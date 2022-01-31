Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине

Делегация России, возглавляемая постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, покинула заседание Совета безопасности ООН по Украине "Угрозы международному миру и безопасности. Украина" перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом представитель РФ попросил не расценивать это как демарш.

"Я хочу извиниться перед членами Совета и (прошу - ред.) не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Следует отметить, что следующее слово для выступления было предоставлено постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

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