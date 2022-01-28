США скликають засідання Радбезу ООН з приводу російської агресії
США скликаюсь у понеділок відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", - зазначила вона.
Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дестабілізуючих дій, спрямованих проти України, "становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці" та порушуючи Статут ООН.
"Ми продовжуємо наші невтомні дипломатичні зусилля з деескалації напруженості для протистояння цій серйозній загрозі європейському і глобальному миру та безпеці. Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії", - підкреслила Томас-Грінфілд.
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Також зазначається, що члени Ради Безпеки мають вивчити факти й розглянути, що чекає Україну, Росію, Європу "в разі подальшого вторгнення Росії в Україну".
"Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок", - наголосила постпред США при ООН.
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В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуті ООН , як у основоположному акті цієї організації, є багато про особливі права в облаштуванні світового правопорядку п'ятьох прямо названих постійних членів Ради Безпеки, включно з СРСР, але при цьому - немає ніякої згадки про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російську Федерацію .
РФ не має законного права на вето рішень Ради безпеки ООН.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Безпеки_ООН
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/2089156497913383/
а кто же прёт десантные корабли в чёрное и азовские моря? наверное "пиндосы"!
а может твои братья-по-разуму - дегенераты кацапы?!
- Свиню *******.
- А вона дасть?
- А хто тебе слухати буде?
- Свиню *******.
- А ана даст?
- А хто тебе слухати буде, свиня узкая?