Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване Сполученими Штатами, заплановано на понеділок, 31 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в соцмережі "Twitter".

"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США скликають засідання Радбезу ООН з приводу російської агресії