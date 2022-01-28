Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине
Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, намечено на понедельник, 31 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети "Twitter".
"Я не могу вспомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.
При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбеза ООН не поддержат проведение заседания по Украине.
"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, порочащий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.
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кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
а почему не Украиной???
25 ноября 2018
Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
На данный момент Украина членом СовБеза не является. К сожалению.
По поводу обращения я инфы не встречал, а это заседание инициировано США.
а почему не Украиной???"
Мы обсуждали инициатора заседания. Каким хреном вы решили, что Украина не имеет права запросить созыв СБ ООН, не являясь его членом, я х.з.
Вы ответили на этот коммент: "А мы в совбезе ? учи матчасть...". Следовательно обсуждали его.
Это во-первых. Во-вторых с какого перепуга Вы решили, что я считаю невозможным право Украины сделать запрос в СовБез с интересующей её повесткой дня?
Я такого точно не писал, а лишь указал, что она на настоящий момент не является членом СовБеза.
На первый коммент - "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Вы ответили - "А мы в совбезе ? учи матчасть..."
Поэтому я вас поправил - потребовать созвать СБ ООН, имеет право любой член ООН. Шо не так?
Другой бы спорил, я не буду.
А совбез это гарантия недопущения ядерной войны...посему свинособак и держат с их вето
Після засіданя збільшиться кількість країн які будуть надавати військову доПомогу Україні.
Жабоїди і Боші залишаться за Поребриком
А кто-то читал какие там в ОРОН процедуры?