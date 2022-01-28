США скликають засідання Радбезу ООН з приводу російської агресії

США скликаюсь у понеділок відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", - зазначила вона.

Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дестабілізуючих дій, спрямованих проти України, "становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці" та порушуючи Статут ООН.

"Ми продовжуємо наші невтомні дипломатичні зусилля з деескалації напруженості для протистояння цій серйозній загрозі європейському і глобальному миру та безпеці. Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії", - підкреслила Томас-Грінфілд.

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Також зазначається, що члени Ради Безпеки мають вивчити факти й розглянути, що чекає Україну, Росію, Європу "в разі подальшого вторгнення Росії в Україну".

"Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок", - наголосила постпред США при ООН.

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