РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7421 посетитель онлайн
Новости
13 275 42

Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, намечено на понедельник, 31 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети "Twitter".

"Я не могу вспомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбеза ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, порочащий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Читайте также: "Показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся РФ", - Кислица напомнил, какой ложью Россия оправдывала агрессию против Украины

Автор: 

ООН (4187) россия (96095) Совбез ООН (1120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Ніщо так не ганьбить ООН-як присутність в ній смердючої,брехливої лапатної балалайні...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:22
+14
...обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого

а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:23
+9
кацапи та зеленский утверждают что "никакого наращування войск расеи возле границ Украины нет"...

кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
показать весь комментарий
28.01.2022 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніщо так не ганьбить ООН-як присутність в ній смердючої,брехливої лапатної балалайні...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:22 Ответить
кацапи та зеленский утверждают что "никакого наращування войск расеи возле границ Украины нет"...

кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
показать весь комментарий
28.01.2022 20:32 Ответить
Цікаво, вони вже домовилися із Зе чи ще торгуються?
показать весь комментарий
28.01.2022 20:53 Ответить
Он давно завербован - Сваты зря что ли крутят постоянно? И домик в Крыму давно как подогнали...
показать весь комментарий
28.01.2022 21:12 Ответить
А чим зеля не кацап? Кацап! Ще й який кацап прдажний!!!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 22:00 Ответить
Куба та Венесуела відмовилися розміщувати на своїй території російські військові бази.

Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
показать весь комментарий
28.01.2022 21:45 Ответить
...обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого

а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:23 Ответить
хрущова своего с туфлей на трибуне уже забыл, свинсобака, и чем он весь мир пугал?
показать весь комментарий
28.01.2022 20:25 Ответить
ядерной зимой - жирик кстати из ровенской обл и там таких целая пачка
показать весь комментарий
28.01.2022 21:56 Ответить
вообще какая то ДИЧ что одна страна может что то заблокировать..... закрыть.... такие мероприятия всех стран мира ... ((
показать весь комментарий
28.01.2022 20:26 Ответить
так-але хто платить,той і танцює з ООН,нажаль...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:30 Ответить
Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???
показать весь комментарий
28.01.2022 20:32 Ответить
очень правильный вопрос
показать весь комментарий
28.01.2022 20:40 Ответить
Мабуть тому, що позиція потерпевшОї Бубочки співпадає з позицією уйла. Мокшанської агресії немає, то фсЬо Захід паніку розганяє.
показать весь комментарий
28.01.2022 20:54 Ответить
Сам учи.
25 ноября 2018

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
показать весь комментарий
28.01.2022 23:10 Ответить
Обратиться с требованием к постоянному члену СовБез не равно быть участником его.
На данный момент Украина членом СовБеза не является. К сожалению.
показать весь комментарий
29.01.2022 00:01 Ответить
Во первых, не к постоянному, а к председателю. Во вторых, наш посол уже обратился?
показать весь комментарий
29.01.2022 00:03 Ответить
Мы в данном случае обсуждаем участие Украины в СовБезе, или обращение посла к председателю?
По поводу обращения я инфы не встречал, а это заседание инициировано США.
показать весь комментарий
29.01.2022 00:09 Ответить
Цитирую "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Мы обсуждали инициатора заседания. Каким хреном вы решили, что Украина не имеет права запросить созыв СБ ООН, не являясь его членом, я х.з.
показать весь комментарий
29.01.2022 10:35 Ответить
Нет-нет.
Вы ответили на этот коммент: "А мы в совбезе ? учи матчасть...". Следовательно обсуждали его.
Это во-первых. Во-вторых с какого перепуга Вы решили, что я считаю невозможным право Украины сделать запрос в СовБез с интересующей её повесткой дня?
Я такого точно не писал, а лишь указал, что она на настоящий момент не является членом СовБеза.
показать весь комментарий
29.01.2022 11:10 Ответить
Нет-нет.
На первый коммент - "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Вы ответили - "А мы в совбезе ? учи матчасть..."
Поэтому я вас поправил - потребовать созвать СБ ООН, имеет право любой член ООН. Шо не так?
показать весь комментарий
29.01.2022 20:48 Ответить
ОК.
Другой бы спорил, я не буду.
показать весь комментарий
29.01.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 00:27 Ответить
Выгнать ВАТНЫХ ТВАРЕЙ из ООН !!!
показать весь комментарий
28.01.2022 20:35 Ответить
гнать их как террористов
показать весь комментарий
28.01.2022 20:55 Ответить
Не ,гнать как котов помойных а судить как террористов .
показать весь комментарий
28.01.2022 20:57 Ответить
Это совбез оон...а не оон...

А совбез это гарантия недопущения ядерной войны...посему свинособак и держат с их вето
показать весь комментарий
28.01.2022 21:00 Ответить
У дупу це оон разом з кремлядями
показать весь комментарий
28.01.2022 20:36 Ответить
Московты говорят что они на своей территории имеют право где угодно солдат размещать. А мы на своей территории почему не должны иметь право размещать американские ракеты.
показать весь комментарий
28.01.2022 20:48 Ответить
вообще странно что инициатором внеочередного заседания по вопросу Украины была не Украина
показать весь комментарий
28.01.2022 20:54 Ответить
Потому что надо быть членом совбеза
показать весь комментарий
28.01.2022 21:39 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
28.01.2022 23:11 Ответить
русня тащит к границе запасы крови для переливания....скажите там уже зелёной погани что зима бл@ть приближается.
показать весь комментарий
28.01.2022 21:39 Ответить
они уже на чемоданах и обналом занимаются
показать весь комментарий
28.01.2022 21:44 Ответить
Ну конечно, на твоего ***** уже наложили, большой)))
показать весь комментарий
29.01.2022 04:36 Ответить
Засідання РБ ООН конче необхідний захід.
Після засіданя збільшиться кількість країн які будуть надавати військову доПомогу Україні.
Жабоїди і Боші залишаться за Поребриком
показать весь комментарий
28.01.2022 22:20 Ответить
И обсуждают, и обсуждают...
А кто-то читал какие там в ОРОН процедуры?
показать весь комментарий
29.01.2022 11:30 Ответить
Відібрати в мокшані цей НЕЗАКОННО ЗРОБЛЕНИЙ подарунок (постійного членства в РадБезі) та і все. За дії, що перечать основним засадам ООН.
показать весь комментарий
29.01.2022 12:18 Ответить
Цитата русні_ "Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого. А сьогодні, це вже обгрунтоване твердження??
показать весь комментарий
29.06.2022 01:24 Ответить
"Заседание, инициированное Соединенными Штатами, намечено на понедельник, 31 января." КАКОГО ГОДА???
показать весь комментарий
29.06.2022 10:39 Ответить
 
 