немецкий третий рейх, их остановит.
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31.01.2022 20:46 Ответить
Нужно было ещё сподсрачниками выкинуть…
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31.01.2022 20:50 Ответить
кондом Небензя, готовься окочурится вослед Чуркину ))

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31.01.2022 20:53 Ответить
Ага, усрався ******* сцікун.....
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31.01.2022 20:54 Ответить
А з якого дива Росія займає в ООН місце Радянського Союзу?

Україна була однією з засновників ООН, як і Радянській союз, при цьому Росія ніколи не подавала заявку на вступ до цієї організації. То що вона робить не тільки в ООН, а ще і як постійний член Радбезу?
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31.01.2022 20:57 Ответить
председательство рашки в совбезе оон?
классано просто...
теперь постоянно будут лишний раз созывать заседания для мнимых угроз
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31.01.2022 21:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 21:02 Ответить
З огляду на те скільки біди по світу наробила Росія за останні 15 років терористичними методами в т.ч. вбивства хімічними речовинами на території Європи вона вже давно повинна була бути виключена зі складу ООН і названа країною-терористом!
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31.01.2022 21:23 Ответить
небензя не бензи !!!
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31.01.2022 21:28 Ответить
"небензя"-этим всё сказано. Типичный представитель племени "гоморасеянтикус".
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31.01.2022 21:31 Ответить
Совок совком... И действия такие же. Только Хрущев в гробу переворачивается с вопросом "где туфлей по трибуне?"
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31.01.2022 21:34 Ответить
Им вообще, похоже нечего там делать и пора вовсе исключить из ООН, как минимум не профессионально.
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31.01.2022 21:53 Ответить
Ага, точно пошли писать заявление о добровольном исключении из ООН.
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31.01.2022 22:48 Ответить
Кислица очень тяжело читал английский текст его выступления, тогда как другие докладчики выступали на родных языках.....
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31.01.2022 23:08 Ответить
Лишний раз таким уходом перед выступлением нашего представителя, показали своё отношение на всех остальных. Туда и дорога. Это наука заседавшим. Нам ясно давно.
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31.01.2022 23:10 Ответить
 
 