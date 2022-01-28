Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, намечено на понедельник, 31 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети "Twitter".

"Я не могу вспомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбеза ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, порочащий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.

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