Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України
Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване Сполученими Штатами, заплановано на понеділок, 31 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в соцмережі "Twitter".
"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.
При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.
"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
а почему не Украиной???
25 ноября 2018
Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
На данный момент Украина членом СовБеза не является. К сожалению.
По поводу обращения я инфы не встречал, а это заседание инициировано США.
а почему не Украиной???"
Мы обсуждали инициатора заседания. Каким хреном вы решили, что Украина не имеет права запросить созыв СБ ООН, не являясь его членом, я х.з.
Вы ответили на этот коммент: "А мы в совбезе ? учи матчасть...". Следовательно обсуждали его.
Это во-первых. Во-вторых с какого перепуга Вы решили, что я считаю невозможным право Украины сделать запрос в СовБез с интересующей её повесткой дня?
Я такого точно не писал, а лишь указал, что она на настоящий момент не является членом СовБеза.
На первый коммент - "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Вы ответили - "А мы в совбезе ? учи матчасть..."
Поэтому я вас поправил - потребовать созвать СБ ООН, имеет право любой член ООН. Шо не так?
Другой бы спорил, я не буду.
А совбез это гарантия недопущения ядерной войны...посему свинособак и держат с их вето
Після засіданя збільшиться кількість країн які будуть надавати військову доПомогу Україні.
Жабоїди і Боші залишаться за Поребриком
А кто-то читал какие там в ОРОН процедуры?