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Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване Сполученими Штатами, заплановано на понеділок, 31 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в соцмережі "Twitter".

"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США скликають засідання Радбезу ООН з приводу російської агресії

Автор: 

ООН (3372) росія (65934) Радбез ООН (866)


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Топ коментарі
+35
Ніщо так не ганьбить ООН-як присутність в ній смердючої,брехливої лапатної балалайні...
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28.01.2022 20:22
+14
...обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого

а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
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28.01.2022 20:23
+9
кацапи та зеленский утверждают что "никакого наращування войск расеи возле границ Украины нет"...

кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
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28.01.2022 20:32
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Ніщо так не ганьбить ООН-як присутність в ній смердючої,брехливої лапатної балалайні...
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28.01.2022 20:22 Відповісти
кацапи та зеленский утверждают что "никакого наращування войск расеи возле границ Украины нет"...

кацапы пытаются отменить заседание ООН.. зеленский им помогает (кацапы наверняка используют его сегодняшнее "интервью" для этого.. мол, презЕдент Украины утверждает что нет, и че вам еще нужно?")
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28.01.2022 20:32 Відповісти
Цікаво, вони вже домовилися із Зе чи ще торгуються?
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28.01.2022 20:53 Відповісти
Он давно завербован - Сваты зря что ли крутят постоянно? И домик в Крыму давно как подогнали...
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28.01.2022 21:12 Відповісти
А чим зеля не кацап? Кацап! Ще й який кацап прдажний!!!!!
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28.01.2022 22:00 Відповісти
Куба та Венесуела відмовилися розміщувати на своїй території російські військові бази.

Плани щодо можливого розміщення російських військових баз, інфраструктури та ракетного озброєння на території таких латиноамериканських держав, як Куба та Венесуела, виявилися зірвані. За даними заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, зараз розміщення російських військових об'єктів на Кубі та у Венесуелі неможливе, оскільки ці країни прагнуть вийти з ізоляції та поява російських військових об'єктів на території цих латиноамериканських країн порушує їхні національні інтереси.
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28.01.2022 21:45 Відповісти
...обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого

а-ха-ха) І бубочька сьогодні цілий день розказував що Америка необгрунтовано звинувачує росіюшку в планах на вторгненння. Яка ...лять мілота...
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28.01.2022 20:23 Відповісти
хрущова своего с туфлей на трибуне уже забыл, свинсобака, и чем он весь мир пугал?
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28.01.2022 20:25 Відповісти
ядерной зимой - жирик кстати из ровенской обл и там таких целая пачка
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28.01.2022 21:56 Відповісти
вообще какая то ДИЧ что одна страна может что то заблокировать..... закрыть.... такие мероприятия всех стран мира ... ((
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28.01.2022 20:26 Відповісти
так-але хто платить,той і танцює з ООН,нажаль...
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28.01.2022 20:30 Відповісти
Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???
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28.01.2022 20:32 Відповісти
очень правильный вопрос
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28.01.2022 20:40 Відповісти
Мабуть тому, що позиція потерпевшОї Бубочки співпадає з позицією уйла. Мокшанської агресії немає, то фсЬо Захід паніку розганяє.
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28.01.2022 20:54 Відповісти
Сам учи.
25 ноября 2018

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
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28.01.2022 23:10 Відповісти
Обратиться с требованием к постоянному члену СовБез не равно быть участником его.
На данный момент Украина членом СовБеза не является. К сожалению.
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29.01.2022 00:01 Відповісти
Во первых, не к постоянному, а к председателю. Во вторых, наш посол уже обратился?
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29.01.2022 00:03 Відповісти
Мы в данном случае обсуждаем участие Украины в СовБезе, или обращение посла к председателю?
По поводу обращения я инфы не встречал, а это заседание инициировано США.
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29.01.2022 00:09 Відповісти
Цитирую "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Мы обсуждали инициатора заседания. Каким хреном вы решили, что Украина не имеет права запросить созыв СБ ООН, не являясь его членом, я х.з.
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29.01.2022 10:35 Відповісти
Нет-нет.
Вы ответили на этот коммент: "А мы в совбезе ? учи матчасть...". Следовательно обсуждали его.
Это во-первых. Во-вторых с какого перепуга Вы решили, что я считаю невозможным право Украины сделать запрос в СовБез с интересующей её повесткой дня?
Я такого точно не писал, а лишь указал, что она на настоящий момент не является членом СовБеза.
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29.01.2022 11:10 Відповісти
Нет-нет.
На первый коммент - "Засідання, ініційоване Сполученими Штатами....
а почему не Украиной???"
Вы ответили - "А мы в совбезе ? учи матчасть..."
Поэтому я вас поправил - потребовать созвать СБ ООН, имеет право любой член ООН. Шо не так?
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29.01.2022 20:48 Відповісти
ОК.
Другой бы спорил, я не буду.
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29.01.2022 23:17 Відповісти
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30.01.2022 00:27 Відповісти
Выгнать ВАТНЫХ ТВАРЕЙ из ООН !!!
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28.01.2022 20:35 Відповісти
гнать их как террористов
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28.01.2022 20:55 Відповісти
Не ,гнать как котов помойных а судить как террористов .
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28.01.2022 20:57 Відповісти
Это совбез оон...а не оон...

А совбез это гарантия недопущения ядерной войны...посему свинособак и держат с их вето
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28.01.2022 21:00 Відповісти
У дупу це оон разом з кремлядями
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28.01.2022 20:36 Відповісти
Московты говорят что они на своей территории имеют право где угодно солдат размещать. А мы на своей территории почему не должны иметь право размещать американские ракеты.
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28.01.2022 20:48 Відповісти
вообще странно что инициатором внеочередного заседания по вопросу Украины была не Украина
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28.01.2022 20:54 Відповісти
Потому что надо быть членом совбеза
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28.01.2022 21:39 Відповісти
Нет.
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28.01.2022 23:11 Відповісти
русня тащит к границе запасы крови для переливания....скажите там уже зелёной погани что зима бл@ть приближается.
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28.01.2022 21:39 Відповісти
они уже на чемоданах и обналом занимаются
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28.01.2022 21:44 Відповісти
Ну конечно, на твоего ***** уже наложили, большой)))
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29.01.2022 04:36 Відповісти
Засідання РБ ООН конче необхідний захід.
Після засіданя збільшиться кількість країн які будуть надавати військову доПомогу Україні.
Жабоїди і Боші залишаться за Поребриком
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28.01.2022 22:20 Відповісти
И обсуждают, и обсуждают...
А кто-то читал какие там в ОРОН процедуры?
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29.01.2022 11:30 Відповісти
Відібрати в мокшані цей НЕЗАКОННО ЗРОБЛЕНИЙ подарунок (постійного членства в РадБезі) та і все. За дії, що перечать основним засадам ООН.
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29.01.2022 12:18 Відповісти
Цитата русні_ "Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого. А сьогодні, це вже обгрунтоване твердження??
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29.06.2022 01:24 Відповісти
"Заседание, инициированное Соединенными Штатами, намечено на понедельник, 31 января." КАКОГО ГОДА???
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29.06.2022 10:39 Відповісти
 
 